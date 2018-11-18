Gençlere yönelik BES ürünleri artıyor
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) gençlere yönelik ürün ve hizmetler son dönemde öne çıkıyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in genç emeklilik planı ürünü uzun süredir var.
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Yakın zamanda Katılım Emeklilik bu konuda açıklamalar yaparken Vakıf Emeklilik, buna yönelik ürününü duyurdu.
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in çalışsın çalışmasın herkesin geleceğini güvence altına alan bir sistem olduğunu söylüyor.
18 YAŞ ALTINA DÜZENLEME
Ayhan Sincek, önümüzdeki yıllarda yapılacak düzenlemelerle 18 yaş altına da BES’in sunulabileceğini ve her yaştan insanı kapsayabileceğini belirterek 18 yaş üstündeki çalışmayan gençler için de ebeveynlerin erkenden BES sistemine girebileceğini ifade ediyor.
Eşlerin de birbirlerine BES hediye edebileceğini hatırlatan Sincek, şu bilgileri veriyor: “Küçük küçük birikimlerle 20 hatta 30 yıl sonrasını planlayabileceğiniz başka bir sistem yok.
Özellikle yüzde 25 devlet katkısı, bu işlere çok daha önce başlayan hatta zorunlu uygulama olan Avrupa ülkelerinde bile yok. Tüm bu avantajları düşünerek, hem kendimizi hem de ailemizi ve çevremizi tasarrufa teşvik etmeliyiz.
Böylece ülke ekonomisine de kaynak sağlamış oluruz. BES, birikiminizi yönetmek için en avantajlı sistem olmasının yanı sıra döviz, altın, kira sertifikaları, hisse senetleri gibi fon alternatifleriyle en esnek ve yönetilmesi çok kolay bir birikim aracı.
Katılım Emeklilik katılımcıları, internet şubesi veya mobil uygulamamız olan Katılım Cep üzerinden anında işlem yapabiliyor.”
GENÇ BES ÜRÜNÜ
Vakıf Emeklilik de 18-25 yaş arasındaki gençlere özel hazırlanan Genç BES’i sundu. Gençler, aylık 74 TL’den başlayan ödemelerle BES’e ilk adımı atabilecek.
Faizli ve faizsiz olmak üzere iki farklı seçenekle sunulan Genç BES’e dahil olan katılımcılardan 74-179 TL arası ödeyenler, Genç BES’in ek faydalarından, 180 TL ve üzeri ödeyenler hem Genç BES’in hem de Vakıf Emeklilik Yaşam Kulüpleri’nin ek faydalarından yararlanabilecek.
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, amaçlarının gençleri tasarrufa teşvik etmek olduğunu belirterek, “Ülkemizde 15-19 yaş aralığında yaklaşık 6,6 milyon, 20-24 yaş aralığında ise 6,3 milyon genç bulunuyor.
Nüfusumuzdaki genç yoğunluğuna rağmen 25 yaş altı BES katılımcılarının oranı yüzde 5,2 civarında ve bu oran bizce çok düşük seviyede. Gençlerimiz gelecek kaygısı yaşamadan bugünden kendilerini güvende hissetsinler istiyoruz.
Bu sebeple ek faydalarla dolu emeklilik planımız olan Genç BES’i hazırladık ve bu ürünümüzün gençler arasında büyük ilgi göreceğini düşünüyorum” diye konuştu.
EK FAYDALARI VAR
Genç BES’in, eğitim danışmanlığı bilgi hattı, mesleki gelişim kursları, yabancı dil kursu ve kariyer koçluğu gibi ek faydaları bulunuyor. Eğitim danışmanlığı bilgi hattı kapsamında; yılda bir kez organize edilen ve katılımcının ilgi alanları, kariyer beklentilerine uygun eğitim, sertifika ve kurs programları hakkında bilgi veriliyor.
Genç BES katılımcısı; kendini geliştirmek istediği bilgisayar, yazılım ve programlama kurslarından, öğrenmek ya da kendini geliştirmek istediği yabancı dil kurslarından avantajlı fiyatlar ile yararlanıyor. Ayrıca uzman kariyer danışmanları ve koçları ile bir araya gelerek gelecek planlaması konusunda da destek alabiliyor.
Yapılan araştırmalar internet arama motorlarında son zamanlarda para ile ilgili en çok “Para nasıl kazanılır?” ve “Para nasıl biriktirilir?” sorgularının yapıldığını gösteriyor.
İnternet arama motoru trendlerinde de “Öğrenciler için para biriktirme yolları?” sorgusu en üst sırada yer alıyor. Vakıf Emeklilik’in yeni ürünü Genç BES, bu ihtiyaca yönelik bir ürün olarak tasarlanmış.
“TAHVİL PİYASASINDAKİ SEVİYELER KÂR SATIŞLARINA AÇIK”
HASAN BASRİ TARMAN
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçen ay gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerileme ve gelişmekte olan ülke (GOÜ) piyasalarına görece daha pozitif bakış açısıyla yurt içi tahvil piyasasında faizlerin gerilediği ve kazançların ön planda olduğu bir dönem yaşıyoruz.
ABD ile ilişkilerdeki daha istikrarlı görünümün fiyatlara yansıması ve risk priminde düşüş, enflasyonla mücadele programına piyasanın kredibilite vermesi, planlanan bütçe tasarruf planı ve Hazine tarafından 2019’a ait iç borç çevirme oranının yüzde 93 olarak hedeflenmesi, tahvil piyasamızda olumlu karşılandı.
Bu gelişmeler neticesinde 10 yıllık gösterge basit faiz yüzde 21,50’lerden yüzde 16,50 basit faiz seviyelerine kadar geriledi. Hazine piyasadan kasımda planladığı 15,3 milyar TL’lik borçlanmasını, planlanan bütçe tasarrufları neticesinde göreceli olarak daha düşük seviyelerde tamamladı.
Tahvil arz tarafındaki bu daralma, faizler üzerinde olumlu etki gösterirken 10 yıllık gösterge basit faiz yüzde 15,50’lere kadar geriledi. Tahvil piyasasındaki güncel seviyelerin kâr satışlarına açık olduğunu ve kısa vadede faizlerde bir miktar yükselişin olası olduğu göz önünde bulundurulmalı.
Ayrıca 2019’da 220 milyar TL gibi yüksek bir iç borç geri ödeme takvimiyle karşı karşıyayız. Kısa vadede faizlerde bu hızlı düşüş eğilimi hız kesebilir. Orta-uzun vadede para ve maliye politikalarının ekonomide dengeleyici adımları destekleyen nitelikte olması durumunda yurt içi
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