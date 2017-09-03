Devlet katkısı fonlarının 2016 yılı performansı
Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 31.12.2016 itibarıyla dokuz adedi faiz getirisi hedeflemeyen fon olmak üzere toplam 26 adet devlet katkısı fonu bulunuyor.
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Bu fonlar bireysel emeklilik sistemi toplam net varlık değerinin yüzde 12’sini oluşturuyor.
Devlet katkısı fonlarının 31.12.2016 itibarıyla halka arz tarihinden nominal getirisi yüzde 22,75.
2016 yılı getirisi ise yüzde 9,5. Devlet katkısı fonlarının toplam net varlık değeri 17 milyar 179 milyon 390 bin iken emeklilik yatırım fonlarının değeri 53 milyar 288 milyon 032 bin TL. Toplam net varlık değeri ise 60 milyar 467 milyon 422 bin TL.
“HİSSE DOSTU ORTAM DEVAM EDİYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“BİST-100 Endeksi, geçen haftayı yaklaşık yüzde 2-2,5 oranında pozitif getiriyle kapadı. İletişim endeksi, ulaştırma endeksi ve bankacılık endeksi genel endeksten daha iyi performans gösterirken, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve leasing endekslerinin ise genel endeksten kötü performans gösterdiği görüldü.
Geçen haftayı gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) endeksleri çoğunluk itibarıyla pozitif geçirdi. Türk hisse senetleri de bu pozitifliğe ayak uydurdu. 2017 yılı ikinci çeyrek kârlarının açıklanmasının bitişiyle beraber daha çok yurtdışı kaynaklı haber akışına bağlı hisse fiyatları değişimi görebiliriz.
Jackson Hole toplantısından çıkabilecek şahin açıklamalar risk olarak durmakla birlikte hisse dostu ortamın devam ettiğini söyleyebiliriz.”
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