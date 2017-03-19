Fiba Emeklilik yeni fon marketi kuruyor
Fiba Emeklilik’in sunduğu bireysel emeklilikte yeni ‘fon marketi’ uygulamasına göre, yatırımcılar şirketin anlaştığı 12 şirket arasından fonunu değiştirebilecek. BES ve hayat sigortası ürünleri sunan Fiba Emeklilik, sağlık sigortası alanına da adım atıyor.
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Bireysel Emeklilik sektörü yılı tamamlamasının ardından 2017 yeni projelerini, ürün ve hizmetlerini duyurmaya başladı. Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, bireysel emeklilik sektöründeki uygulamalarını ve yeni iş birliklerini paylaştı.
2016 yılında hayat prim üretimini bir önceki yıla göre üç kat, 2013 yılı sonuna göre 5,5 kat büyüten Fiba Emeklilik, yılı 50 milyon TL prim üretimi ile tamamladı. Hayat ve BES ürünlerinin yanı sıra Ergo Emeklilik satın almasıyla acente tarafında da büyüme stratejisi izledi.
Erol Öztürkoğlu, sektörde önümüzdeki dönemde bir konsolidasyon öngördüklerini belirterek, Fiba Emeklilik olarak yeni satın alımlara açık olduklarını ifade etti.
YENİ FON MARKETİ
Portföy yönetim şirketleri ile anlaşmalar yapan Fiba Emeklilik, yeni bir fon uygulaması başlatıyor. Fiba Emeklilik’in bireysel emeklilikte ‘fon marketi’ uygulamasına göre, şirket müşterileri, diledikleri fon yöneticisini 12 şirket arasından seçebilecek ve istediğinde değiştirebilecek. Erol Öztürkoğlu, yeni uygulamayı şöyle anlatıyor:
“Bankamızın da sahibi olduğu Fiba Portföy dışında, bundan 1,5 yıl önce Atlas Portföy Yönetim şirketi ile anlaştık. Ardından Oyak Portföy, Tacirler Portföy, Global Portföy, Osmanlı Portföy, QInvest, Perform Portföy’ii de ekleyerek yelpazemizi genişlettik.
Şu anda dört portföy şirketi için de fonların SPK’da onaylanmasını JL. bekliyoruz. Bunlardan biri olan Mükafat Portföy ile de işbirliği yapıyoruz ve onlar için de faizsiz bir fon kuruyoruz.”
Böylece artık fon yatırımcıları sürekli aynı ürünü kullanmak ya da değiştirmek için 1-2 yıl beklemek zorunda değil. Hangi fon şirketinin performansını beğeniyorsa, müşteri hizmetlerini arayarak dilediği zaman plan değişikliği yapabilecek.
SAĞLIK SİGORTASINA GİRİYOR
BES ve hayat sigortası ürünleri sunan Fiba Emeklilik, ayrıca sağlık sigortası alanına adım atıyor. Şirket, lisans başvurusu sonuçlandığında Fiba Grubu’na ait Florence Nightingale hastaneleri iş birliği ile sağlık sigortası sektöründe de hizmet verecek. Erol Öztürkoğlu, “Fiba Emeklilik olarak bugüne dek BES ve hayat sigortası ürünleri sunuyorduk ama mevzuatta yapılan değişiklik sayesinde artık sağlık sigortası alanına da adım atıyoruz” dedi.
GARANTİ EMEKLİLİKTEN ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU’
Garanti Emeklilik, ‘Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nu müşterilerinin hizmetine sunarak sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Garanti Emeklilik müşterileri artık tasarruflarını, küresel ısınma, doğal kaynaklar, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi konularda duyarlılık gösteren ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki şirketlerin hisse senetlerini alarak değerlendirebilecek.
Şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarının baz alındığı ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ aracılığıyla Garanti Emeklilik, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimsemiş olan şirketlere finansman sağlamış ve onları teşvik etmiş de olacak.
Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, ağırlıklı hisse senedi yatırımı yapan diğer iki fonumuzun da karşılaştırma ölçütündeki yerini belirli oranlarda alacak.Tüm hisse senedi fonlarımıza endeksi dahil ederek, hem endeksi hem de endeksin içerisindeki şirketleri ve bu şirketlerin duyarlı oldukları ilkeleri desteklemiş olacağız” dedi.
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İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta tahvil piyasalarının odak noktası FED ve TCMB’nin faiz kararlarıydı. FED kararı öncesi Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,60’ın üzerine çıkmasıyla Türkiye tahvil faizlerinde de yükselişler yaşandı ve iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11,60, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 11,40 seviyelerine yükseldi.
FED’in beklentiler doğrultusunda faizleri yüzde 0,25 artırırken 2017 için faiz artırım beklentilerini üçte tutması, Amerikan faizlerinde aşağı harekete neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazandı ve faizlerinde düşüşler gözlendi. TCMB’nin FED kararının hemen ardından geç likidite penceresi borç verme oranını yüzde 0,75 yükseltmesi Türkiye piyasalarında ek bir iyimserliğe neden oldu.
Dolar/TL kuru 3,65’in altına inerken 10 yıllık gösterge faiz yüzde 11 seviyelerine kadar düştü, iki yıllık tahvil faizleri ise TCMB’nin sıkılaştırma hamlesiyle çok değişmedi. Bu hafta faiz piyasasında TCMB’nin likidite yönetimi ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin seyri belirleyici olmasını bekliyoruz.”
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