BES’te devlet katkısı
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı en fazla merak edilen konulardan biri.
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Biz de bu sayıda devlet katkısı konusunda merak edilen soruları yanıtladık.
Devlet katkısı nedir? Tutarı ne kadardır?
Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının yüzde 25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Ancak devlet katkısı olarak ödenecek tutar, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret toplamının yüzde 25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.
Devlet katkısından kimler faydalanabilir?
Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 29/5/2009 tarihli ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanun’un 28’inci maddesi kapsamında olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilir.
Eşim adına katkı payı ödüyorum. Eşim devlet katkısı alabilir mi?
Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Ancak katkı payı ödeyen ile katılımcı arasında bir istihdam ilişkisi bulunmaması gerekiyor. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı hesaplaması yapılıyor ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödeniyor.
Katkı payı ödüyorum ancak gelir vergisi ödemiyorum. Devlet katkısı alabilir miyim?
Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabiliyor.
Sistemde katkı payı ödediğim farklı şirketlerde iki sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için devlet katkısı alabilir miyim?
Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanıyor. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılıyor. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.
Devlet katkısından faydalanmak için yapmam gerekenler neler? Makbuzları muhasebeye vermem gerekiyor mu?
Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yaptıktan sonra yapmanız gereken bir işlem bulunmuyor. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılıyor. Katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmıyor.
Kredi kartı ile katkı payı ödüyorum. Devlet katkısı kredi kartından çekim yapılır yapılmaz hesaplanacak mı?
Hayır, katkı payının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak.
Devlet katkısı ödemesini nasıl alacağım?
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenizin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirketiniz tarafından sözleşmeniz kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılıyor. Devlet katkısı tutarını, devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz. Şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan veya Takasbank’tan devlet katkısı hesabına erişim sağlanabiliyor.
Ödediğim katkı payına karşılık olarak hesaplanan devlet katkısı, hesabıma ne zaman yatırılacak?
Devlet katkısı tutarı, esas olarak katkı payı ödemesinin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ayda emeklilik hesabına emeklilik şirketi tarafından aktarılır.
“TÜRK HİSSE SENETLERİ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Türk hisse senetleri global hisse piyasalarındaki olumlu performansa paralel olarak güçlü seyrini devam ettiriyor. BİST-100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 15’e yakın getirisiyle varlık grupları içerisinde ön plana çıkıyor.
Endeksin benzer ülke endekslerine göre ucuz kalmış olması ve hükümetin ekonomiye yönelik teşvikleri endeksin olumlu seyrinde içsel faktörler olarak sıralanıyor.
Türk lirasında (TL) yılbaşında yaşanan volatilite artışı sonrası TCMB’nin geç likidite penceresi faizini artırması ve piyasa fonlamasının büyük kısmını bu kanaldan yapmaya başlaması da risk algısında düşüşe sebep oldu.
Öte yandan, son Amerika Merkez Bankası (FED) toplantısı da piyasanın beklentilerinden daha güvercin geçti ve gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma iştahını artırdı.
Son olarak, ABD’nin belirli ülkelerden kalkan uçaklara yönelik uyguladığı yasak, havacılık sektör hisselerini kötü etkilerken önümüzdeki döneme ilişkin korumacılık riskini ortaya çıkardı.”
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