BES’te erken kalkan yol alır
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2016 yılını 6,6 milyon katılımcıyı aşarak tamamladı. 6 Ocak 2017 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, bu katılımcıların yüzde 34’ünü 35-44 yaşları arasındaki bireyler, yüzde 29,7’sini 25-34 yaş ve yüzde 22,3’ünü 45-55 yaş arası bireyler oluşturuyor.
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Sistem genelinde 25 yaş altı bireylerin oranı ise yüzde 6,1 seviyesinde. Bireysel emeklilik şirketleri hem rekabette uzun vadede avantaj sağlayabilmek hem de katılımcılara maksimum oranda değer yaratabilmek adına, kişileri mümkün olan en erken yaşta sisteme dahil etmeyi hedefliyor.
ERKEN GİRMENİN AVANTAJLARI
Kişilerin emeklilik dönemlerinde anlamlı bir gelire sahip olabilmeleri için mümkün olan en erken yaşta ve bütçelerinin olanak tanıdığı en yüksek tutarda katkı payı ödeyerek sisteme katılmaları oldukça kritik öneme sahip.
Çünkü bir kişi ne kadar erken sisteme girerse, kartopu etkisiyle emeklilik birikimi o kadar yüksek oluyor. Sistemde ödenen ilk katkı payının seviyesi de oldukça önemli çünkü bu katkı payı sistemde en uzun süre kalarak değer kazanıyor.
Bireysel emeklilik sistemine sonraki yaşlarda katılanlar, erken yaşta katılanlarla aynı düzeyde birikime ulaşabilmek adına daha yüksek katkı payı ödemek durumunda kalıyor.
Örnek vermek gerekirse, 18 yaşındaki bir katılımcı Devlet Katkısı dahil yaklaşık 300 bin TL’lik bir birikime ulaşmak için ayda 315 TL ödemesi gerekirken, 35 yaşında sisteme katılan bir kişinin aynı tutardaki birikime ulaşabilmesi için ayda 730 TL ödemesi gerekiyor.
GENÇLERİN İLGİSİ YÜKSEK
18-25 yaş arasındaki geçlerin sisteme dahil olmasına yönelik Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 2015 yılında sektörde bir ilk olarak satışa sunulan “Genç Emeklilik Planı” bu zamana kadar büyük ilgi görerek 65 bini aşkın genç katılımcıya ulaştı.
Gençlere yönelik emeklilik planını bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri, müşterileriyle yaşam boyu süren bir ilişki hedefledikleri için kişilerin erken yaşta BES’e girmesinin önemini ve avantajlarını paylaştıklarını ifade ediyor. Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri bunu şöyle anlatıyor:
“Gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek ürün ve hizmetleri tasarlayabilmek ve daha da önemlisi gelecek kaygısı yaşamadan kendilerini şimdiden finansal anlamda güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla Genç Emeklilik Planı’nı hizmete sunduk.
2016 yılı içinde yaptığımız iletişim faaliyetleriyle destekleyerek, gençlerin vakit kaybetmeden ve kolayca BES’e dahil olabilecekleri algısını kuvvetlendirerek geleceğe güvenle bakmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Gençlere özel kurguladığımız bu plan kapsamında yine sektörde bir ilk olarak ‘Kariyer Koçluğu’ hizmeti de sunuyoruz.
Bu hizmet sayesinde, katılımcılarımız telefon aracılığıyla veya aracı şirketin ofislerinde yüz yüze görüşmek üzere akademik veya iş hayatıyla ilgili uzman desteği alabiliyor. Bu yıl Torba Kanun’da yer alacak kanun değişikliği ile 18 yaş altındaki kişilerin BES’e katılabilmesinin önünün açılması bekleniyor.
Oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğimiz Genç Emeklilik Planı’nda yakaladığımız ivmeden cesaret alarak, 18 yaşın altındaki müşteri grubunda da önemli başarılara ulaşacağımızı düşünüyoruz.”
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“HİSSELER YÜKSEK ISKONTOYLA İŞLEM GÖRÜYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Hisse senetleri piyasası yılın ilk haftasına kötü başladı. Türk lirasındaki zayıflık banka hisseleri özelinde risk iştahını azaltıp endeksin düşmesini sağlamıştı. Daha sonra bu görünüm tam tersine döndü. Operasyonel olarak zayıf Türk lirasından olumlu etkilenen şirketler öncülüğünde banka endeksinin de desteğiyle endeks,
15 Temmuz 2016 sonrası en yüksek seviyeleri test etti. Hisse senetleri piyasası, hem benzer ülkelerle hem de kendi tarihsel çarpanlarıyla karşılaştırdığımızda yüksek iskonto ile işlem görüyor.
Bankacılık sektöründe alınan önlemlerin pozitif etkisi, kurdaki zayıflığın önüne geçmek için TCMB’nin aldığı önlemler hisselerde değerlenme sağladı. Bu hafta 24 Ocak’ta TCMB toplantısı ve 27 Ocak’taki Fitch değerlendirmesi piyasalar tarafından yakından takip edilecek.”
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