BES’te otomatik katılım avantajlı
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) özellikle otomatik katılımın yılbaşından itibaren kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte büyüme potansiyeli oluşturdu.
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BES ve otomatik katılımla ilgili merak edilen soruları Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan ile konuştuk. Uğur Erkan ile görüştüğümüz konuların başlıkları maddeler halinde şöyle anlatıyor:
• Otomatik katılım ve gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik sistemi aynı amaca yönelik kurgulanmış uygulamalar olmakla beraber; katılımın kapsamı, teşvikler, ürün özellikleri ve kesinti yapısı gibi hususlarda birbirinden farklı özelliklere sahip. Otomatik katılım, mevzuatta tanımlı işyerlerinde 45 yaş altı ücretli çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü oranında katkı payının ödendiği, emeklilik planları kapsamında mevzuatta tanımlı sınırlı sayıda emeklilik yatırım fonunun sunulduğu bir sistem. Ayrıca fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi bir kesintinin yapılmadığı, yüzde 25 devlet katkısına ek olarak başlangıçta 1.000 TL tutarında ilave devlet katkısı ve emeklilik hakkının kullanılması halinde, birikiminin yüzde 5’i karşılığında ek devlet katkısı sunan işyeri bazlı bir uygulama. Bu uygulama kapsamında söz konusu niteliklere sahip ücretli çalışanların cayma ve ayrılma hakları bulunuyor.
• Gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik sisteminde ise katılımcılara, emeklilik şirketi, plan ve fon dağılımını mevzuattaki koşullar dahilinde esnek bir şekilde belirleme olanağı sunuluyor.
Bu sisteme fiil ehliyetine sahip olan herkes katılabilir. Katılımcı, ürün ve hizmetlerden memnun olmadığı durumda şahsen karar vererek, gerek bulunduğu planı, gerekse emeklilik şirketini değiştirebilir. Katılımcı, emeklilik planını bir yılda azami dört kez değiştirebiliyor. Birikimin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların başka bi şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması yeterli.
Başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmelerin tekrar aktarılabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekiyor.
• Otomatik katılım, hali hazırda bireysel emeklilik sisteminde bulunan katılımcılar için de oldukça avantajlı. Otomatik katılım kapsamında ödenecek katkı payları üzerinden kanunda belirtilen usul ve esaslara göre bireysel emeklilik sisteminden bağımsız olarak devlet katkısı kazanılıyor. Başka bir deyişle, otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkısı limiti ile bireysel emeklilik sözleşmelerinin devlet katkısı limiti ayrı tutuluyor.
• Hâlihazırda bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanlar, bu sözleşme kapsamında ayrıca devlet katkısı kazanmaya devam edecek ve burada bulunan devlet katkısı tutarın ilişkin kazanılmış süre hakları aynen korunacak. Bu kapsamda, çalışanlar için otomatik katılım sözleşmesinin yanı sıra, mevcut bireysel emeklilik sözleşmesine de katkı payı ödemeye devam edilmesi oldukça avantajlı olacak. Böylece daha fazla devlet katkısına hak kazanılabilecek, daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşılabilecek, dolayısıyla da daha rahat bir emeklilik döneminin temelleri atılacak.
• Otomatik katılım ve gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik sistemi, gerek emeklilik şirketleri için arz ettiği masraf yapısı gerekse de müşterilere sunulan kesinti yapısı bakımından farklılaşıyor. Otomatik katılım kapsamında açılan bireysel emeklilik sözleşmelerinde fon işletim gider kesintisi dışında herhangi bir kesinti yapılmıyor. Otomatik katılım haricindeki bireysel emeklilik sözleşmelerinde ise, sözleşmenin bağlı olduğu plana göre değişen oranlarda giriş aidatı ya da yönetim gider kesintisi yapılabiliyor.
ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ TAHVİL PİYASASINI BELİRLEYECEK
SENEM UĞURLU
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“Geçtiğimiz hafta finansal piyasalara Amerika’dan gelen haberler damgasını vurdu. Trump ve yönetiminin Rusya ile ilişkilerini inceleyen ve bu kapsamda soruşturmalar yürüten FBI’nın başkanı Comey görevden alındı.
Fransa seçimleri sonrasında 10 seviyesinin altına inen VIX endeksi bir miktar bozularak 11 seviyelerinde dengelendi. Amerikan 3,10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinde talebin beklendiği kadar yüksek olmaması faizlerin yükselmesine neden oldu.
Haftaya yüzde 2,33 seviyelerinden başlayan Amerikan 10 yıllık faizleri, yüzde 2,41’e kadar yükseldikten sonra haftayı yüzde 2,35 seviyesinde tamamladı. Ayrıca ABD’de Başkan Trump’ın PYD’ye ağır silahlar verilmesine ilişkin planı onaylaması, Türkiye mali piyasalarında tedirginlik yarattı.
Kısa bir zaman dilimi içinde Türk Lirası gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10,70’e kadar yükseldi. Bu hafta 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak Erdoğan-Trump zirvesinden gelecek haberler tahvil piyasaları için belirleyici olacak.”
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