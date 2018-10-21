BES’te fon ve katkı payı yükseldi
Bireysel emeklilik sistemi (BES) hızlı büyüyen bir eğilim gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri 2017 yılı raporunda dikkat çekici veriler bulunuyor.
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Burada fon ve katkı payı tutarlarını, portföy hareketlerindeki seyri inceledik. Ayrıca emeklilik sözleşmelerinin yaş gruplarına göre dağılımını ve aylık katkı payı tutarlarına da mercek tuttuk.
Emeklilik alanında faaliyet göstermek üzere kurulan veya hayat şirketinden emeklilik şirketine dönüşen şirketler ile beraber 2017 yıl sonu itibarıyla mevcut şirket sayısı 18 oldu.
YENİ SÖZLEŞMELER ARTTI
2017 yılında sözleşme sayısında yüzde 4,8 oranında, toplam fon ve katkı payı tutarlarında ise sırasıyla yüzde 27,8 ve yüzde 20,2 artış gerçekleşti. Sözleşmelerin bireysel ve grup dağılımı incelendiğinde, 2017 yıl sonu itibarıyla sözleşmelerin yaklaşık yüzde 74’ünün bireysel, yüzde 26’sının ise grup katılımcılarından oluştuğu görülüyor.
Bireysel emeklilik alanında 2017 yılı portföy hareketlerini gösteren aşağıdaki tabloya göre, yıl içinde sözleşme sayısında yaşanan artışın yüzde 96’sını yeni akdolunan sözleşmeler oluşturdu, fon tutarındaki artışın yüzde 22’si de yeni sözleşmelerden sağlandı.
Tablodaki verilere göre, sözleşme/ sertifika sayısı 8 milyon 169 bin 154 TL, katılımcı fon tutarı 67 milyar 578 milyon TL ve devlet katkısı fon tutarı 10 milyar 125 milyon TL oldu. Diğer detayları tablodan inceleyebilirsiniz.
Katılımcı ve sözleşme başına fon tutarlarının yıllar itibarıyla seyri ise aşağıdaki grafikte görülüyor. Fon tutarlarında yıllar geçtikçe yukarı yönlü gelişen bir çizgi görülüyor.
Grafikte de görüldüğü üzere, 2017 yılı sonu itibarıyla ortalama fon tutarı katılımcı başına 11 bin 225 TL, sözleşme başına ise 9 bin 512 TL olarak gerçekleşti. 2016’da ise katılımcı fon tutarı 9 bin 178 TL, sözleşme başına fon tutarı 7 bin 801 TL idi.
KATKI PAYI 101-200 TL ARASI
Emeklilik sözleşmelerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise 25-34 ile 35-44 yaş arası grupların ağırlıklarını koruduğu görülüyor. 2017 yılı sonu itibarıyla mevcut sözleşmelerin yaklaşık yüzde 64’ünü sisteme girişte 25-44 yaş aralığında olan katılımcılar oluşturuyor.
Sistemdeki katılımcıların yüzde 95’i aylık katkı payı ödemeyi tercih ediyor. Sözleşmelerin aylık ortalama katkı payı tutarına göre dağılımında, katılımcıların daha çok 101-200 TL arası katkı payı ödemeyi tercih ettikleri görülüyor. 2017 yılında aylık katkı payı ödemelerinin yüzde 56’sı 101-200 TL arası.
1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılıma ilişkin hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) dahil etmekle yükümlü. 31.12.2017 tarihi itibarıyla sistem dahilindeki çalışan sayısı 3 milyon 417 bin 003 kişiye, sözleşme sayısı 3 milyon 509 bin 500 adede, fon tutarı ise 1 milyon 791 bin 787 TL’ye ulaştı.
“TÜRK VARLIKLARINA İLGİ ARTABİLİR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçen haftayı yaklaşık yüzde 0,4’lük getiriyle kapadı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi genel endeksten iyi performans gösterirken metal ana sanayi endeksi ve ulaştırma endeksi genel endeksin altında performans gösterdi. Güçlü TL, bankacılık endeksi hisselerini olumlu etkiledi, operasyonları olumsuz etkilenen çelik sektörü hisselerinde ise kâr realizasyonu görüldü.
BİST-100 Endeksi, benzer ülke endekslerine göre olumlu yönde ayrıştı. Ekonomi yönetiminin dengelenme yönünde atmış olduğu adımlar ve siyasi risk priminin azalıyor olması Türk varlıklarını pozitif yönde etkiliyor. Uzun vadeli TL cinsi tahvillerin bileşik getirisi 25 baz puan daraldı.
TL de geçen haftayı yaklaşık 23 kuruş değer kazanarak kapattı. Geçen haftalarda bankaların yabancı para finansmana erişimde sıkıntı yaşamadığı görüldü. Benzer şekilde kamu da borçlanmasını yüksek taleple gerçekleştirdi. Bu olumlu havanın devamı son dönem yüksek değer kaybı yaşamış Türk varlıklarına ilgiyi artıracağını düşünüyoruz.”
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