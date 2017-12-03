Fiba Emeklilik, Groupama’nın BES portföyünü devralıyor
Fiba Emeklilik, sürdürülebilir organik ve inorganik kârlı büyüme hedefleri doğrultusunda; Groupama Emeklilik ile bireysel emeklilik portföyünü devralmak üzere anlaşma imzaladı. İlgili resmî kurumlardan gereken onayların alınması sonrasında; Groupama Emeklilik’in bireysel emeklilik portföyü Fiba Emeklilik’e geçecek.
Fiba Emeklilik, öncesinde CIV Hayat portföyünü devralmış, sonrasında ise sektörde bir ilke imza atarak Ergo Emeklilik’i satın almıştı.
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Diğer yandan bireysel emeklilikte ‘fon marketi’ uygulamasını başlatmış ve sektöre yeni bir soluk getirmişti. Şimdi de Groupama Emeklilik ile yaptığı anlaşma ile Türkiye’de ilk defa bireysel emeklilik portföy devrini gerçekleştirmiş oluyor.
Fiba Emeklilik, Groupama Emeklilik ile yaptığı anlaşmayla sadece fon büyüklüğünü artırmakla kalmıyor, bireysel emeklilik sözleşme sayısını iki katına, acente sayısını da yaklaşık 750’ye yükseltiyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin şöyle konuştu: “Müşterilerimize sunduğumuz her ürün ve hizmetin ‘butik’ olmasına ve sektöre yeni bir değer katmasına özen gösteriyoruz. Büyüme stratejilerimizi de bu kriterlere göre belirliyoruz.
Pazar doygunluğu ve genişleme kapasitesi bakımından ise özellikle bireysel emeklilik sektörünü hedef sektörlerin başında görüyoruz. İşte bu yaklaşımla Groupama Emeklilik’in bireysel emeklilik portföyünü devralmayı Fibaemeklilik için çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu devralmanın ardından müşterilerimize sunduğumuz özgün hizmetlerimizle yolumuza büyüyerek devam edeceğiz.”
Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ise portföy devrini değerlendirerek şu görüşleri dile getirdi: “Fiba Emeklilik olarak teknolojik altyapımız ve yenilikçi ürün-hizmet yaklaşımımızla sektörde fark yaratmaya odaklanıyoruz.
Beş yıllık geçmişimize baktığımda farklı satın almalar, özel projeler ve stratejik işbirlikleri ile kısa zamanda çok yol alabildik. Şimdi ise sektörün en önemli şirketlerinden Groupama Emeklilik müşterilerini de Fiba Emeklilik ailesine dahil ederek sektördeki hızla büyüme hedefimizi bir adım daha ileri taşıyoruz.”
1-2 MİLYON YENİ KATILIMCI BEKLENİYOR
Kasım ayında gerçekleşen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin önemli konu başlıklarından biri de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, konu hakkında değerlendirmede bulunarak, yeni planları anlattı. Vahdettin Ertaş, Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeniden bir düzenlemenin gündemde olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz şu anda 3 milyonun biraz üzerinde katılımcı sayısı var.
Yüzde 50 ayrılma oranı. Ayrılanları da sisteme çekecek yeni bir çalışma yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak” dedi Ertaş, yeni çalışmayla kısa sürede 1-2 milyon yeni katılımcıyı sisteme dahil ederek daha yüksek rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
SORUN YANITLAYALIM.
Devlet katkısının hak ediş süresi nedir?4Devlet katkısı, katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik etmek için getirilmiş, önemli bir uygulama. Bu yüzden sistemden erken ayrılma durumunda devlet katkısını hak etmek için de sınırlamalar getirildi.
1 Ocak 2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15’ine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde 35’ine, on yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde 60’ına hak kazanır.
10 yıldan fazla ve 56 yaşından sonra, yani emekliliğe hak kazandığında (vefat ya da maluliyet) ise devlet katkısının tamamına hak kazanır. Hesaplamalar, emeklilik sözleşmesi bazında yapılır.
“TL’DEKİ ZAYIFLIK VE FAİZLER, PİYASALARI NEGATİF ETKİLİYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“BİST-100 Endeksi, geçen haftayı yaklaşık yüzde 1,2 oranında negatif getiriyle kapattı. Endekslerin performansına baktığımızda; ulaştırma sektörü ile iletişim sektörü endekslerinin BİST-100 Endeksi’nden olumlu yönde ayrıştığını görüyoruz.
Metal ana sanayi endeksi ise geçen haftayı, ürün fiyatlarındaki azalışa paralel olarak bir miktar düşüşle geride bıraktı. Benzer ülke endekslerinin de BİST-100 Endeksi gibi olumsuz bir hafta geçirmesi dikkat çeken bir diğer nokta oldu.
TL’de görülen zayıflık ve yerel para cinsi faizlerdeki artış eğilimi, bankacılık sektörü özelinde hisse senedi piyasalarını negatif etkiliyor. Bu hususta yurtiçi kasım ayı tüketici enflasyon verisinin önemle takip edilmesi gerekiyor.”
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