BES’in en büyük sorunu erken ayrılma
KPMG Türkiye, 19 BES şirketinin 61 milyar TL fon tutarına ulaştığı Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) incelediği raporun ikincisini yayımladı. Rapora göre, 2016 sonu itibarıyla sistemdeki sözleşmelerin ortalama kıdemi 3,4 yıl.
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Ekonomik koşullara paralel olarak bireylerin sistemden erken çıkma veya ödemeye ara verme gibi eğilimleri nedeniyle BES şirketleri kâr sorunu yaşıyor.
Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, “Türkiye’de BES’in en önemli problemi insanların sistemde yıllarca kalmayı planlamadan girmeleri ve erken ayrılmaları.
Bu nedenle devlet desteği çok önemli ” diyor.
DEVLET DESTEĞİ ÖNEMLİ
Türkiye ve dünyadaki BES‘i karşılaştırmalı olarak inceleyen KPMG Türkiye’nin raporuna göre BES’te yaşanan erken ayrılma sorunu, hem katılımcılar hem de emeklilik şirketlerinin kaybına neden oluyor. Sinem Cantürk, “Katılımcılar; ertelenmiş giriş aidatı, vergi, devlet katkısı hak edilmeyen kısım vb. kesinti tutarları nedeniyle beklenenden düşük tutarlarla sistemden ayrılıyor.
Emeklilik şirketleri ise sistemden erken ayrılan katılımcıların oluşturduğu yüksek maliyet nedeniyle kârsızlık problemi yaşayabiliyor” diyor. Yaşanan sorunlar nedeniyle sisteme olan devlet desteğinin öneminin giderek arttığını
söyleyen Sinem Cantürk şöyle devam ediyor:
“Özellikle 1 Ocak 2017 tarihinde başlayan otomatik katılım, bireysel emeklilik sisteminde tasarrufun alışkanlık hale getirilmesi ve ekonomik gelişiminde önemli bir kilometre taşı.
2017 yılında uygulanmaya başlayan otomatik katılım sistemi (OKS) de BES fonları piyasasını daha da tabana yayacak ve rakamsal büyümelerle beraber herkesin farkındalığının da artmasına olanak verebilecek. OKS’nin uygulamaya geçmesiyle beraber sektörde mevzuata uygunluk ve müşteri odaklı yaklaşımların önemi bir kat daha fazla artacak.”
GELİŞİME AÇIK
Türkiye’de BES’in dünyadaki önemli ekonomiler arasında GSYH oranıyla bakıldığında, gelişime ve büyümeye hala açık olduğu görülüyor. BES, başladığı ilk yıldan itibaren önemli düzeyde gelişti. Emeklilik şirketleri, faize duyarlı müşterileri için faizsiz emeklilik planı ile de ürün çeşitliliğini artırdı.
Devlet katkısı uygulamasıyla Türkiye’de artışa geçmiş görünen katılımcı sayısı ve katkı payı tutarlarının gelişen piyasalar da göz önüne alındığında gelecekte de artması bekleniyor.
SAĞLIKLI BES İÇİN NE YAPMALI?
BES’in sağlıklı bir şekilde gelişimi için yapılması gereken 10 öneri şöyle sıralanıyor:
1- Katılımcıların ortalama sistemde kalma süreleri uzatılmalı
2- Sisteme duyulan güven sürdürülmeli
3- Emeklilik fonlarının performansı artırılmalı
4- Sağlanan teşvikler kamuoyuna iyi anlatılmalı
5- Katılımcılar sürekli ve doğru olarak bilgilendirilmeli
6- Tasarruf sistemi için farkındalık artırılmalı
7- Emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcılara Yıllık Gelir Sigortası sunulmalı
8- Fonun önemli bir kısmının sistemde kalması sağlanmalı
9- Emeklilik şirketleri operasyonel ve finansal risklerini minimize etmeli
10- BES şirketleri, iç sistemlere her zamankinden daha çok önem vermeli ve yatırım yapmalı.
“ALTINDA 1.250 DOLAR NET ALIM FIRSATI”
UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Son haftaki yükseliş sonrası altın ocak ayında test ettiği ve aşamadığı 1.365 dolar direncine tekrar yaklaştı. Bu seviyesinin aşılması, altın fiyatlarının 2016 sonunda başladığı yükselişi devam ettirebilmesi açısından büyük önem taşıyor.
ABD ücret ve enflasyon verilerinde izlediğimiz iyileşme sonucunda yükselmeye başlayan enflasyonun yıl içinde hızını artıracağını ama Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) bu yükselişe kıyasla göreceli olarak daha yavaş hızda faiz artırması nedeniyle reel faizlerin gerilemesini bekliyoruz.
Reel faizlerin gerileyeceği senaryomuz paralelinde ise altının bu yıl daha yüksek seviyeleri göreceğini tahmin ediyoruz. Bu seviyelerin en önemlisi olarak, altının 1.365 dolar üzerine çıkmasının ardından kademeli olarak gitmesini beklediğimiz 1.480 dolar bölgesini söyleyebiliriz.
Diğer taraftan güçlü bir direnç olan 1.365 dolar bölgesinin hemen aşılamaması ve bir düzeltmeyle tekrar 1.320 dolar seviyelerine geri gelinmesi de oldukça muhtemel teknik bir hareket olacak. Bu düzeltmenin temel nedeni olarak da uzun süredir değer kaybeden dolarda kaydedilecek bir miktar güçlenme karşımıza çıkıyor. Bu desteğin altında 1.250 dolar seviyesine gerileme ise net bir alım fırsatı olarak görülebilir.”
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