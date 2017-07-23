Emeklilik şirketlerinin 2017 beklentileri
Emeklilik Gözetim Merkezi, yayınladığı 2016 emeklilik raporunda 2017 yılına ait beklentilere de yer verdi.
Raporda emeklilik şirketlerine uygulanan anket sonucunda, şirketlerin 2017 yılı otomatik katılım sitemi hariç şirket hedefleri ve sektör tahminlerinin konsolide sonuçlarına yer veriliyor.
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Aşağıda yer alan tablo, emeklilik şirketlerinin katılımcı adedi, katkı payı tutarı, emeklilik yatırım fonu ve devlet katkısı fon tutarına ilişkin yapmış oldukları kötümser, en muhtemel ve iyimser sektör tahminlerinin en küçük, en büyük ve ortalama değerlerini gösteriyor.
Beklentilere göre, kötümser senaryoda yıl sonunda ulaşılacak net kümülatif devlet katkısı fon tutarı toplamı en büyük değeri 11 milyar 307 bin TL olacak. İyimser senaryoya göre ise bu rakam, en büyük değeri 14 milyar TL’ye ulaşacak.
Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi, 2016 yılı itibariyle 13 yıllık bir geçmişe sahip bulunuyor. 2016 yılı, özellikle Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulanılmaya başlanan devlet katkısı, teşviki ile birlikte sistemin yakalamış olduğu ivmenin artarak devam ettiği bir yıl oldu.
Katılımcı sayısının 2016 yılı başından sonuna kadar yaklaşık 600 bin kişi kadar artış göstererek 6 milyon 625 bin kişiye yükseldi.
Katılımcılara ait fon tutarı toplamı, devlet katkısı tutarları dahil, yaklaşık olarak 48 milyar TL’den 61 milyar TL dolaylarına ulaşarak, bir yıl içinde 13 milyar TL artış gösterdi. Bu da mevcut gelişimin en çarpıcı göstergelerinden.
“HİSSE SPESİFİK FİYAT HAREKETLERİ YAŞANABİLİR”
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARD.
“Hisse senetleri haftayı yaklaşık yüzde 1,5’luk pozitif getiriyle kapadı. Metal ana sanayi endeksi, iletişim endeksi ve gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi genel endeks üzerinde performans gösterirken, holding ve sigortacılık endeksi genel endeks altında performans gösterdi.
BİST 100 benzer ülke endekslerine göre iyi performans gösteren endeksler içinde yer aldı. Global hisse dostu ortamın devam ediyor olması gelişmekte olan ülke borsalarını destekliyor.
Öte yandan, önümüzdeki haftalarda ikinci çeyrek şirket finansalları açıklanmaya başlayacak. Bu da hisse spesifik fiyat hareketlerinin yaşanmasını sağlayabilir.”
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