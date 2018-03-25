BİST 100 hisselerinin teknik analizi (25.3.2018)
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115,500’DEN HACİMLE TOPARLANDI
Cuma akşamı 4,03’ü test eden dolar/TL paritesi piyasaları sarstı. Gün sonunda 3,96 seviyelerine çekilen parite altının da değer kazanmasını sağladı. 171 lirayı test eden grama altın ve 1,2350’yi gören Euro dolar paritesi piyasalarda para akışının şimdilik hisse tarafına doğru olmadığını gösterdi.
Hafta içinde beklenen FED toplantısında ilk defa basın karşısına çıkan başkan Powel, uzmanlar tarafından güvercin kılığına girmiş şahin olarak nitelendirildi. Yıl içerisinde beklendiği gibi 3 faiz artışı yapılacağı ancak 2019 ve 2020’de faiz artışlarının hızlanacağı yorumları, hisse senedi piyasalarını bir süre rahatlatsa da içeride dolar/TL paritesinden gelen baskı Cuma günü BİST 100’ün 115,560 seviyesini görmesine neden oldu.
Daha sonra gelen alımlarla 116,603’ten gerçekleşen kapanışla BİST 100 halen daralan bolinger band içinde hareket ediyor. Kısa vadeli yükselen kanalın desteğinde tutunduğu görülen BİST 100’de 115,500 seviyesi hem bolinger band desteği hem de kısa vadeli yükselen kanal desteği olarak önem kazandı. Cuma günü yükselen hacimle desteklenen 115,500’lerden toparlanma hareketinin önümüzdeki hafta devam etmesi beklenebilir. 117,350’deki 20 günlük basit ortalamanın yukarı geçilmesi 119,200’lerdeki direnç bölgesinin test edilmesini sağlayabilir.
AKBANK
DİRENÇTE ZORLANDI
9.85-10.32 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.92 seviyesinin altında kapanışlarda 9.60 seviyesine gerileyebilir. 9.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.60-9.42
Satım aralığı: 10.30-10.40
Yabancı Payı (%) : 64.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 31.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 30.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 30.50-30.00
Satım aralığı: 31.00-31.50
Yabancı Payı (%) : 27.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
ATAKTA
Yükseliş seyrinde olan hissenin 1.24 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 0.80 seviyesinde bulunurken direnç 2.39 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.80-0.52
Satım aralığı: 2.39-6.08
Yabancı Payı (%) : 28.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR HAKİM
2.48-2.57 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.53 seviyesinin altında kapanışlarda 2.49 seviyesine gerileyebilir. 2.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.58 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.49-2.45
Satım aralığı: 2.58-2.62
Yabancı Payı (%) : 54.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
10.68-11.17 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.82 seviyesinin altında kapanışlarda 10.40 seviyesine gerileyebilir. 10.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.40-10.30
Satım aralığı:11.00-11.30
Yabancı Payı (%) : 47.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.48 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.22 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.00-6.80
Satım aralığı: 7.48-7.50
Yabancı Payı (%) : 68.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
17.00 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.41 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.18-15.90
Satım aralığı: 17.10-17.60
Yabancı Payı (%) : 82.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.
KOZA ALTIN
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 37.56 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 36.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 36.25-32.75
Satım aralığı: 44.25-53.00
Yabancı Payı (%) : 34.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
GÜÇ KAYBEDİYOR
4.24 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.76 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.03 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.76-3.48
Satım aralığı: 4.38-4.40
Yabancı Payı (%) : 55.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
OTOKAR
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 111.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 117.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 123.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 107.62 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 113.00-112.00
Satım aralığı: 123.00-132.00
Yabancı Payı (%) : 12.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
PEGASUS
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Güç kaybediyor. 36.68 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 33.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 35.38 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 33.50-32.50
Satım aralığı: 36.25-36.50
Yabancı Payı (%) : 34.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
5.04 – 5.22 aralığında hareket eden hisse 5.18 seviyesinin altında kapanışlarda 5.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.00-4.94
Satım aralığı: 5.28-5.33
Yabancı Payı (%) : 43.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
17.2 – 17.89 aralığında hareket eden hisse 17.71 seviyesinin altında kapanışlarda 17.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.69 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.40-17.00
Satım aralığı: 17.80-18.50
Yabancı Payı (%) : 71.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 25.90 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 27.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 26.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.00-25.75
Satım aralığı: 27.50-28.50
Yabancı Payı (%) : 75.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 115.1 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 123.7 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 135.00 seviyesine yönelebilir. 123.7 seviyesinin altında kapanışlarda 116.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 116.00-115.00
Satım aralığı: 135.00-146.00
Yabancı Payı (%) : 72.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
6.6-7.01 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.78 seviyesinin altında kapanışlarda 6.55 seviyesine gerileyebilir. 7.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.55-6.40
Satım aralığı: 7.00-7.08
Yabancı Payı (%) : 84.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
4.47-4.73 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.54 seviyesinin altında kapanışlarda 4.44 seviyesine gerileyebilir. 4.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.68 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.44-4.28
Satım aralığı: 4.68-4.76
Yabancı Payı (%) : 53.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
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