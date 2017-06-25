Faizsiz fonlar 4,2 milyar TL’ye ulaştı
Fon dağılımında faizsiz fonlara olan ilginin arttığı görülüyor. Açıklamalara göre, kamu çalışanlarının yüzde 80’i faizsiz fon tercihinde bulundu. Gönüllü BES tarafında faizsiz fonlar, 4,2 milyar TL’ye ulaştı ve toplamdaki pazar payı da yüzde 6,16’ya yükseldi.
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Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, fon tutarı ise verilen devlet katkısıyla toplam yaklaşık 69 milyar TL’ye ulaştı. Otomatik katılım sistemi sayesinde de altı ayda 490 milyon TL’ye yakın fon birikimi sağlandı.
Bu yılın ocak ayında ilk etapta bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör sisteme dahil oldu. 1 Nisan’dan itibaren 45 yaş altı kamu çalışanları ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör de sisteme katıldı.
Bu kapsamdaki çalışanların iki aylık cayma süresi, 15 Haziran’da doldu. Otomatik katılım sisteminde, daha önce BES’i bulunanlar hariç tutulduğunda cayma oranı yüzde 38 oldu.
BES’te özellikle faizsiz fonlar ilgi çekiyor. BES’te fon seçiminin önemli olduğunu daha önce de yazılarımızda vurgulamıştık. Fon dağılımında faizsiz fonlara da olan ilginin arttığı görülüyor.
Açıklamalara göre, kamu çalışanlarının yüzde 80’i faizsiz fon tercihinde bulundu. Buna göre, kamu çalışanlarının sistemde biriken fon tutarı da 170,3 milyon TL’yi buldu.
Faizsiz BES, kendine doğal bir büyüme alanı yakaladı ve önü açık olarak yorumlanıyor. Son dönemde faizsiz BES’in pazar payının arttığı görülüyor. Otomatik katılımda faizsiz fonların artış yaşadığı ifade ediliyor.
Yüzde 60’ın üzerinde tercih edilen faizsiz fonlar, üçüncü basamak gönüllü BES’teki faizsiz fonların potansiyelini de gösteriyor. Gönüllü BES tarafında faizsiz fonlar, 4,2 milyar TL’ye ulaştı ve toplamdaki pazar payı da yüzde 6,16’ya yükseldi.
Faizsiz bireysel emeklilik sistemi, tamamen gönüllü katılım prensipleri doğrultusunda kurulan, işletilen fonlar aracılığı ile bir tasarruf ve yatırım alternatifi sunuyor. Faizsiz emeklilik fonları tüketicilerle buluşalı henüz dört-beş yıl olmasına rağmen, bu fonları tercih eden katılımcı sayısı giderek büyüyor.
Otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep, önümüzdeki dönemde faizsiz fonların toplam sektör içerisindeki payının kademeli şekilde artacağını gösteriyor.
SORUN YANITLAYALIM.
Kısa vadeli birikim yapmak istiyorum, emeklilik sistemine girmem avantajlı olur mu?
Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatırım ve tasarruf sistemidir. Sistemden erken ayrılma durumunda, emeklilik hakkı kazanarak ayrılma durumuyla karşılaştırıldığında daha yüksek oranda stopaj kesintisi uygulanıyor. Bununla birlikte, devlet katkı sistemi dahilinde, katılımcıların hesaplarına aktarılacak devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamına hak kazanmak, vefat ve maluliyet durumları dışında ancak emeklilik hakkı kazanmakla mümkün olabilecek. Ayrıca sözleşme kapsamında öngörülmüşse, beş yıldan önce sistemden ayrılma durumunda katılımcının birikimlerinden giriş aidatının ertelenmiş bölümü indirilebilecek.
“10 YILLIK FAİZ YÜZDE 10 SEVİYELERİNE GERİLEYEBİLİR”
HAŞAN BASRİ TANNAN
İŞ PORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Tahvil piyasaları geçtiğimiz hafta hem yurtiçi hem yurtdışı veri gündemi açısından sakin bir haftayı geride bıraktı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün risk iştahına ve gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına önce satıcılı ancak toparlanma ile birlikte kayıpların geri alınmasına neden olan etkilerini gözlemledik.
2017 yılı içerisinde iç gündemin oldukça yoğun ve siyasi hareketliliğin yüksek seyrettiği bir dönemde, Türk tahvil piyasasının diğer gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına göreceli zayıf kaldığı bir dönem yaşadık. Ancak bu piyasa dostu olmayan gelişmelerin yanında global risk iştahı, küresel sermaye akımları faiz piyasası üzerinde en baskın etken olma özelliğini yitirmedi.
TL’deki değer kaybının da enflasyon üzerinde yansımaları manşet enflasyonu çift haneye taşırken bu durumun tahvil faizleri açısından olumsuz değerlendirildiği bir dönemden geçtik. TCMB’nin son dönemde sürekli beklentilerden daha kuvvetli bir biçimde uyguladığı sıkı para politikası ve enflasyon görünümündeki bozulmaya karşı tedbir almak istediği sinyalleri, özellikle uzun vadeli faizler açısından piyasada olumlu fiyatlamalara yol açıyor.
Gerek istikrarlı biçimde büyüyen bireysel emeklilik fonları, gerek yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine artan ilgisi, artan arza doğal bir talep oluşturuyor. Global faiz piyasalarındaki iyimser havanın desteği ve 2017 sonrasında düşüş trendine girmesi beklenen enflasyon sürecinde 10 yıllık gösterge kıymet bileşik faizinin yüzde 10 seviyelerine gerilemesi beklenebilir.”
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