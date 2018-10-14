BES’te fon tutarı 77,7 milyar TL’ye ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri 2017 yılı raporunu yayınladı. Burada Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında katılımcılara yapılan katkı payı ödemelerinin son beş yıllık seyri, biriken fonlar ve toplam prim üretimi ve birikim tutarlarının GSYH’ye oranları dikkat çekiyor.
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Bu konularda raporda yer alan ayrıntılı bilgileri aşağıda paylaşıyoruz. BES’te mevcut katılımcılar adına yapılan katkı payı ödemesi 2016 yılı sonunda 51,6 milyar TL (devlet katkısı dahil) iken, 2017 yılı sonunda yüzde 20,2’lik artışla 62 milyar TL’ye ulaştı.
Yıl içinde toplam 18,8 milyar TL katkı payı ödenmiş olmasına rağmen, emeklilik ve diğer nedenlerle sistemden çıkışlar yaşandığından, mevcut katılımcılara ilişkin katkı payı artışı daha düşük gerçekleşti.
2017 yılında gerçekleştirilen katkı payı tahsilatının yaklaşık yüzde 24’ü cari yılda düzenlenen sözleşmelere, kalan kısmı ise önceki yıllarda yürürlüğe giren sözleşmelere ait.
Diğer yandan, sistemde mevcut katılımcılara ait fon tutarı bir önceki yıl sonuna göre yüzde 27,8 oranında arttı ve 2017 yılı sonunda 77,7 milyar TL’ye ulaştı.
BES’te son beş yıllık döneme ilişkin temel bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte gösteriliyor.
Son beş yıllık dönemde BES’te biriken fonlar hızla artıyor. Buna karşılık bireysel emekliliğin yürürlüğe girmesini takiben uzun süreli hayat sigortalarına ait birikim tutarında başlayan düşüş trendi 2016 yılına kadar devam etmiş, 2016 ve 2017 yıllarında bir miktar arttı.
Yukarıdaki grafikte, hayat sigortası ile BES’in toplam birikim ve fon tutarlarının son beş yıllık döneme ilişkin seyri veriliyor.
Türk sigortacılık sektöründe 2017 yılında 46,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi ve karşılığında sigortalılara 107,2 trilyon TL teminat verildi. Aynı dönemde GSYH’nin 3,1 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, sigortacılık sektöründe GSYH’nin yüzde 1,42’si oranında direkt prim üretimi gerçekleştirildiği ve yaklaşık 35 katı teminat verildiği ortaya çıkıyor.
BES’te biriken fon tutarı ise 2017 yılı sonu itibariyle GSYH’nın yüzde 2,5’i düzeyinde gerçekleşti. Yukarıdaki grafikte, son beş yıllık döneme ilişkin prim, teminat ve birikim tutarları ile bu tutarların GSYH’ya oranları karşılaştırmalı olarak veriliyor.
“KATILIM FONLARI GÜVENLİ LİMAN OLABİLİR”
ERMAN YILDU
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Bu yıl borsada birçok olumsuz gelişme fiyatlandı. BİST-100 Endeksi, yılbaşından bugüne kadar yaklaşık yüzde 18 kaybettirirken katılım endeksi hisseleri aynı dönem içinde BIST-100’den yüzde 9 daha iyi performans gösterdi.
Bu durumun oluşmasında en önemli faktörler banka hisselerinin negatif performansı ve defansif iş modellerine sahip katılım hisselerinin endeks üzerinde performans göstermesiydi. Sukuk piyasalarına baktığımızda hala devlet tahvilleriyle sukukların iç verimleri arasında ciddi farklar olduğu görülüyor.
Sukuk piyasalarında talebin yüksek olmasından kaynaklı son dönemde ciddi değer kayıpları yaşanmadı. Katılım fonları, portföylerinde bulunan defansif varlıklar sayesinde ilerleyen dönemlerde piyasalarda volatilitenin devam etmesi durumunda güvenli liman olarak düşünülebilir. “
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