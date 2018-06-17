Emeklilik şirketleri beşinci faza hazır mı?
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) en önemli ayağı olan Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yeni faza az bir zaman kaldı. 1 Temmuz’da OKS ile 10-49 çalışanı olan işletmeler sisteme dâhil olacak.
Böylece OKS’de beşinci faz devreye girecek. Yeni faz başlamadan önce 2017 yılı başından bu yana OKS’nin kat ettiği yolu kısaca inceleyelim.
NEREDEN NEREYE?
OKS’de ilk etap, 2017 Ocak’ta devreye alındı ve bin ile üzeri çalışana sahip özel sektör işyerleri sisteme dâhil edildi. Ardından 2017 Nisan’da 250-bin arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ile tüm memurlar, 2017 Temmuz’da ise çalışan sayısı 100-250 olan şirketlerdeki çalışanlar sisteme girdi.
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Böylece 2017’de OKS ile sisteme yaklaşık 9 milyon kişi giriş yaptı. Ancak 2017 yıl sonu itibarıyla sistemde 3,5 milyon kişi kaldı. 2017’de OKS ile biriken fon miktarı 1,8 milyar TL oldu.
2018’e gelindiğinde ise OKS’de ikinci etap başladı. 2018 Şubat’ta öncelikle 50-100 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve belediyeler, il özel daireleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsü’ndeki (KİT) memurlar olmak üzere toplamda 1,3 milyon çalışan sisteme girdi.
Bunların 509 bin 500’ü sistemde kalırken geriye kalan 809 bin 626’sı cayma hakkını kullanarak sistemden ayrıldı.
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) son verilerine göre, 1 Haziran itibarıyla OKS’de 2,9 milyar TL fon büyüklüğüne, 4,1 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı. Aynı tarih itibarıyla BES’in toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı fon tutarı dâhil 82 milyar TL olarak gerçekleşti.
DAHA ÇOK KOBİ
Şimdi sırada beşinci faz var. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, 1 Temmuz’daki fazla 200 binden fazla şirketin ve 3 milyon 300 bin katılımcının sisteme giriş yapacağı bilgisini veriyor. Göçer, yeni dönemde sisteme girenlerin en az yarısının sistemde kalmaya devam etmesini, böylece yaklaşık 2 milyon kişinin daha otomatik BES ile yatırım yapmasını öngörüyor.
Temmuz ayında OKS ile sisteme dâhil olacak işletmelerdeki çalışan sayısı 10-49 olduğundan yeni fazda KOBİ ağırlığı olacak. Bu noktada emeklilik şirketlerinin bu sürece nasıl hazırladıkları da oldukça önem arz ediyor.
NELER YAPIYORLAR?
Sektörün önemli oyuncularından AvivaSA, otomatik katılımda 5 binden fazla kuruma hizmet veriyor, 269 milyon TL fon büyüklüğüne ve 422 bin katılımcı sayısına ulaşmış durumda. Kurum, uygulama ve çalışmalarıyla OKS’nin yeni fazına da hazır.
AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, ‘Online Otomatik Katılım’ uygulamasıyla işverenlerin ve/veya mükellefleri adına işlem yapan mali müşavirlerin AvivaSA’nın web sitesi üzerinden teklif alıp OKS sürecine dâhil olmalarını sağladıklarını belirtiyor. Fırat Kuruca, diğer uygulamalar hakkında şu bilgileri aktarıyor:
“‘WebChat’ ile satış sonrası hizmetlerde, müşterilerin soru ve taleplerini cevaplıyoruz. Bu süreçte ‘ChatBot’ uygulamamızı da devreye alacağız. ‘Bi’tıkla Bireysel’ ile müşterilerimiz, cayma, poliçe ve ödeme bilgilerini görüntüleme, poliçe basım ve maille gönderme, online
olarak fon seçimi işlemlerini yapabiliyor. ‘Bi’Tıkla Kurumsal’ ile de başvuru ve tahsilat süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Bordro entegrasyonlarıyla işverenlerin iş yükünü azaltırken OKS’ye dâhil olan çalışanlara bir yıl süreyle check-up hizmeti hediye ediyoruz.”
DİJİTAL UYGULAMA
Vakıf Emeklilik ise yeni faz öncesi yeni dijital uygulaması ‘Hızlı Otomatik BES’i devreye aldı. ‘Hızlı Otomatik BES’, teklif alma ve sözleşme oluşturma süreçlerinin tamamını dijitalleştirerek takip edilebilmesini sağlıyor.
Uygulama, KOBİ ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’lerin (SMMM) OKS sürecindeki yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, şirketlerin bu uygulamayla teklif alma işleminden başlayarak e-posta üzerinden gelen teklifi kabul etme, onaylama ve gerekli evrakları yükleyerek sözleşme oluşturma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştireceğini aktarıyor. Uygulama, 1 Temmuz itibarıyla 10-49 arası çalışanı olan şirketlerin kullanımına açılacak.
TAHVİL İHALELERİ FAİZLERDE BELİRLEYİCİ OLACAK”
BARIŞ KESKİN
CFA/İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta İtalya’da hükümetin kurulmasıyla beraber tahvil faizleri geriledi ve 10 yıllık İtalya tahvil faizi yüzde 2,70 seviyelerine gelirken iki yıllık faizler de yüzde 1’in altına geriledi. Ancak gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelik risk algısı kötüleşmeye devam etti. TL de diğer GOÜ para birimleriyle birlikte değer kaybetmeyi sürdürdü.
Tahvil faizlerinde ise yüklü borçlanma programı öncesi sert satışlar görüldü. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16,25 seviyesine yükselirken iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 19 seviyesinin üzerine çıktı. Yüzde 0,25’lik bir faiz artışının beklendiği ABD Merkez Bankası (FED) toplantısından çıkacak sonuç ve yapılacak projeksiyonlar GOÜ’lere yönelik algı konusunda belirleyici olacak.
Yine Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında varlık alım programıyla ilgili verilecek mesaj da yakından takip edilecek. Yurtiçinde ise bu hafta yapılacak tahvil ihaleleri faizler üzerinde belirleyici olacak.”
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