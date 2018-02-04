Çocuklara özel BES
Anadolu Hayat Emeklilik, ebeveynlerin birikim eğilimleri üzerine bir araştırma gerçekleştirdi.
30-55 yaş arasında, evli ve çocuk sahibi kadın ve erkeklerin oluşturduğu odak gruplarla gerçekleştirilen araştırmaya göre, çocuklar ailenin en büyük birikim yapma motivasyonu olurken, hayat sigortaları, BES ve vadeli mevduat hesabı öne çıkan birikim yöntemleri olarak dikkat çekiyor.
BİRİKİM OKUL ÇAĞINDA
Araştırmaya göre, çocuk için birikim ve yatırım kararlarında ebeveynlerin geçmişte kendi ailelerinden gördükleri davranışlar önem kazanıyor. Çünkü aslen her ebeveyn, kendi çocuğuna en az kendi ailesinin ona yaptığı kadar yatırım yapmak istiyor.
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Çocuklar için birikime genellikle okul çağında başlanıyor. Çocuklar adına yapılan hayat sigortalarını biriktirilen harçlıkların dövize çevrilip yastık altında saklanması ve doğum/sünnet gibi vesilelerle toplanan altınlar takip ediyor.
Bazı ebeveynler ise çocuklarını lehtar göstererek bireysel emeklilik hesabı açmayı tercih ediyor. Önümüzdeki yıllarda çocuk adına da bireysel emeklilik hesabı açılmasına ilişkin düzenlemelerin getirilmesi bekleniyor.
ÇOCUK ADINA YATIRIM
Anadolu Hayat Emeklilik, bu kapsamda çocukların gelecekteki finansal güvencesi olacağına inandığı ‘Çocuğum için Yatırım Sigortası’nı, çocukları adına tasarrufta bulunma talebi bulunan müşterilerine sunuyor.
Ebeveynlerin çocukları için, eğitim, iş kurma, düğün gibi gelecek hayallerine ulaşmalarına olanak sağlaması beklenen bu ürünün, aynı zamanda ödenen primlerin vergi matrahından indirilebildiği vergi avantajı bulunuyor. Döviz cinsinden yatırım yapma olanağı da elde ediliyor.
VERGİ AVANTAJI VAR
Araştırma, tüm ebeveynlerin birikim yapmak istediğini ancak doğru yatırım aracını bulmakta zorlandığını gösteriyor. Bu açıdan hayat sigortalarının birikim yapmayı kolaylaştırdığına dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Anadolu Hayat Emeklilik Çocuğum İçin Yatırım Sigortası, çocukları adına tasarrufta bulunmak isteyen ebeveynlerden büyük ilgi görüyor.
Düzenli yatırımlara büyüme potansiyeli sunan ürün, aynı zamanda vergi avantajı ve yüksek kâr payı fırsatıyla diğer yatırım araçları arasında bir adım öne çıkıyor” diyor.
ÇOCUĞUM İÇİN YATIRIM SİGORTASI
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, ‘Anadolu Hayat Emeklilik Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’ ürünlerini şöyle anlatıyor: “Ebeveynler elde edecekleri toplu parayı ister çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak, ister mezuniyetinde ona bir hediye almak, isterse de hayata atılırken ona destek olmak için kullanabiliyor.
Üstelik Türkiye İş Bankası şubelerinden şubat ayı itibarıyla ‘Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’ yaptıranlara, Dijital Kumbara hediye ediliyor. Çocuklarına Dijital Kumbara almak isteyen ebeveynlerin İşCep kullanıcısı olmaları ve İş Bankası şubelerinden çocukları adına vadesiz TL hesabı ve vadeli kumbara hesabı açtırmaları yeterli oluyor.
Para biriktirme alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanıldığına dikkat çekerek, toplumun her kesiminde birikim yapma algısını kuvvetlendirecek çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”
“HİSSE DOSTU ORTAM DEVAM EDİYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“BİST-100 Endeksi, geçen haftayı yaklaşık yüzde 2 negatif getiriyle kapattı. Ulaştırma endeksi ve metal ana sanayi endeksi genel endeksten iyi, bankacılık ve iletişim endeksleri genel endeksten düşük performans gösterdi.
Geçen hafta da iyi performans gösteren sektörlerde kâr realizasyonları görüldü. Güçlü havacılık yolcu trafiği verileri ve yüksek metal fiyatları, ilgili sektör hisselerini olumlu etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta haftalık bazda küresel borsaların çoğu negatif performans sergiledi.
BİST-100 ise performans açısından ortalarda yer aldı. Yakın dönemdeki halka arzların çokluğunun endeks üzerinde baskı kurması beklenirken hisse dostu ortam devam ediyor.”
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