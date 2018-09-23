Bireysel emekliliğin tabana yayılması hızlanacak
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) gelişmesi ve tabana yayılması adına birçok kurum ve sektör şirketleri çalışmalar yapıyor.
Bu çalışmalarla birlikte sektör, oldukça ilerleme kaydetti. Rakamsal olarak katılımcı sayısı ve fon büyüklükleri her yıl giderek artıyor.
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Daha gidilecek çok yol olsa da sistemin büyümesi tatmin edici boyutlara ulaştı. Bu konuda her yıl sektör analizini içeren raporlar yayınlanıyor. Böyle bir çalışmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı da imza attı.
Bakanlık, her yıl yaptığı gibi bu yıl da sektöre ilişkin verileri derleyen bir çalışma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2017 yılı sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin yıllık raporunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun raporda sektör ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:
• 2017 yılı ülkemiz sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri için istikrarın sürdüğü önemli bir yıl oldu.
Bireysel emeklilik sistemi 2013 yılı başındadevlet katkısı ile yakalamış olduğu hızlı büyüme trendini 2017 yılında da devam ettirdi. Sistemdeki katılımcı sayısı 2016 yıl sonuna göre 300 bin kişi artarak 6,9 milyon adede ulaştı, katılımcılara ait fon tutarı da devlet katkısı ile birlikte 60,8 milyar TL’den 77,7 milyar TL’ye yükseldi.
• Orta ve uzun vadeli yurtiçi tasarruf oranlarının artırılarak çalışanların, emeklilik dönemlerindeki refah düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım uygulaması başladı. 2017 yılı başında başlayan otomatik katılım süreciyle birlikte yıl sonu itibarıyla 3,4 milyon çalışan sisteme dahil edilmiş olup toplam fon büyüklüğü 1,8 milyar TL’ye ulaştı.
• Sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri, büyümeye devam ederken finansal sağlamlığını da koruyor. 2017 yılı sonu itibarıyla şirketlerin sermaye yeterlilik rasyoları, hayat dışı şirketlerde yüzde 149, hayat ve emeklilik şirketlerinde ise yüzde 362 olarak gerçekleşti. Bu veriler, her iki sektörün de yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli özkaynağa sahip olduğunu ortaya koyuyor.
• Kurumumuzun öncelikli hedefleri, sigortalılar ile katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak olmak üzere sigortacılık ile bireysel emekliliğin tabana yayılmasını hızlandırmak, sigorta bilincini ve farkındalığını artırmak ve adil piyasa uygulamalarını teşvik ederek teminat satın almayı ve sisteme girişi kolay ve güvenli hale getirmek.
• Bu amaçla yapılan çalışmalar devam ediyor. Yıl içinde de sigorta tabanının genişletilmesi amacıyla katılım sigortacılığı uygulanmaya başlandı. Yeni bir finansman kaynağı yaratmak amacıyla da kefalet sigortasına yönelik yapılan önemli bazı düzenlemeler de yürürlüğe konuldu.
• Bu kapsamda, ülkemizde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin büyüme trendlerinin istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve yakın bir gelecekte her iki sektörün de finansal sistem içinde hak ettiği büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz.
AHE’DEN ÇOCUK İÇİN EĞİTİM SİGORTASI
Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortası alanında pek çok ihtiyaç özelinde finansal ürün sunuyor. Yakın zamanda satışı başlayan Anadolu Hayat Emeklilik Çocuğum için Eğitim Sigortası da pek çok riske karşı çocuklarının eğitimini teminat altına almak isteyenler için özel olarak tasarlandı.
Çocuğum için Eğitim Sigortası ile ebeveyn ya da aile bireylerinin yaşam kaybı riskine karşı çocuğun eğitiminin devam edebilmesi için finansal bir güvence sunulurken, kritik hastalık ya da kaza sonucu tam kalıcı sakatlık teminatlarıyla da güvence kapsamı genişletilebiliyor.
Ürün hakkında bilgi veren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Anadolu Hayat Emeklilik Çocuğum için Eğitim Sigortası hem teminat kapsamı hem de kişiye özel teminat tutarıyla herkesin ihtiyacını ve beklentisini karşılamak amacıyla hazırlandı.
Ürünün teminatları, çocuğun eğitimini ebeveynin hayatını kaybetmesi halinde bile aynı standartlarda sürdürebilmesini sağlıyor” diyor.
“YÜKSELİŞ İÇİN 1.217 DOLAR GEÇİLMELİ”
UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Güçlenen Amerikan ekonomisi karşısında düşen altın fiyatları, piyasalara 1997-1998’lerdeki Asya krizini hatırlatmaya devam ediyor. O dönemde Asya finansal krizinden dolayı değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksleri, yatay seyir izleyen ABD reel faizi ve güçlü yükselen dolar ile endeksleri görüyorduk.
Bu senaryo an itibarıyla içinde bulunduğumuz resme uyuyor. Yaz aylarına girdiğimizde 1.300 dolardan başlayarak hızlı düşen altın fiyatları, geçen ay 1.160 dolarda önemli destek bularak yükseldi. Bu bölgeden gelen toparlanma altını 1.200 dolar üzerine taşıdı.
1.160 dolardan gelen yükselişin sadece bir tepki hareketi olarak kalmaması için altın fiyatının öncelikle 1.217 doları geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde tekrar düşmeye başlayacak olan altının ilk hedefi 1.173 dolar, ikinci hedefi 1.123 dolar olacak.
Dolarının hızlı yükselmediği, gümüşün de 15 dolara ilerlediği senaryoda altında tekrar 1.239 doların rahatlıkla aşılacağını düşünüyoruz. 1.173 doların altına kalınması durumunda da altı
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