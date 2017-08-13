Hangi fon grubu kazandırdı?
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fon dağılımı ve seçiminin önemli olduğunu birçok yazımızda vurgulamıştık. Emeklilik yatırım fonlarının getirileri de bu açıdan gelecek yatırımlara ışık tutuyor.
Getiri oranlarına bakarak ve gelecek dönemde performanslarını nasıl gerçekleştireceklerine dair beklentileri inceleyerek fon dağılımı oluşturmak mümkün olabilir.
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Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre; yıllar itibarıyla emeklilik yatırım fonlarının fon gruplarına göre getirileri incelendiğinde, 2016 yılında en yüksek getiri nominal olarak yaklaşık yüzde 29, reel olarak ise yaklaşık yüzde 19 oranıyla Kıymetli Maden fon grubunda gerçekleşti.
Likit fon grubu nominal yaklaşık yüzde 9 oranına karşılık reel olarak yaklaşık yüzde 1 oranında getiri sağladı. 2016 yılını Kamu Borçlanma (YP) fon grubu yüzde 16,95, Hisse Senedi fon grubu yüzde 12,07 ve Esnek fon grubu yüzde 11,26 oranında nominal getiri ile kapattı.
Reel olarak 2016 yılını yüzde 0,20’lik bir kayıpla kapatan Kamu Borçlanma (TL) fon grubu enflasyona karşı duramadı. Standart fon grubunda ise 2016 yılı sonunda reel olarak yüzde 0,03 oranında bir kayıp meydana geldi.
AVİVASA’NIN BES FON BÜYÜKLÜĞÜ 13,5 MİLYAR TL
AvivaSA Emeklilik ve Hayat, 2017 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde yüzde 28, katılımcı sayısında yüzde 4 büyüme yakalayan şirket, EGM’nin 30 Haziran 2017 tarihli verilerine göre 13,5 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19,3 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor.
AvivaSA’nın katılımcı sayısı ise, 885 bine ulaştı. Şirketin, ilk yarıyıl bireysel emeklilik net katkı payı 696 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, otomatik katılımın uygulamaya konduğu yılbaşından bu yana ise; BES fon büyüklüğünde yüzde 14 büyüme yakaladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, otomatik katılımın kademeli olarak devam ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı yaklaşık 2 bin şirket, AvivaSA’yı tercih etti.
Sahip olduğumuz güçlü büyüme performansı ve fon büyüklüğünde liderliğimizi koruyarak, BES’teki başarımızı otomatik katılımda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Otomatik katılımda, EGM’nin 30 Haziran 2017 tarihli verilerine göre, katılımcı sayısında 186 bin kişiye ve fon büyüklüğünde 52,7 milyon TL’ye ulaştık”
AvivaSA olarak katılımcılarına sadece poliçe satmadıklarını; kendilerini tercih eden 2 milyonu aşkın insanın geleceklerini güvence altına aldıklarını vurgulayan Kuruca, “BES ve otomatik katılım, bireysel tasarruflar açısından çok ama çok önemli.
Müşterilerimize, bireysel emeklilik sözleşmelerine basit bir poliçe olarak değil; gelecekleri için kendileriyle yaptıkları bir sözleşme olarak bakmalarını öneriyorum. Emekliliği, insanların alabileceği en önemli finansal kararlardan birisi olarak görüyorum” dedi.
“KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARINDA OLUMLU SEYİR SÜRECEK”
CANER ÖZHAN
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ-KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“FED’in temmuzdaki toplantısı sonrası açıklamaları güvercinvari olarak adlandırıldı. Bu durum, Euro Bölgesi, Britanya ve Çin kaynaklı pozitif görünüm değişiklikleriyle birleşince, gelişmekte olan ülkelere dönük pozitif risk iştahı artarak sürdü.
FED, eylülde bilanço küçültme programına muhtemelen başlayacağını ve yılın kalanında bir kez daha faiz artırabileceğini vurguladı. Ancak bankanın enflasyondaki düşük seyrin eskiden düşünüldüğü kadar geçici olmadığını kabul etmesi, uzun vadeli tahvillerde küresel ölçekte ralliye neden oldu.
Küresel ekonomik aktivitede ılımlı toparlanma seyri, sorunlu şirketler ve borçlu ülke risklerine dair azalan kaygılar ve düşen uzun vadeli faiz hadleriyle birleşince, Türk dış borçlanma araçlarında ciddi değer kazançları görüldü.
Türkiye’de ise mali politikalar nedeniyle iç ve dış borç çevirme oranlarında yüzde 120’lerin üzerinde katılaşan oranlar, bankacılık sektöründe yükselen kredi hacmi, kamunun özel sektör altyapı yatırımlarına verdiği garantiler ve diğer kamu kaynaklı teşvikler nedeniyle risk primi üzerinde mevcut seviyelerin aşağısına geri çekilme muhtemel görünmüyor.
Ancak yurtdışı kökenli pozitif risk iştahı, kısa vadede önde gelen merkez bankaları tarafından desteklenmeye devam edecek. Jeopolitik tarafta tansiyon belirli bir eşiği aşmadığı müddetçe, Türk kamu dış borçlanma araçlarında temkinli-olumlu seyrin sürmesini öngörüyoruz.”
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