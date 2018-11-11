BES’ten 84 bin kişi emekli oldu
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 15’inci yılını doldurdu.
BES, bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefliyor aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.
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Katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 85,5 milyar TL oldu. Otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi 4 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece sistemin toplam büyüklüğü 90 milyar TL’ye ulaştı.
DEVLET KATKISI 10 MİLYAR TL
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES’e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından BES istatistikleri ve OKS istatistikleri şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor. EGM, son verileri açıkladı. Bu verilere göre, 19 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 908 bin 20 oldu.
Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 75 milyar 234 milyon 114 bin 946 TL okurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 254 milyon 16 bin 441 TL olarak gerçekleşti.
Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 85 milyar 488 milyon 131 bin 387 TL olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 84 bin 604’ü buldu.
8 MİLYAR TL BİRİKTİRDİ
Geçen yılın sonunda BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615, katılımcıların fon tutarı da 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 TL olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 TL, emekli olanların sayısı da 63 bin 877 olarak gerçekleşmişti.
Böylelikle 2017’nin sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 7 milyar 552 milyon 681 bin 653 TL ve devlet katkısı fon tutarı 112 milyon 811 bin 568 TL artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 7 milyar 665 milyon 493 bin 221 TL’lik yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 20 bin 727 kişi yükseldi.
OKS 5 MİLYONU AŞTI
Otomatik katılım kapsamında ise ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme girdi. 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. Kademeli geçişte
mahalli idareler ve KIT’ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018’de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018’den itibaren otomatik katılımla BES’e dahil olurken, beş-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES’li olacak.
Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017’nin başından itibaren otomatik olarak BES’e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı da 1 milyar 793 milyon 68 bin 70 TL olmuştu.
Bu yıl 19 Ekim itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında, otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 6 bin 342 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 4 milyar 65 milyon 854 bin 491 TL’ye ulaştı.
Böylelikle bu yıl geride kalan yaklaşık 10 aylık süreçte otomatik katılım ile sisteme 1 milyon 589 bin 339 kişinin dahil olduğu görüldü. Söz konusu dönemde katılımcılar, 2 milyar 272 milyon 786 bin 421 TL biriktirdi.
“AŞAĞI YÖNLÜ BASKI DEVAM EDEBİLİR”
UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Ağustosta 1.160 dolardan başlayan düzeltme hareketini 1.240 dolara kadar taşıyan altın fiyatları geçen hafta başından beri satıcılı seyir sürdürüyor. Altın fiyatlarının 1.244 dolar üzerine çıkamaması durumunda aşağı yönlü baskının devam etmesini bekliyoruz. Öncelikle 1.218 dolar desteğinin sonrasında da pivot noktası olan 1.195 doların altına inilmesiyle 1.114 dolara uzanan gerileme öncelikli senaryomuz.
Güvenli liman özelliğiyle yatırımcıların siyasal ve ekonomik risk senaryolarında her zaman ilgisini çeken bir yatırım aracı olmayı başarmış olan altının Çin-ABD ticaret savaşları, borsalardaki sert satışlar, İran ambargosu gibi risklere rağmen beklenen yükselişi kaydedemediğini görüyoruz. ABD ara seçimi sonrası da bir miktar düşen altının bu katalizörlere rağmen talep görmemesi önemli bir satış baskısının devam ettiğini ve yükselişlerin kısıtlı kalacağını gösteriyor.
Gümüşün de daha önce kırılamamış olan 14 dolar desteğine doğru gerilemesi altın satışlarını destekliyor. Korelasyonları yüksek olan bu iki metalin sağlıklı yükselmesi için öncelikli beklentimiz gümüşün öncü olarak toparlanma hareketi başlatması, altının ise bu hareketi takip etmesi yönünde.”
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