BES’te biriken fonlar hızla artıyor
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nun 2016 yılına dair sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin raporu, verilerle sektörün gelişimini ortaya koyuyor. Rapordaki veriler ve grafikler, bireysel emeklilik sektörünün geldiği noktayla ilgili önemli bilgiler içeriyor.
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Bireysel emeklilik sisteminde mevcut katılımcılar adına yapılan katkı payı ödemesi 2015 yılı sonunda 43,7 milyar TL (devlet katkısı dahil) iken, 2016 yılı sonunda yüzde 18,2’lik artışla 51,6 milyar TL’ye ulaştı.
Yıl içinde toplam 16,8 milyar TL katkı payı ödenmiş olmasına rağmen emeklilik ve diğer nedenlerle sistemden çıkışlar yaşandığından, mevcut katılımcılara ilişkin katkı payı artışı daha düşük gerçekleşti.
2016 yılında gerçekleştirilen katkı payı tahsilatının yüzde 26’sı cari yılda düzenlenen sözleşmelere, kalan kısmı ise önceki yıllarda yürürlüğe giren sözleşmelere ait. Diğer yandan, sistemde mevcut katılımcılara ait fon tutarı bir önceki yıl sonuna göre yüzde 27 oranında arttı ve 2016 yılı sonunda 60,8 milyar TL’ye ulaştı.
BİRİKİM ARTIYOR
Son beş yıllık dönemde bireysel emeklilik sisteminde biriken fonlar hızla artıyor. Buna karşılık bireysel emekliliğin yürürlüğe girmesini takiben uzun süreli hayat sigortalarına ait birikim tutarında başlayan düşüş trendi, 2016 yılına kadar devam etti. 2016 yılında ise yüzde 1,7 oranında artış meydana geldi.
Aşağıdaki grafikte, hayat sigortası ile bireysel emeklilik sisteminin toplam birikim ve fon tutarlarının son beş yıllık döneme ilişkin seyri görülüyor.
Türk sigortacılık sektöründe 2016 yılında 40,5 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi ve karşılığında sigortalılara 89,9 trilyon TL teminat verildi.
Aynı dönemde GSYH’nin 2,6 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, sigortacılık sektöründe GSYH’nin yüzde 1,52’si oranında direkt prim üretimi gerçekleştirildiği ve 35 katı teminat verildiği ortaya çıkıyor. Bireysel emeklilik sisteminde biriken fon tutarı ise 2016 yılı sonu itibarıyla GSYH’nin yüzde 2,35’i düzeyinde gerçekleşti. Aşağıdaki grafikte bu trend gözüküyor.
GRUP PAYI YÜKSELDİ
Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü varlık toplamı, 2016 yılında yüzde 24,12 oranında artarak 122,2 milyar TL’ye yükseldi. Son yıllarda varlık toplamı açısından hayat/emeklilik şirketlerinin sektördeki paylarını artırdığı gözleniyor.
Söz konusu şirketlerin sektör toplam — varlığı içindeki payı 2011 yılında yüzde 57,9 iken, bireysel emeklilik faaliyetindeki son yıllardaki hızlı artış sayesinde 2016 yılı sonunda yüzde 62,6’ya yükseldi.
Aynı tarih itibarıyla sektör varlık toplamının yüzde 35’i hayat dışı sigorta şirketlerine, kalan yüzde 2,4’ü ise reasürans şirketlerine ait bulunuyor.
Bireysel emeklilik şirketlerinde katılımcılara ait fonlar esas faaliyetlerden alacaklar hesap grubu içinde takip ediliyor. Son yıllarda bireysel emeklilik sistemindeki hızlı büyümenin yanı sıra devlet katkısı sisteminin de uygulamaya geçmesiyle sektör varlık kalemleri içerisinde esas faaliyetlerden alacaklar grubu payını artırdı ve 2016 yılı sonunda aktif toplamı içinde yüzde 56,5’lik bir orana ulaştı.
GÜÇLÜ BİLANÇOLU ŞİRKETLER AYRIŞACAK
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“BİST-100 haftayı yaklaşık yüzde 1,4’lik pozitif getiriyle kapadı. Metal ana sanayi ve iletişim sektörleri genel endeks performansından daha iyi performans gösterirken, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve ulaştırma endeksleri gerisinde kaldı.
Hafta başında ABD ile yaşanan vize sorunu, haftanın ilk günlerinde hisse senetlerini kötü etkiledi ancak hafta sonuna doğru bu etki gitgide azaldı. Dövize endeksli gelir yaratabilen ve az döviz borcu olan şirketler genel endeksten olumlu yönde ayrıştı.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik güçlü fon akımının devam ettiği haftada, global hisse senetlerinde de genel olarak pozitif görünüm vardı. Üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanma zamanı yaklaştıkça, güçlü bilanço beklentilerine sahip şirketlerin olumlu yönde ayrışacağını düşünüyoruz.”
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