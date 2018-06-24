Faizsiz fonlar, sisteme ilgiyi artırdı
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) önemli başlıklardan biri de faizsiz emeklilik fonları olarak öne çıkıyor. Faizsiz emeklilik sisteminin Türkiye’de her geçen gün büyüdüğü görülüyor.
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Bu büyümede faizsiz emeklilik fonlarının toplumun faiz hassasiyeti olan birçok kesiminin sisteme ilgisini yükseltmesi önemli bir etken.
Biz de bu konuda görüşlerini almak amacıyla Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı ile bir araya geldik. BES’i ve Otomatik Katılım Sistemi’ni (OKS) değerlendirdiğimiz Obalı’dan sektöre dair güncel rakamsal verileri de aldık.
FAİZSİZ FONLAR BÜYÜYOR
Faizsiz emekliliğin büyüme ivmesine dikkat çeken Özgür Obalı, 31 Mayıs itibarıyla faizsiz fon büyüklüğünün BES’te 7,30 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Obalı, faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranının BES’te yüzde 8,63 civarında seyrettiğini de kaydetti.
Özgür Obalı, OKS’nin devreye girmesinin faizsiz fonlara olan ilgiyi artırdığının altını çizdi. “31 Mayıs itibarıyla OKS’de 2,86 milyar TL civarındaki toplam sektör fon büyüklüğünün 1,82 milyar TL’si faizsiz fonlardan oluşuyor” diyen Obalı, “OKS’deki katılımcı sayısına baktığımızda ise yaklaşık yüzde 63’ünün faizsiz fonları seçtiğini görüyoruz” diye ekledi.
“İLK SIRADAYIZ”
2010 yılında sektörde faizsiz fon kuran ilk şirketlerden biri olan Vakıf Emeklilik’in faizsiz fonlarının performansı da dikkat çekiyor. Özgür Obalı, mayıs ayı sonu itibarıyla şirketin faizsiz katılım fonlarının performansına bakıldığında, toplam katılım fonlarının büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 410 milyon TL olduğu, tüm BES katılım fonları içindeki payının yüzde 19,34’e ulaştığı bilgisini verdi. “Böylece katılım fonlarında fon büyüklüğü açısından 11 şirket arasında ilk sıradayız” dedi. Vakıf Emeklilik’in BES performansını da değerlendiren Obalı, şunları kaydetti:
“Toplam fon büyüklüğümüz 2016 yıl sonundan 25 Mayıs’a kadarki dönemde 1,6 milyar TL artışla 6,3 milyar TL’ye çıktı. Fon büyüklüğünde pazar payımız yüzde 8’e yükseldi. Aynı dönemler arasında devlet katkısı fon tutarında sektör yüzde 35,6 büyürken biz yüzde 38,3 ile sektörün üzerinde büyüdük.
Katkı payı pazar payımız yüzde 7,72’ye ulaştı. BES’te toplam katılımcı sayımız ise 516 bine yaklaştı. Otomatik BES ile sisteme dâhil olan çalışanları da dâhil edersek toplam katılımcı sayımız 1 milyon civarında. 2016 yıl sonunda yüzde 7 olan katılımcı pazar payımız OKS ile yaklaşık yüzde 9’a çıktı.”
FARKLI SEÇENEKLER
Vakıf Emeklilik, birikimlerini faizsiz olarak değerlendirmek isteyenlere, faizsiz sigortacılık ilkelerine uygun enstrümanlardan oluşan emeklilik fon seçenekleri sunuyor.
Vakıf Emeklilik’in faizsiz emeklilik yatırım fonları arasında; kira sertifikası, katılım hesabı, katılım endekslerine dâhil hisse senetleri, altın, sukukun yanı sıra girişim sermayesi fonları, gayrimenkul yatırım fonları gibi faizsiz yatırım araçları yer alıyor.
Özgür Obalı, “Katılımcılarımıza faizsiz olarak Akustik Faizsiz, Yeni Armonik Faizsiz ve Yeni Ritmik Faizsiz BES olarak üç faizsiz BES planı sunarken beş faizsiz gruba bağlı bireysel emeklilik planı seçeneği de sunuyoruz” diye devam etti.
SORUN YANITLAYALIM.
Emekli olmam halinde talep edebileceğim ödeme türleri neler?
Emekliliğe hak kazanmanız ve bu hakkı kullanmanız durumunda;
- Bireysel emeklilik hesabındaki birikiminiz ve devlet katkısı hesabındaki tutarın bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilirsiniz.
- BES’te kalıp birikimlerinizi belirleyeceğiniz geri ödeme planına göre, birikimlerinizi kısım kısım emeklilik şirketinden almayı tercih edebilirsiniz.
- Birikimlerinizin bir kısmıyla veya tamamıyla yıllık gelir sigortası satın alarak düzenli gelir elde edebilirsiniz.
- Birikiminizin tamamını almanız durumunda BES’ten çıkmış kabul edilirsiniz.
“SEÇİMLER VE KÜRESEL RİSK İŞTAHI BELİRLEYİCİ OLUYOR”
ERMAN YILDIZ
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“BİST-100 Endeksi, geçen haftaya satışla başladıktan sonra hafta içinde kayıplarını toparladı ve geçen haftayı yatay bir seyirle tamamladı. Borsanın mevcut seviyelerde, kâr beklentilerine göre tarihi düşük çarpanlardan işlem görmesi dikkat çekiyor.
Aynı şekilde yine piyasadaki negatif algıdan dolayı kira sertifikalarının iç veriminin de tarihi yüksek seviyelerde olduğu gözleniyor. Piyasalardaki bu olumsuz algının yurtiçinde seçimler öncesi belirsizlikten ve riskli varlıklara yönelik küresel risk iştahındaki gerilemeden kaynaklandığını düşünüyoruz.
Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından küresel risk iştahının seyrinin piyasa hareketleri üzerinde etkili olacağını öngörüyoruz.”
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