İngiltere’nin beş yılda yaptığını beş ayda yaptık
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi kapsamında düzenlediği etkinlikler, sektör temsilcilerinin katılımıyla sürüyor.
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Geçen hafta Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Kayacı, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Ticaret Odası’nda bir araya geldi.
Panelde, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) faydaları ile bireysel tasarruflara ve yatırımlara ilişkin görüşler masaya yatırıldı. Sisteme ilişkin yapılan güncel araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.
TASARRUF SEVİYESİNİ ARTTIRIYOR
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Kayacı, Hazine Müsteşarlığı’nın gözünden OKS’yi ve sistemde son bir yılda yapılan değişiklikleri değerlendirdi. “Tüm ülkelerde böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu görüyoruz.
Birçok ülkede de sosyal güvenlik sistemini destekleyen özel emeklilik sistemleri var” diyen Kayacı, bu sistemin amacının yaşlılık döneminde rahat bir emeklilik geçirmek için sosyal güvenlik sisteminden elde edilen geliri desteklemek olduğunu vurguladı.
Murat Kayacı, kamu ve devlet olarak özel emeklilik sistemini ‘tasarruf seviyesini artırmak’ hedefiyle desteklediklerini kaydetti. 2017’de OKS’ye dâhil edilen 8,7 milyon kişiden yaklaşık 3,5 milyonu sistemde kaldı. 1 Ocak 2018’den itibaren ise 50-99 arası çalışana sahip şirketler sisteme katıldı. Son verilere göre, OKS’de 4 milyon çalışan var. Fon büyüklüğü ise 2,1 milyar TL civarında.
Çalışan sayısı 10-49 arasında olan şirketler 1 Temmuz 2018’den, 5-9 arasında çalışanı olan şirketler ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES’e otomatik dâhil olacak. Murat Kayacı, “2018’in ilk turunun sonuçlarını gözlemliyoruz. Diğer turlarda da aynısını yapacak, sonuçları ve gelinen noktayı değerlendireceğiz” dedi.
“DEVLET KATKISI DOĞRU ALGILANDI”
OKS, birçok ülkede farklı isimlerle uygulaması olan bir sistem. Ancak Türkiye’deki sistemin dünyadaki modellerden ayrıştığı noktalar da var. Bu farklılaşan noktalara dikkat çeken TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, sistemin bazı ülkelerde Türkiye’de olduğu gibi gönüllülük esasına dayansa da ağırlıkla ‘zorunluluk’ temeli üzerine kurulduğu bilgisini verdi.
Eroğlu’nun dikkat çektiği diğer noktalar ise işveren ve devlet katkısı oldu. “Birçok ülkede işveren katkısı var. Bizde işveren katkısı yok ancak yüzde 25 devlet katkısı var” diyen Eroğlu, bunun oldukça cömert bir katkı oranı olduğunu kaydetti.
Mehmet Akif Eroğlu, TSB olarak OKS’nin başlangıcından bu yana sistemden ayrılanların neden ayrıldıklarına ilişkin yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını ise şöyle açıkladı: “Yaptığımız araştırma, sistemin özelliklerinin yeterince bilinmediğini gösterdi.
Yaklaşık yüzde 53’lük bir sistemden cayma oranı söz konusu ancak ihtiyari bir sistem olduğu ve işveren katkısı olmadığı için bu rakam oldukça iyi. İnsanlar bilerek ve isteyerek yüzde 47 oranında sistemde kaldı. Bu uygulamayla İngiltere’nin beş yılda yaptığını biz beş ayda yaptık.”
Mehmet Akif Eroğlu, araştırma sonuçlarından çıkan önemli bir diğer sonucun da sisteme dâhil olan, sistemden çıkan ve henüz sisteme dâhil edilmemiş üç grubun da OKS denince aklına gelen ilk bilginin ‘devlet katkısı’ olduğunu aktardı. Devlet katkısının iyi algılandığını belirten Eroğlu, yanlış algının ise cayma süresiyle ilgili olduğunu söyledi.
İŞVEREN KATKISI GEREKİYOR
Sektör temsilcilerinin OKS’nin hayata geçtiği tarih olan 2017 yılı başından bu yana üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri, işveren katkısı. Sektörün büyümesi için otomatik katılımda işverenlerin sisteme çekilmesinin gerekliliğine dikkat çekiliyor.
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de sistemin gelişmesinde işveren katkısının gerekliliğine işaret etti. Çiler, oda olarak OKS ile ilgili üyelerini bilgilendirdiklerini, ülkenin gelişmesinin bu tasarruf yolundan geçtiğini anlattıklarını da sözlerine ekledi.
“HİSSE SENETLERİNE ‘YAPICI’ BAKIŞ AÇIMIZ VAR”
NURİ OĞUZ AYHAN
HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçen haftayı yataya yakın yüzde 0,25’lik pozitif getiriyle kapadı. Ulaştırma endeksi önceki haftaki kötü performansından sonra çok iyi bir hafta geçirdi. İletişim sektörü de genel endeksten iyi performans sergiledi.
Turkcell hissesinin geçen hafta içi gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında önümüzdeki yıllara ait beklentilerini iyileştirmesi hisse performansına olumlu yansıdı. Bankacılık ve holding endeksi TL faizlerdeki yukarı hareketin etkisiyle genel endeksin gerisinde kaldı. BİST-100 Endeksi, gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının nispeten satıcılı geçen haftasında, yerel para cinsinden rakiplerine kıyasla daha iyi performans gösterdi.
Son günlerde yurt dışı endekslerde oynaklık artışı gözlemliyoruz. Bu risk olarak gözükse de hisse dostu ortamın devamı, destekleyici makroekonomik arka plan ve değerlemeler açısından cazip konumumuz hisse senetlerine yapıcı bakış açımızı sürdürmemizi sağlıyor. BİST-100’de 116.000-118.500 aralığını takip ediyoruz.”
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