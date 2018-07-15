BES’te ve OKS’de son göstergeler
Özel sektör ve kamudaki 45 yaş altı çalışanların zorunlu ve otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dâhil edildiği bir uygulama olan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), çalışan sayısına göre kademeli olarak hayata geçirilmeye devam ediyor.
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Böylece katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü gittikçe artış gösteriyor. Biz de BES’te ve OKS’de son göstergeleri sizler için başlıklar halinde özetledik.
- 1 Ocak 2017’de binin üzerinde çalışana sahip şirketler için ilk adımı atılan OKS’de bir sonraki aşama Nisan 2017’de devreye alındı ve 250-bin arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ile tüm memurlar OKS aracılığıyla sisteme dâhil edildi. Ardından 2017 Temmuz’da çalışan sayısı 100-250 olan şirketlerdeki çalışanlar OKS ile BES’e alındı. Böylece 2017’de OKS ile sisteme yaklaşık 9 milyon kişi girdi. Ancak 2017 yıl sonu itibarıyla sistemde 3,5 milyon kişi kaldı. 2017’de OKS ile biriken fon miktar 1,8 milyar TL oldu.
- 2018 yılı Ocak ayıyla birlikte 50-99 arası çalışanı bulunan kurumlar kapsama alanına girdi. 1 Temmuz itibarıyla ise OKS’de beşinci faz başladı. 10-49 kişiye istihdam sağlayan 220 bine yakın küçük işletme ve 3,1 milyon çalışan zorunlu olarak sisteme dâhil oldu.
- EGM’ nin verilerine göre, 29 Haziran itibarıyla OKS’de fon büyüklüğü 3,1 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 4 milyon 109 bine yükseldi. Aynı dönemde BES’te 6 milyon 982 bin katılımcıya ulaşıldı. Katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı dâhil 81,1 milyar TL’ye ulaştı. Sonuç olarak, son verilere göre, OKS’nin katkısıyla sistemde 11 milyon 92 bin katılımcı bulunuyor ve 84,2 milyar TL fon büyüklüğü söz konusu.
- Bu dönemde BES’te katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında ağırlığın yüzde 33,8 ile 35-44 yaş aralığında olduğu görülüyor. Bunu, yüzde 27 ile 25-34 yaş aralığındaki katılımcılar oluşturuyor. Üçüncü sırada yüzde 24,1 ile 45-55 yaş aralığındaki, dördüncü sırada ise yüzde 9,7 ile 56 yaş ve üzeri katılımcılar bulunuyor. 25 yaş altı katılımcılar ise yüzde 5,4 katılım oranıyla listede en son sırada yer alıyor.
- Yine 29 Haziran tarihli göstergeler, BES’ten katılımcılarının yüzde 28,2’sinin İstanbul’da ikamet ettiğini gösteriyor. Onu yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,9 ile İzmir takip ediyor. Aynı dönem itibarıyla katılımcıların yüzde 87’si üniversite ve üzerinde eğitime sahip.
NN HAYAT VE EMEKLİLİK-KOLAY İK İŞBİRLİĞİ
Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK, şirket sahiplerinin sıcak gündeminde yer alan BES için bir uygulama geliştirdi. Şirket, bu uygulamayla, KOBİ’lerin ‘K’sını temsil eden küçük işletmelerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
NN Hayat ve Emeklilik işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama, tüm BES işlemlerinin Kolay İK yazılımı üstünden yapılmasını sağlıyor. Kolay İK kullanıcıları, çalışanları için BES başvurusu yapabiliyor, süreci takip edebiliyor ve devam etmek istemeyenlerin iptal işlemini gerçekleştirebiliyor. BES’e NN Hayat ve Emeklilik üzerinden dâhil olan işletmeler ise Kolay İK’nın bordro uygulamasını bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanma olanağına sahip oluyor.
Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, Türkiye’deki toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini ve istihdamın yaklaşık dörtte üçünü temsil eden KOBİ’lerin, ekonominin can damarını oluşturduğuna dikkat çekti.
Türkiye’de geliştirilen bir yazılım olan Kolay İK’nın da ana hedefinin, İK ve personel yönetimi alanında KOBİ’lere fayda sağlamak olduğunu söyleyen Erdur sözlerine şöyle devam etti: “Daha az bütçelerle daha çok işi yönetmek zorunda olan küçük işletmeler, Kolay İK aracılığıyla, BES’te hem zaman hem de fiyat maliyetini en aza indirebiliyor. 39 çalışanı bulunan Kolay İK da 1 Temmuz itibarıyla BES’e kendi yazılımı üzerinden katıldı.”
DAHA DÜŞÜK RİSKLİ VARLIKLARI TERCİH EDİYORUZ
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri haftalık yaklaşık yüzde 9,5 değer kaybetti. Bankacılık ve iletişim endeksi genel endeksin altında performans gösterirken, holding ve ulaştırma endeksleri genel endeksin üstünde performans gösterdi.
Güçlü havacılık verileri, havacılık sektörü hisselerini olumlu etkilerken, yükselen faizler bankacılık endeksinin kötü performans göstermesine neden oldu. 10 yıllık Türkiye tahvil faizleri haftalık yaklaşık 85 baz puan arttı. Türk Lirası da yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti. Benzer ülkelere göre de haftalık bazda daha kötü performans gösterdik.
Varlık dağılımında gelişmekte olan ekonomilere yönelik risk algısının artmasından ötürü, daha düşük riskli varlıkları tercih etmekteyiz. Güçlü nakit yaratma kapasitesine sahip düşük borçlu şirketleri hisse senedi portföyleri için ön plana çıkartırken, yükselen enflasyon beklentilerinden ötürü bono vadelerinde kısa olunması gerektiğini düşünmekteyiz.”
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