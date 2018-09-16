Cayma süresi 2-3 yıla çıkmalı
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yaptığı sektörün ilk yarıyılı değerlendirmesinde, sektör rakamlarını paylaştı.
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TSPB Başkanı Erhan Topaç, “Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti.
Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı” açıklamasını yaptı.
Birlik, sermaye piyasasının da stratejik sektör olarak belirlenmesini istiyor.
“YENİ DÜZENLEME OLMALI”
Bu kapsamda birçok önerisini paylaşan TSPB, bireysel emeklilikte otomatik katılım sisteminin de yeniden düzenlenmesini talep ediyor.
Bu konuda sorularımızı İş Portföy Genel Müdürü ve TSPB Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Eraslan yanıtladı. Tevfik Eraslan’ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:
• Türkiye, ciddi olarak yatırımlarıyla tasarrufları arasında açığı olan bir ülke. Bizim tasarruf oranımız yüzde 25, buna karşılık ülkenin yatırım yapma oranı GSMH’ye göre yüzde 30. Demek ki yüzde 5 açık veriyoruz ve bunu diğer ülkelerin tasarruflarıyla kapatıyoruz. Bizim temel sorunumuz tasarruf oranlarımızın artırılması. Bunun etkin şekilde kullanılması için finansal varlıklarla yapılan tasarrufların artırılması gerekiyor.
• Geleceğimiz için bina, arsa ve dükkan aldığımız zaman, bu durum birikimlerimizin en doğru şekilde değerlendirildiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bizim tasarruflarımızı artırmamız gerekiyor. Türkiye’nin nüfus yapısına bakıldığında çok genç nüfus var.
ÖZENDİRİCİ MEKANİZMALAR
• Şu anda dünyada dış etkenler de genç nüfusun gönüllü olarak tasarruf yapmasına olanak vermiyor. Bunun için bizim özendirecek mekanizmalara ihtiyacımız var. Bireysel emeklilik, bu anlamda önemli bir sistem oldu. Otomatik katılım sistemi devreye alındı. Ancak buradaki kurguda hatalarımızın olduğunu gördük.
• Şu anda cayma oranı yüzde 54, ayrılmalarla birlikte yüzde 60’ın üzerinde ayrılma oranı var. Buradaki caymaları önleyecek yeni kural dizisine ihtiyaç bulunuyor. Şu anda sisteme girenler iki ay sonra çıkış yapabiliyor. İki aylık süre sistemi anlamak ve nemalanmanın olup olmadığını görmek için yeterli bir süre değil. O nedenle biz sürenin uzatılmasını öneriyoruz.
CAYMA SÜRESİ UZAMALI
• Bizim birlik olarak önerimiz, cayma süresinin yatırımcıların sistemi anlayacak kadar uzaması. Bu da 2-3 yıl gibi bir süre. 2-3 yıl gibi bir süre olduğunda yatırımcıların sistemi daha iyi anlayacaklarını ve kalacaklarını düşünüyoruz. Sistemdeki paranın belli bir nemalanma sürecine girmesi için 2-3 yıllık süre gerekiyor.
• Sistemden cayanların çoğu girdiği gibi çıkış yapıyor. Böyle durumda da sistemle ilgili bilgiye sahip olamıyor. Sistemin faydasını da anlayacak zamanı olmuyor. Burada bir takım yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Türkiye’nin finansal varlıklarla tasarruf oranlarının artırılması gerekiyor. Bunun gönüllü olarak yapılması zor gözüküyor. O nedenle özendirici ya da zorunlu mekanizmaların gündeme getirilmesi gerekiyor. Bütün dünyada bunun örnekleri var.
• Yapılan simülasyonlarda cayma süresi arttığında bugünkünden çok daha fazla birikimin olacağını görüyoruz. O birikim, ülke için milli sermaye demek. Aynı zamanda bu sisteme girenler için de iyi bir emeklilik birikimi anlamına geliyor.
“BİST-100 ENDEKSİ OLUMLU YÖNDE AYRIŞTI”
NURİ OĞUZ AYHAN
HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri, haftayı yaklaşık yüzde 4,5’lik pozitif getiriyle kapadı. Ticaret endeksi ve metal eşya sektörü genel endeksten iyi performans gösterdi. Sigortacılık endeksi, genel endeksin gerisinde kaldı.
Haftanın son iki gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa beklentilerinden yüksek faiz artışı kararı vermesi bankacılık sektörü hisselerini olumlu etkiledi. Bu hamle sonrası Türk lirasında görülen iyileşme ihracat geliri olan şirketlerde kâr realizasyonlarına neden oldu. Benzer ülke gruplarına göre bakıldığında BIST 100 endeksi olumlu yönde ayrıştı. TCMB’nin bu hamlesinin olumlu etkisinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.”
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