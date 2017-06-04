BES’te devlet katkısı
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin devlet katkısı, sistemin en önemli teşviklerinin başında geliyor. Peki devlet katkısının ayrıntıları neler? Bu konudaki soru-cevapları aşağıda bulabilirsiniz.
Devlet katkısı nedir?
Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının yüzde 25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Ancak devlet katkısı olarak ödenecek tutar ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret toplamının yüzde 25’ini geçemez.
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Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir?
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılıyor.
Devlet katkısı tutarı ne kadardır?
Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, yüzde 25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.
Sistemde katkı payı ödediğim farklı şirketlerde iki sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için devlet katkısı alabilir miyim?
Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanıyor. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılıyor. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.
Devlet katkısı hesaplamasını kim yapıyor?
Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılıyor.
Devlet katkısı ödemesini nasıl alacağım?
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenizin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirketiniz tarafından sözleşmeniz kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılıyor. Devlet katkısı
tutarını devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz. Şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan veya Takasbank’tan devlet katkısı hesabına erişim sağlanabiliyor.
Devlet katkısı nasıl değerlendiriliyor?
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.
Bağlı bulunduğum sandıktaki birikim tutarını Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilecek miyim?
Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
Diğer şirketten aktarımla getirdiğim tutar için devlet katkısı alabilir miyim?
Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
Sözleşmemden ayrıldım. Ayrıldığım esnada, ödediğim katkı payından dolayı hak ettiğim ancak devlet katkısı hesabıma henüz intikal etmemiş devlet katkısı ödemem var. Bu tutar bana ödenecek mi?
Emeklilik şirketi, Müsteşarlık tarafından devlet katkısı ödemesi yapılmasından önce sistemden ayrılmış olan katılımcı için kendisine ödenen devlet katkısının şirket hesabına intikal ettiği gün, katılımcıya ait hak kazanılmayan tutarı Müsteşarlık’a iade eder. Varsa hak kazanılan tutarı beş iş günü içinde katılımcıya öder.
TL’DE VERİM EĞRİSİ AŞAĞIYA GELDİ”
BARIŞ KESKİN, CFA
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta Amerikan 10 yıllık faizlerinin yüzde 2,20 seviyesine hareketiyle birlikte tahvil piyasaları için olumlu bir hava vardı. Türk Lirası’nın (TL) geçen haftanın ilk yarısında gelişmekte olan para birimlerinden daha iyi performans göstermesiyle 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10,40 seviyelerine kadar geriledi.
Bunda petrol fiyatlarındaki gerilemenin de etkisi oldu. Bu hafta açıklanacak enflasyonla birlikte yıllık enflasyonda bir miktar düşüş olacağı beklentisiyle kısa vadeli faizler de aşağıya geldi ve iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11,05 seviyelerine geriledi.
Böylece TL verim eğrisinin tamamı aşağıya gelmiş oldu. Haftanın ikinci yarısında ise gelişmekte olan ülke para birimleri iyi performans gösterirken TL onların gerisinde kaldı ve tahvil faizleri yatay seyretti. Bu hafta tahvil piyasası için en önemli gündem maddesi pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları olacak.”
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