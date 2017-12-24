Getiri elde etmek için fon dağılımını yönetmek önemli
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sektörü, bu yılı oldukça yoğun geçirdi. Yıl başında başlayan otomatik katılım uygulaması ile sektörün gündemi yoğundu.
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Sektörün önemli oyuncularından biri de Garanti Emeklilik. Biz de Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer ile hem bu yılın sektör değerlendirmesini yaptık hem de yeni devreye giren uygulamaları ‘Fon Koçu’nu konuştuk.
Burak Ali Göçer ile yaptığımız görüşmenin konu başlıkları şöyle:
- 1 Ocak 2017 itibariyle başlayan otomatik katılım uygulamasıyla birlikte sektör çok hareketli ve başarılı bir yıl oldu. 3,5 milyon kişi tasarruf etmeye başladı. 1,6 milyar TL de para birikti. Çıkanlar olsa da sisteme yeni girenlerle ilgileniyoruz. Önümüzdeki süreçte zaman içinde daha iyi öğrenilmesiyle birlikte çıkanların da sisteme dahil olmasını bekliyoruz.
- 13 bin şirket otomatik katılımla birlikte sisteme girdi. 2018’de girecek şirket sayısı 20 bin olarak tahmin ediliyor. 1 Temmuz’da 200 bin şirket girecek. 1 Ocak 2019’da ise 400 bin şirket sisteme dahil olacak. Ayrıca çıkanlar da girecek, o nedenle operasyon bizim için ağırlaşıyor. Burada işverenin teşvik ederek ‘kal’ demesi bu açıdan önemli. Kurumlardan bu yönde destek bekliyoruz.
- En kritik nokta sistemin anlatılması. Cayma süresinin iki aydan altı aya çıkarılması, çıkanların yeniden girmesine olanak verilmesi, bin TL’nin nemalandırılması hakkında bilgi verilmesi ve 18 yaş altının sisteme dahil olması. Tüm bunlar sistemin gelişmesine katkı yapacak noktalar olacak.
- Operasyon birimimiz ve çağrı merkezimiz sisteme katılımın artmasıyla birlikte büyüyor. Kurumsal internet sitemiz üzerine geliştirme yaptık. Bu alanlara çok yatırım yaptık. Toplam maliyetimizin yüzde 50’si teknoloji altyapı yatırımlarına gitti.
- Garanti Emeklilik olarak yıl sonu itibariyle 1,5 milyon müşteriye ulaştık. Bunun 1,2’si gönüllü BES’ıen geldi. Fon büyüklüğümüz 11 milyar TL’ye ulaştı. Sektör de devlet katkısıyla birlikte 76 milyar TL’ye geldi.
- Getiri elde etmek için fon dağılımım yönetmek önemli. Fonlardaki artış, getirileri de etkiledi. En çok hisse fonları getiri elde etti. Oradaki getiri yılbaşından itibaren bakıldığında yüzde 42 civarım buldu. Bu getirilere ulaşmak önemli. Bunun üzerine devletin yüzde 25 katkısı da ekleniyor.
GARANTİ’DEN ‘FON KOÇU’ UYGULAMASI
Herkesin yılda altı kez BES’teki fon dağılımını değiştirme hakkı var. Ancak bu durum çok bilinmediği için değiştirme olmuyor. Bu nedenle Garanti Emeklilik, fon danışmanlığı kapsamında ‘Fon Koçu’ uygulamasını dört ay önce devreye soktu.
“1,5 milyon kişiye ulaşmak telefonla zor. Kullanıcının fon konusunda ne bilip bilmediğini bilmiyoruz o nedenle fon danışmanlığını dijital platformdan yapmamız gerektiğine karar verdik. Dünyada Robo Danışmanlık diye bir sistem var. Biz de bunu yapalım dedik. İsmini ‘Fon Koçu’ koyduk.
Bu işi fintechlerle yapabiliriz diye düşünerek Zekai ile işbirliğine girdik. Uygulamayı internet sitesi platformu olarak geliştirdik. Müşteriyi tanımak için önce anket yapıp sonra öneride bulunuyoruz. Buradan çıkan sonuca göre fon tipi belirleniyor.
Piyasa değiştiğinde cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapıyoruz. Dağılımı değiştirmesi için öneri veriyoruz. Yaş faktörü burada çok önemli. Önemli üç kriter var. Bunlar içerde kalınan süre, ödediğiniz katkı miktarı ve getiri. Erken yaşta sisteme girmek önemli. Katkı payının kişi gelirinin yüzde 5nı olması gerek.
Fon Koçu uygulamasını mobile de taşımayı planlıyoruz. Hedefimiz katılımcıların gelirlerini artırmasını sağlamak. Şu anda 19 bin kişi kullanıyor. Önümüzdeki yıl 35 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, BES’in iyi bir tasarruf aracı olduğunu göstermek ve küçük katkılarda büyük birikimler elde edebileceklerini görmelerini sağlamak.”
“TEPKİ ALIMLARI 1.300 DOLAR ÜZERİNE KADAR SÜREBİLİR”
UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“2017 yılının sonuna gelindiğinde altının 2017’yi 1.200-1.300 dolar bandında geçirdiğini görüyoruz. ABD reel enflasyonuyla yüksek korelasyona sahip altın fiyatlarının FED’in faiz artışlarına devam ettiği ama enflasyonun önemli artış kaydetmediği bu yılda, baskı altında kalmasını normal karşılıyoruz. Geçmiş yıllardaki fiyatlamalara baktığımızda ise reel faizdeki her 25 baz puanlık artış altın fiyatlarında 75 dolarlık düşüşe denk geliyor.
Bu denkleme göre önümüzdeki yıl da FED’in faiz artırımlarını devam ettirmesi, enflasyonun ise yavaş olarak yukarı yönleneceği ortamda altın fiyatlarının baskı altında kalması beklenebilir. Altının teknik görünümünü incelediğimizde ise haftalık fiyat grafiğinde 2016 başından bu yana gelen yükseliş trendinin son düşüşlere rağmen kırılmadığını söyleyebiliriz. Bu ayın başında görülen 1.240 dolarla yükseliş trendinin desteğine gelen altın fiyatları, tekrar 1.260 dolar üzerine yerleşti.
Bu hafta ise işlem hacimlerinin de düşmesiyle fiyat hareketlerinin sertleşmesi beklenirken, tepki alımları 1.300 dolar üzerine kadar devam edebilir. Diğer taraftan altın fiyatlarındaki yükselişin sadece bir tepki niteliğinde kalmaması için gümüş fiyatlarının bu yükseliş trendine öncülük yapması gerekiyor. Altın gümüş oranının önümüzdeki dönemde 70 bölgesine doğru çekilmesi yani hızlı bir gümüş fiyatı yükselişi ve onu takip eden altın fiyatları, sarı metalde yükseliş bekleyen yatırımcılar için oluşabilecek en sağlıklı senaryo olacak.”
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