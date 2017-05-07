BİST 100 hisselerinin teknik analizi (07.5.2017)
YENİ ZİRVEYE İLK DÜZELTME GELDİ.
Yeni tarihi zirve olan 95,358 seviyesinden gelen satışlarla kısa vadeli düzeltmeye giren BİST 100’ün Aralık 2016’dan beri yükselen kanalda hareket ettiği gözleniyor. Daha önce direnç olarak çalışan 93,400’lerin desteğe dönüşmesiyle bu seviye üstünde tutunmaya çalışan BİST 100’de haftanın kapanışı 93,928 seviyesinde gerçekleşti. Bu kapanışla haftalık bazda değer kaybı % 0.77 seviyesine ulaştı. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan yükselen üçgen görünümü ve ikili dip formasyonundan yukarı yönde çıkan BİST 100’ün çok olumsuz bir gelişme olmadıkça uzun vadeli yukarı trendini sürdürmesi beklenebilir. Ancak bu süreç içerisinde mutlaka değişik vadelerde düzeltmeler olması da kaçınılmazdır. Olası şekilde 93,400’deki 2013 zirvesinden gelen desteğin aşağı kırılması halinde 91,800’deki iki aylık desteğe doğru geri çekilme devam edebilir. Kısa vadeli göstergelerin de aşağı yönlü hareket içinde olması bu varsayımı destekliyor. 91,800’ler aşağı yönde kırılmadıkça yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilecek olan BİST 100’de yukarıda dirençler 95,000 ve 97,000’ler seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.62 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.30 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.10-8.85
Satım aralığı: 9.45-9.65
Yabancı Payı (%) : 62.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
23.04-23.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.24 seviyesinin altında kapanışlarda 21.81 seviyesine gerileyebilir. 23.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.90-22.00
Satım aralığı: 23.60-24.20
Yabancı Payı (%) : 81.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
ASELSAN
ALICILAR GÜÇLÜ
19.8 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 22.90 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 21.18 seviyesinin altına kayması halinde ise 18.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-17.40
Satım aralığı: 22.90-23.30
Yabancı Payı (%) : 44.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.81 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
57.15-58.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 57.40 seviyesinin altında kapanışlarda 56.50 seviyesine gerileyebilir. 57.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 56.50-55.50
Satım aralığı: 58.00-58.13
Yabancı Payı (%) : 62.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR HAKİM
0.72-0.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.73 seviyesinin altında kapanışlarda 0.69 seviyesine gerileyebilir. 0.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.72-0.71
Satım aralığı: 0.75-0.76
Yabancı Payı (%) : 28.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNİ TEST EDEBİLİR
2.85-2.98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.90 seviyesinin altında kapanışlarda 2.86 seviyesine gerileyebilir. 3.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.07 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.86-2.80
Satım aralığı: 2.92-2.98
Yabancı Payı (%) : 66.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇTE ZORLANDI
5.25 seviyesinde ki orta vadeli desteğini test edebilir. 5.40 seviyesinin altında kapanışlarda 5.25 seviyesine gerileyebilir. 5.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.35-5.30
Satım aralığı: 5.43-5.45
Yabancı Payı (%) : 66.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNABİLİR
40.00 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 38.96 seviyesinin altında kapanışlarda 38.00 seviyesine gerileyebilir. 39.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 38.00-36.50
Satım aralığı: 39.75-40.25
Yabancı Payı (%) : 68.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.
PETKİM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.93 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.53 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.82 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.82-4.56
Satım aralığı: 5.53-5.55
Yabancı Payı (%) : 41.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 4.51 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.22 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.36 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.22-4.18
Satım aralığı: 4.48-4.50
Yabancı Payı (%) : 42.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TURKCELL
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.95-8.60
Satım aralığı: 12.70-14.00
Yabancı Payı (%) : 90.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9.02 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.64 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.05-8.70
Satım aralığı: 10.10-10.30
Yabancı Payı (%) : 66.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 29.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 29.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 30.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.75-27.50
Satım aralığı: 30.00-30.75
Yabancı Payı (%) : 79.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
TÜPRAŞ
ZİRVESİNDE
Güç topluyor. 87.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 95.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 86.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 86.00-83.50
Satım aralığı: 95.50-96.50
Yabancı Payı (%) : 77.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
20.34 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 18.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 19.50 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.90-18.30
Satım aralığı: 20.40-20.70
Yabancı Payı (%) : 31.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
5.97-6.14 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.98 seviyesinin altında kapanışlarda 5.85 seviyesine gerileyebilir. 5.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.05 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.85-5.63
Satım aralığı: 6.05-6.33
Yabancı Payı (%) : 82.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.18 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.18-4.00
Satım aralığı: 4.36-4.46
Yabancı Payı (%) : 51.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
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