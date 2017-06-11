BES’te programlı geri ödeme
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizin tamamını ya da bir kısmını toplu olarak alabilirsiniz. Ya da hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz.
Biz bu hafta programlı geri ödeme seçeneğini inceledik.
Programlı geri ödeme, bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak belirlenecek program çerçevesinde birikimlerini geri almak isteyen katılımcılara uygun bir seçenek oluşturuyor.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Birikimlerini bu şekilde geri almak isteyen katılımcılar, plan değişikliği yoluyla ‘emeklilik gelir planı’ adı altında şirketçe oluşturulacak emeklilik planına dahil ediliyor.
Programlı geri ödeme ile emeklilik seçeneğinde birikiminizin tamamı ya da bir kısmı, emeklilik gelir planına aktarılarak bireysel emeklilik sisteminde kalıyor ve emeklilik yatırım fonlarında vergi avantajlarıyla değerlenmeye devam ediyor.
Katılımcılar, geri ödeme programı çerçevesinde ödeme dönemlerini ve tutarlarını yılda en fazla iki defa değiştirme ve birikimini farklı bir emeklilik şirketindeki emeklilik gelir planına aktarma haklarına sahip. Birikimin farklı bir emeklilik şirketindeki emeklilik gelir planına aktarılması için mutlaka bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanılmış olması gerekiyor.
Programlı geri ödeme seçerek emeklilik gelir planına dahil olmadan önce, şu konuları bilmek gerekiyor.
• Emeklilik gelir planında sunulan fonlar ve fon işletim gider kesintisi oranları,
• Varsa planda sunulan programlı geri ödeme şablonları,
• Önerilen programlı geri ödeme ve muhtemel ödeme tablosu,
• Fon dağılımı değişikliği, gelir planları arasındaki plan değişikliği, birikimlerin farklı bir şirkete aktarımı hakları ve bu haklara ilişkin uygulama esasları,
• Programlı geri ödeme seçeneğinin değiştirilmesine ilişkin esaslar,
• Birikimlerin tamamen ödenmesine ilişkin esaslar,
• Programlı geri ödemenin yıllık gelir sigortası alarak emekli olma seçeneğinden farkı,
• Gelir planına ilişkin ödemelerin sadece bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerle sınırlı olduğu,
• Geri ödeme planındaki elde edeceğiniz tutarların varsa seçilen endekse veya piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceği.
Emeklilik gelir planına sahip olmanız durumunda aşağıdaki haklara sahip olursunuz:
• Ödeme dönemi boyunca gerçekleştirilecek ödeme tutarlarınızı başlangıçta sabit belirleyebilir veya bu tutarların her yıl hesabınızdaki birikime göre yeniden belirlenmesini talep edebilirsiniz,
• Emeklilik gelir planınızın içermesi durumunda, ödeme dönemi içinde planınızda belirlenen azami tutar veya oranlarda ara ödeme yapılmasını talep edebilirsiniz,
• Ödemelerinizi emeklilik gelir planınızın uygulama esaslarına bağlı olarak sabit, azalan veya artan şekilde yahut belli bir endekse veya fon pay adedine bağlı olarak belirleyebilirsiniz,
• Emeklilik gelir planınızın uygulama esaslarına bağlı olarak, hesabınızdaki birikiminizi belirleyeceğiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz. Size yapılacak ödemeler, fon dağılım tercihiniz korunacak şekilde gerçekleştirilir,
• Geri ödeme programı çerçevesinde ödeme dönemlerinizi ve tutarlarınızı yılda en fazla iki defa değiştirebilirsiniz,
• Birikiminizi farklı bir emeklilik şirketindeki emeklilik gelir planına aktarabilirsiniz.
“HİSSE SENEDİ GÜÇLÜ SEYRİNİ DEVAM ETTİRİYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Hisse senedi piyasaları güçlü seyirlerini devam ettiriyor. Gelişmiş ülke borsalarındaki olumlu seyir gelişmekte olan piyasaları destekliyor. Hafta içinde nisan ayı sanayi üretim verisinin beklentilerden iyi gelmesi, büyüme projeksiyonlarında da yukarı yönlü beklenti oluşturdu. Hükümetin ekonomiyi destekleyici politikalarının meyvesini verdiğini söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) piyasa tarafından öngörülen açıklamalarda bulunmuş olması olumlu algılandı. 14 Haziran Amerikan Merkez Bankası (FED) kararı önümüzdeki dönem için yakından takip ediliyor. Global likiditenin devamı durumunda içerdeki yapıcı politikaların hisse senetleri piyasalarını desteklemeye devam edeceğini düşünmekteyiz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?