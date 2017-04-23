Emeklilik sonrası ödeme seçenekleri
Bireysel emeklilik sistemine giriş yapan katılımcılar, en çok emeklilik sonrası alacağı ödemeyi merak ediyor. Biz de bu sorudan hareketle ödeme seçeneklerini araştırdık.
Buna göre; katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanıyor.
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Şirket, katılımcının başvurusu üzerine, en geç beş iş günü içerisinde emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini katılımcının elektronik posta adresine veya faksına, bunlar da yoksa posta adresine gönderiyor.
TERCİH NASIL OLUYOR?
Katılımcı, emeklilik bilgi formundaki seçeneklere göre emeklilik tercihini yazılı olarak şirkete bildiriyor. Katılımcının emeklilik hakkını kullanabilmesi için eğer farklı sözleşmeleri varsa tüm sözleşmelerini birleştirmesi gerekiyor.
Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar,
- Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilir.
- Birikimlerinin tümünü veya bir kısmını alarak kalanını programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilir.
- Birikimlerinin tümünü veya bir kısmını alarak kalanını yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilir.
Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcıya, hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılıyor.
PROGRAMLI ÖDEME
Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı;
- İlgili hesaba katkı payı ödeyemez.
- Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla iki kez değiştirebilir.
- Fon dağılımını değiştirebilir.
- Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir.
- Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.
YILLIK GELİR SİGORTASI
Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehdarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşme oluyor.
Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir.
Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunlu oluyor.
SORUN YANITLAYALIM.
EMEKLİLİK PLANIMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?
Katılımcı emeklilik planını bir yılda azami dört kez değiştirebiliyor. Bu yöndeki değişiklik talebi, emeklilik şirketine yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır.
Emeklilik şirketinin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip 10 iş günü içinde geçiş yapılır ve yeni emeklilik sözleşmesi 10 iş günü içinde katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa, tercihleri doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde gönderilir.
BU HAFTA DİKKATLER, PPK TOPLANTISINDA OLACAK
BARIŞ KESKİN
CFA – İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta Türkiye tahvil piyasasını referandum sonuçları etkiledi. Referandum öncesinde yüzde 11,10 seviyelerine yükselen 10 yıllık tahvil faizleri, referandum sonrasında siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla yüzde 10,70 seviyelerine kadar geriledi.
TCMB’nin sıkı para politikası nedeniyle kısa vadeli faizlerde daha kısıtlı bir hareket oldu ve iki yıllık gösterge faizler ise yüzde 11,25 seviyelerine geriledi. Referandum öncesi 3,70’in üzerine çıkan dolar/TL kuru, 3,64 seviyelerine geriledi. Bir önceki hafta yüzde 2,30’un altına düşen Amerikan 10 yıllıkları yüzde 2,20 seviyelerinde kalmaya devam etti.
Bu da gelişmekte olan ülkelere yönelik algıyı desteklerken Türkiye piyasalarındaki iyimserliği artırdı. Bu hafta tahvil piyasası için en önemli gündem maddesi 26 Nisan’daki PPK toplantısı olacak. Yine salı günü yapılacak beş yıl vadeli tahvil ihalesi de takip edilecek.”
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