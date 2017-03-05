BES’te 5,7 milyar TL devlet katkısı ödendi
KPMG Türkiye, Türkiye’de ve dünyada bireysel emeklilik sistemlerini (BES) araştırdı. 45 OECD ülkesi arasında Türkiye’de BES’in sürekli artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.
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2015 sonu itibariyle 5,7 milyar TL devlet katkısı ödendi. 27 bin 745 katılımcı emekli olmayı tercih etti. Otomatik katılımla BES, 1 milyon yeni katılımcı sağladı.
KATKI PAYI YÜKSELİYOR
Türkiye’de 2013’te başlayan devlet katkısı uygulaması ile emeklilik fonlarında katılımcı sayısı ve katkı payları tutarında belirgin artışlar gözlemlendi. 2015 yılında sözleşme sayısında yüzde 21, toplam fon ve katkı payı tutarlarında ise sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 23 artış gerçekleşti.
Bu artışlar yaş gruplarına, coğrafi bölgelere, sözleşme fon türlerine göre de değişim gösteriyor. Artışlar, otomatik katılımın başladığı 2017 ile birlikte daha da hızlandı.
10 Şubat 2017 verilerine göre 1 milyon üzerinde çalışan otomatik katılımda kalmayı tercih etti. Bu çalışanların fon tutarı 98 milyon 259 bin TL oldu. Bireysel emeklilik sisteminde mevcut katılımcılar adına yapılan katkı payı ödemesi 2014 yılı sonunda
31,2 milyar TL (devlet katkısı dahil) iken, yüzde 22,6’lık artışla 2015 yılı sonunda 38,3 milyar TL’ye ulaştı. 2015 yılında toplam 15,1 milyar TL katkı payı ödenmiş olmasına rağmen, emeklilik ve diğer nedenlerle sistemden çıkışlar yaşandığından, mevcut katılımcılara ilişkin katkı payı artışı daha düşük gerçekleşti.
2015 yılında gerçekleştirilen katkı payı tahsilatının yüzde 29,5’i cari yılda düzenlenen sözleşmelere, kalan kısmı ise önceki yıllarda yürürlüğe giren sözleşmelere ait.
Diğer yandan, sistemde mevcut katılımcılara ait fon tutarı, bir önceki yılsonuna göre yüzde 27 oranında arttı ve 2015 yılı sonunda 48 milyar TL’ye ulaştı.
EMEKLİLİLER ARTIYOR
31 Aralık 2015 tarihine kadar 27 bin 745 katılımcının birikimlerini düzenli ödeme ya da toplu alarak emeklilik hakkını kullandı. Bu katılımcılar, 31 Aralık 2015 tarihi itibarı ile emeklilik hakkını kazanmış katılımcıların yaklaşık olarak yüzde 44’ünü oluşturuyor.
Yüzde 56’lık bir kesim de emeklilik hakkını elde etmesine rağmen sistemde birikim yapmaya devam ediyor. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanabilmek için kişinin en az 10 yıl sistemde kalması ve 56 yaşını tamamlaması gerekiyor.
İlk emekliler, birikimli hayat sigortalarından veya vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinden aktarım yapan katılımcılardan oluştu.
2013 sonu itibarıyla dış sistemlerden aktarmadan sadece bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödeyerek emeklilik hakkı kazanan katılımcılar emeklilik hakkını kullanmaya başladı. Katılımcılara yapılan ödeme tutarlarına bakıldığında, ortalama birikimin 78 bin TL civarında ve ortanca birikimin de 35 bin 500 TL civarında olduğu, emeklilerin yüzde 75’inin 20 bin 700 TL veya üzerinde emeklilik ödemesi aldığı görülüyor.
Hazırlanan BES Raporu’nu değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Sinem Cantürk, “BES ile bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyinin yükselmekle kalmayıp oluşan uzun vadeli emeklilik fonlarıyla da ekonomiye ciddi kaynak sağlanıyor. BES, devletin sosyal güvenlik sistemini tamamlar nitelikte” diyor.
VAKIF EMEKLİLİK 160 BİN ÇALIŞANI BES’Lİ YAPTI
45 yaş altında 14 milyon çalışanın olduğu Türkiye’de Otomatik Katılım Sistemi ile birlikte 2 milyon çalışan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil oldu. 1 Nisan’da sisteme katılması öngörülen 4 milyon kişiyle beraber bu . rakam dört yıda 6 milyon kişiye ulaşmış olacak.
Vakıf Emeklilik ise 160 bin çalışanı BES’li yaptı. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “Otomatik Katılım sürecinde sisteme dâhil ettiğimiz şirketlerin işlemlerini kolaylıkla yerine getirdiklerine dair pozitif geri bildirimler almak bizleri memnun ediyor. Umarım Otomatik BES ile Türkiye’nin tasarruf oranlarını ihtiyacımız olan seviyeye çıkaracağız” diyor.
“TAHVİL PİYASALARINI VERİLER BELİRLEYECEK”
SENEM UĞURLU
İŞ PORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçtiğimiz hafta ABD’de Başkan Trump, merakla beklenen konuşmasında vergi düzenlemeleri ve altyapı harcamaları konusundaki politika planlarından beklendiği ölçüde detaylı olarak bahsetmedi.
Ancak New York FED Başkanı Dudley’in ABD seçimleri sonrasında oluşan tablonun parasal sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun olacağı görüşünü desteklediği yönündeki açıklamaları, mart ayında faiz artırım beklentilerini yükseltti.
7 yıllık ABD tahvilleri 2,48’e yükselirken gelişmekte olan ülke paralarında ve tahvillerinde sert satışlar görülmeye başladı. Yurtiçinde Hazine Müsteşarlığı, önümüzdeki üç ayın iç borçlanma stratejisini yayımladı.
Mart ayında yüksek borç itfası bulunan Hazine Müsteşarlığı, son yıllardaki en yüksek iç borçlanmasını mart ayında yapacak. Şubat ayında TÜFE yüzde 0,81 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 10,13 ile çift haneye ulaştı.
İki yıllık gösterge tahvil faizi hafta boyunca yükselerek yüzde 11.25 bileşik seviyesine, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 11.18 seviyesine geldi. Bu hafta tahvil piyasalarını FED Başkanı Yellen’in konuşmasının detayları ve Amerika’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Dolar/TL kuru ve yoğun ihale programının belirleyeceğini düşünüyoruz.”
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