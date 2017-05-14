BİST 100 hisselerinin teknik analizi (14.5.2017)
GÖSTERGELER PİYASAYLA UYUMSUZ
Haftayı 94.996 seviyesinden kapatan BİST 100’de haftalık değer artışı 1,14 ne ulaştı. BİST 100’de bu hafta da 96.491 seviyesinde yeni bir tarihi zirve oluştu. Perşembe günü görülen yeni tarihi zirveden gelen kısa vadeli satışlarla cuma gününü de satıcılı geçiren BİST 100’de satış baskısının giderek etkili olmaya başladığı görülüyor.
BİST 100’ün yeni tarihi zirveleri gördüğü dönemde kısa vadeli göstergelerin bunu onaylamayarak uyumsuz görünmeleri piyasanın göstergeler yönünde bir düzeltmeye doğru gidebileceğini işaret ediyor. Göstergeler yeni zirvelere ulaşmak yerine kararsız bölgelerden dönüş sinyalleriyle zayıflama sinyalleri veriyor.
Bu hafta çok beklenmeyen bir gelişme olmaz ise 94.000 üstünde kalma potansiyelini koruyan BİST 100’de 94.000 seviyesinin aşağı yönde kırılması ise biraz daha uzun sürebilecek bir düzelmenin öncü göstergesi olacak. Aralıkta 72.000’lerden başlayan atakta, en uzun düzeltme süreci yaklaşık 1,5 ay sürdü. Olası şekilde başlayabilecek yeni düzeltme sürecinin ya oransal olarak daha derin, ya da zaman açısından daha uzun sürmesi beklenebilir.
AKBANK
DİRENÇTE ZORLANDI
9.11-9.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.19 seviyesinin altında kapanışlarda 9.00 seviyesine gerileyebilir. 9.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.00-8.95
Satım aralığı: 9.30-9.55
Yabancı Payı (%) : 62.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
BİM MAĞAZALAR
ATAKTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 58.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 67.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 63.30 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 58.00-56.50
Satım aralığı: 65.00-67.00
Yabancı Payı (%) : 63.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
9.30 seviyesindeki orta vadeli desteğini test edebilir. 30 seviyesinin altında kapanışlarda 9.05 seviyesine gerileyebilir. 9.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.05-9.00
Satım aralığı: 9.45-9.75
Yabancı Payı (%) : 68.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan yükseldi.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 11.51 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-11.20
Satım aralığı: 12.00-12.30
Yabancı Payı (%) : 81.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.91 puan artış gösterdi.
İŞ BANKASI (C)
DESTEKLERİNDE TUTUNABİLİR
7.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.90-6.63
Satım aralığı: 6.95-7.23
Yabancı Payı (%) : 71.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.40-15.70
Satım aralığı: 17.10-17.50
Yabancı Payı (%) : 80.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan yükseldi.
KARDEMİR (D)
ALICILAR GÜÇLÜ
1.29 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 1.49 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.41 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.28 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.28-1.22
Satım aralığı: 1.49-1.50
Yabancı Payı (%) : 15.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.91 puan artış gösterdi.
OTOKAR
DİRENÇTE ZORLANDI
132.3-139.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 132.9 seviyesinin altında kapanışlarda 129.00 seviyesine gerileyebilir. 132.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 136.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 129.00-126.00
Satım aralığı: 136.00-137.00
Yabancı Payı (%) : 13.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.75 puan azaldı.
PETKİM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.21 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.83 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.00-4.70
Satım aralığı: 5.65-5.83
Yabancı Payı (%) : 44.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.52 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.50-10.10
Satım aralığı: 10.80-11.00
Yabancı Payı (%) : 64.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan yükseldi.
T.ŞİŞE CAM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.32 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.59 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.74 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.38 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.38-4.24
Satım aralığı: 4.74-4.80
Yabancı Payı (%) : 42.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.61 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.29 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.90-5.65
Satım aralığı: 6.50-6.58
Yabancı Payı (%) : 53.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan düştü.
TAV HAVALİMANLARI
YÜKSELİŞTE
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 15.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.20 seviyesindeki dirence yönelebilir. 16.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.00-14.70
Satım aralığı: 17.20-18.20
Yabancı Payı (%) : 65.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.26 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
YÜKSELİŞ SEYRİNDE
Alıcılar güçleniyor. 6.14 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.00-5.75
Satım aralığı: 6.90-7.03
Yabancı Payı (%) : 34.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.57 puan yükseldi.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.50 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.25-8.90
Satım aralığı: 10.20-10.25
Yabancı Payı (%) : 70.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.88 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
SATIŞTA
6.33 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.13 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.13-5.95
Satım aralığı: 6.33-6.40
Yabancı Payı (%) : 78.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan yükseldi.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
Güç topluyor. 90.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 98.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 88.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 88.00-85.00
Satım aralığı: 98.00-98.50
Yabancı Payı (%) : 77.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
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