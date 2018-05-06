Gençler, gelecekleri için ‘BES’lenmeli
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 20 Nisan tarihli son verilerine göre gönüllü BES’te katılımcı sayısı 6 milyon 957 bine katılımcıların fon tutarı ise 71,05 milyar TL seviyesine geldi. 2016 yılı başında devreye giren Otomatik Katılım Sistemi’yle (OKS) birlikte gönüllü BES’te büyüme hızı yavaşlamış olsa bile büyümeye devam ediyor.
Katılımcı sayısı, 2017’de 2016’ya göre 295 bin artışla 6 milyon 922 bine çıktı. Son olarak da yukarıda da ifade edildiği üzere sadece 35 bin artışla 6 milyon 957 bine ulaştı. Bu katılımcıların yaş gruplarına göre en düşük payı 25 yaş altı grubun aldığını görüyoruz.
Bu oran sadece yüzde 5,56 (662 bin kişi) seviyesinde. Türkiye’de 18-25 yaş aralığında 10 milyon genç olduğunu düşünüldüğünde, 662 bin gencin sistemde olması yetersiz kalıyor. Bu oranın artırılması, genç kesimin BES’e daha yüksek oranda kazandırılması yönünde önemli çalışmalar yapılıyor.
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Bu konuda sektörün öncü şirketlerinden biri olan Anadolu Emeklilik, geçen hafta içinde yaptığı etkinlikte BES’te 18-25 25 yaş altı gruptan 100 bininci katılımcıya plaket verdi. Etkinlikte konuştuğumuz Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, BES’in gençler arasında giderek yaygınlaştığını söyledi ve “Portföyümüzde artan genç sayısıyla onları daha iyi tanımaya başladık. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve hatta sistemi gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarıyla daha da iyileştiriyoruz” “ dedi.
Anadolu Hayat Emeklilik’in gençlerin BES’e kazandırılması yönündeki çalışmaları 2015 yılında Genç Emeklilik Planı ile hız kazandı. Bu çalışmayı aslında bir sosyal sorumluluk olarak da başlattıklarını anlatan Uğur Erkan, ancak gelinen noktada gençlerin bu ürüne ilgisinin yüksek olduğunu gördüklerini kaydetti.
Gençlerin BES’ten ayrılma oranları da dikkate alındığında Genç Emeklilik Planı’na bu güne kadar 140 bine yakın gencin katılım yaptığını aktaran Uğur Erkan, başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu.
• 2008 yılında yapılan değişiklikler dikkate alındığında sosyal güvenlik kurumundan 25 yıl çalışıp emekli olan bir vatandaş, çalışırken kazandığı gelirin yarısını kazabilecek. Bu da emeklilikte fakirlik anlamına geliyor. Bunun için gençlerin erken yaşlardan itibaren birikim yapması gerekiyor. Bunun da en iyi yollarından birinin BES olduğunu söylüyoruz. Gençlerin sanılanın aksine gelecekleri konusunda daha planlı olduğunu görüyoruz.
• Genç Emeklilik Planı’nı satışa sunduğumuz günden bu yana şirketimizden bireysel emeklilik hesabı açtıran genç katılımcı oranımız sektör ortalamasının iki katından fazla. Şirketimizde halihazırda 25 yaş altındaki aktif katılımcı sayısının toplam katılımcıların içindeki payı da giderek artıyor. Genç Emeklilik Planı’nı satışa sunduğumuz 22 Nisan 2015 tarihinden bu yana şirketimizde BES hesabı açtıran katılımcılarımız arasında 18-25 yaş arasında olanların payı yüzde 14’e yükseldi. Katılımcılarımızın bireysel emeklilik sistemine dâhil oldukları yaşa göre ise 18-25 yaş arasında sisteme dâhil olanlar toplam katılımcılarımızın yüzde 19’unu oluşturuyor.
• Genç Emeklilik Planı’ndaki aktif katılımcıların plana dâhil oldukları ortalama yaş 21,7 seviyesinde. Bu plandaki aktif katılımcılarımızın sistemde ödedikleri aylık katkı payı 131 TL civarında. Ödemeleri genellikle kredi kartı ve otomatik ödeme talimatı vererek gerçekleştiriyorlar. Katılımcılarımızın yüzde 85’i çalışarak ya da ailelerinden ilgili tutarları talep ederek kendi bütçelerini oluşturup ödemelerini bizzat kendi kartlarından ve hesaplarından yapıyor.
“ALTIN FİYATLARININ HIZLI YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR”
UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Son haftaların en önemli fiyat hareketlerinden biri dolar endeksinde yaşandı. İki aydır 90 seviyesinde seyreden endeksin 10 gün içinde 92,8’e kadar yükselmesi emtia fiyatları üzerinde net baskı oluşturdu. Bu baskıyla gerileyen değerli metal fiyatları aşırı satım bölgelerine ulaştı.
Yılbaşından bu yana dalgalandığı 1.300-1.360 dolar bandının alt tarafına yaklaşan altın fiyatı, yatırımcılar tarafından özellikle 1.290-1.300 dolar bölgesinde oldukça cazip görülüyor. Altın fiyatlarının son haftalardaki düşüşünü durduracak bir başka etken olarak da güvenli liman özelliği öne çıkıyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret tartışmasının ABD Başkanı D. Trump tarafından alevlendirilmesi ve net bir krize dönüşmesi durumunda altın fiyatlarında hızlı yükseliş riski potansiyeli bulunuyor.
Ortadoğu’daki cepheleşmenin silahlı bir müdahaleye dönüşmesi, Rusya’ya gelmesi muhtemel ambargolar ve İran’a nükleer varlığından dolayı uygulanabilecek yaptırımlar, hızla siyasal riskleri artırarak altın fiyatlarını destekleyebilecek diğer olası gelişmeler.
Teknik tarafta hızla yükselen petrol fiyatları sonucunda 19 seviyesine kadar gerileyen altın/petrol rasyosunun son üç yılın en düşük değerine geldiğini görüyoruz. Hızla gerileyen bu rasyonun yükselerek teknik düzeltme yapması ve altın fiyatlarını desteklemesi senaryosu altında alım tarafında olan yatırımcıların alım nedenlerinden bir diğerini oluşturuyor.”
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