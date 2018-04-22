Emeklilik şirketleri müşteri deneyimini özelleştirmeli
Danışmanlık şirketi Deloitte, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) hayata geçen son düzenlemeler ile sektör verilerini inceleyerek ‘Bireysel emeklilik sektöründeki beklentiler ve trendler’ başlıklı raporunu yayımladı.
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Söz konusu rapora göre; mevcut müşterilerini korumayı öncelik olarak görmesi gereken şirketlerin bir yandan da özellikle müşteri deneyimi noktasında dikkatli olmaları ve her müşteriye özel bir deneyim sunmayı odağa almaları oldukça önem arz ediyor.
KATILIMCI SAYISI ARTIŞI AZALIYOR
2013 yılında yüzde 25’lik doğrudan devlet katkısı, 2016 yılında emeklilik şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası sunabilmesi ve en son 2017 yılında otomatik katılımla bireysel emeklilik sektöründe kritik düzenlemeler yapıldı.
Deloitte Türkiye Ortağı ve Sigortacılık Sektörü Lideri Müjde Aslan, bu düzenlemeler çerçevesinde, 2013 yılında katılımcı ve sözleşme/ sertifika sayısında yüzde 33’lük ciddi bir yükseliş gözlemlendiğini aktarıyor.
2013 yılından itibaren kademeli olarak düşüş gösteren katılımcı ve sözleşme/sertifika sayısının 2017’deki artış oranının yüzde 5 olduğunu belirten Müjde Aslan, katılımcıların fon tutarındaki en yüksek artış oranının ise yüzde 38 ile 2014 yılında gerçekleştiğini söylüyor. 2017 yılında ise bu artışın yüzde 27 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.
MÜŞTERİYE ÖZEL ÖNERİLER
Müjde Aslan, bu rakamlar ışığında bireysel emeklilik sektöründe katılımcı sayısı artışı azaldığı için mevcut müşterileri korumanın öneminin arttığına değiniyor.
“Emeklilik şirketleri katılımcılar için internet ile mobil kanallar, satış ekipleri ve acenteler için tablet uygulamalar ve kurumsal şirketler için kurumsal internet uygulamaları geliştirerek süreçlerini dijital hale getiriyor” diyen Müjde Aslan, şu bilgileri veriyor: “Önemli olan müşteri deneyimini özelleşmiş bir yolculuğa dönüştürebilmek. Bu hedefle, bu kanalların müşteri özelinde kişiselleştirilmesi, müşteriye özel fırsatların ve önerilerin sunulması önem taşıyor.
Aynı zamanda, kullanım kolaylığının sağlanabilmesi için kanal ekranlarının kullanıcı deneyimi bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Dijitalleşmede sektörel bir diğer gelişim alanı ise farklı şirkette/ kurumda emeklilik sözleşmeleri ya da hakkı olan katılımcıların tek bir noktadan emeklilik planlarına ait bilgileri konsolide olarak yönetebilmesidir.”
YENİ DÜZENLEMELER GELECEK
- 2017 yılında gerçekleştirilen otomatik katılım sistemi (OKS) düzenlemesiyle, 45 yaş altında olan ve özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan 7,8 milyon kişi sisteme girdi. Ancak yüzde 60’a yakın cayma oranıyla, sistemde 3,4 milyon kişi kaldı. Biriken fon miktarı 1,8 milyar TL oldu.
- Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) son verilerine göre ise 6 Nisan itibarıyla OKS’de fon büyüklüğü 2,5 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 3 milyon 877 bine yükseldi. Böylece yılbaşından 6 Nisan’a kadarki süreçte, BES’in toplam fon büyüklüğü ise 81,1 milyar TL oldu. Sistemdeki katılımcı sayısı da 6 milyon 957 bine ulaştı.
- 2017 yılındaki yüzde 60’a yakın çıkış oranının yüksek olması ise yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Deloitte’tan Müjde Aslan bu çerçevede, 2018 yılında Türkiye genelinde mahalli idareler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT) ve 50-100 çalışanı olan özel sektörün de otomatik katılım kapsamına alınacağını kaydediyor. Aslan, ayrıca emeklilik şirketlerinin birden fazla portföy yönetim şirketiyle çalışmak zorunda kalmalarının 2018’de BES sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemelerin başında geleceğini de sözlerine ekliyor.
“YURTDIŞI OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ RİSK OLUŞTURUYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçen haftayı yaklaşık yüzde 1,7lik pozitif getiriyle tamamladı. Metal ana sanayi, iletişim ve bankacılık endeksleri BİST-100 Endeksi’nden daha iyi performans gösterdi.
Çelik fiyatlarının güçlü seyri, metal ana sanayi endeksindeki hisse senetlerini olumlu etkiledi. Önceki haftaki zayıf seyirlerinden sonra iletişim ve bankacılık endeksinde de toparlanma görüldü. Piyasaya göre oynaklığı az olan sigortacılık sektörü ise geçen hafta endeks altında performans gösterdi.
Geçen hafta içinde açıklanan erken seçim kararı, piyasalarda olumlu algılandı ve önümüzdeki dönemde oluşabilecek belirsizliğin azalması şeklinde yorumlandı. Yurtdışı oynaklığın devam ediyor olması olumluluğun devamı açısından risk oluşturuyor.”
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