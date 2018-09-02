‘Kağıtsız BES’ dönemi
Son yıllarda Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) yaygınlaşması ile birlikte yeni ürünler haricinde farklı çözümler de sektöre kazandırılıyor. Özellikle dijital alanda geliştirilen çözümler, sistemin kolay kullanımı açısından önemli bir katkı sunuyor. Bunlara bir örnek de NN Hayat ve Emeklilik’ten geldi.
DİJİTAL ONAY
NN Hayat ve Emeklilik, bireysel emeklilik sisteminde yeni çözümü olan ‘Kâğıtsız BES’i kullanıma sundu. ‘Kâğıtsız BES’, kullanıcılarının başvuru süreçlerinden kâğıdı çıkartarak, dijital onay sayesinde vakit kaybetmeden başvurularını gerçekleştirme olanağı sağlıyor.
BES başvuruları için gerekli 12 adımlık satış adımını yedi adıma indiren NN Hayat ve Emeklilik, zamandan tasarruf sağlamanın yanı sıra kâğıt kullanımını kaldırarak çevreye duyarlı bir başvuru süreci sunuyor.
ZAMANDAN TASARRUF
NN Hayat ve Emeklilik Operasyon ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Gül, dijitaldeki gelişmeleri yakından takip ederek, müşteri odaklı, hayatı kolaylaştıran çözümler sunduklarını vurguluyor. Metin Gül, şunları söylüyor:
“NN Hayat ve Emeklilik olarak, son iki yıldır dijital alanda önemli adımlar atarak sektörde ilkleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kâğıtsız BES ürünümüzle süreçleri optimize ederek ve 12 adımdan oluşan satış sürecini yedi adıma düşürerek hem satış kalitesini artırmaya hem de satış kanallarımız ve müşterilerimizin zamanlarını almadan hayatlarını kolaylaştırmaya özen gösterdik. Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yeni dönemimizle katılımcılar başvuru aşamasında geçtikleri form doldurma süreci ve harcadıkları zaman yerine, dijital onay mekanizması ile başvurularını gerçekleştirebilecek.”
“BES’te önemli adımlar atılacak”
BES sisteminin büyümesine yönelik çalışmalar hızlanıyor. Burada yeni adımların atılacağına ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düzenlenen ‘Yeni Ekonomi Yaklaşımı’ toplantısında konuşmasının bir bölümünde Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ve sigorta sektörüne de değindi. “BES’le ilgili çok önemli adımlar atacağız” açıklamasını yapan Bakan Albayrak, sigorta sektörüne değindi ve sektörün büyümesi gerektiğini söyledi. Yeni bir milli reasürans sisteminin kurulması gerektiğini ifade eden Bakan Albayrak, “Sigorta sektörünün finans sistemi içinde payının artması lazım. Bireysel emeklilik de büyüyecek” dedi.
SORUN YANITLAYALIM.
Emekli olmanız halinde talep edebileceğiniz ödeme türleri neler?
Emekliliğe hak kazanmanız ve bu hakkı kullanmanız durumunda,
Bireysel emeklilik hesabındaki birikiminiz ve devlet katkısı hesabındaki tutarın bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilirsiniz.
BES’te kalıp birikimlerinizi belirleyeceğiniz geri ödeme planına göre kısım kısım emeklilik şirketinden almayı da tercih edebilirsiniz.
Birikimlerinizin bir kısmı veya tamamı ile yıllık gelir sigortası satın alarak, düzenli gelir elde edebilirsiniz. Birikiminizin tamamını almanız durumunda BES’ten çıkmış kabul edilirsiniz.
“Türk varlıklarında değerlenme görülebilir”
Nuri Oğuz Ayhan
İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı
“Hisse senetleri geçen haftayı yaklaşık yüzde 2,5’lik pozitif getiriyle kapattı. Perakende sektörü hisselerinin bulunduğu ticaret endeksi, genel endeksten iyi performans gösterirken sigortacılık ve inşaat sektörü hisseleri genel endeksin getirisinin altında kaldı. Öte yandan TL’deki değer kaybı ihracat geliri yüksek, döviz yükümlülüğü az hisse senetlerinin olumlu ayrışmasına neden oldu. Benzer ülke endeksleri ve gelişmiş ülke endeksleri de geçen haftada iyi performans gösterdi. TL ise haftalık bazda yaklaşık yüzde 9,5 değer kaybetti. Uzun vadeli TL cinsi faizlerin bileşikgetirisi 25 baz puan düştü. Ekonomi yönetiminin TL’deki değer kaybının önüne geçmek için attığı adımların etkisinin görülmeye başlamasıyla birlikte görece geri kalmış Türk varlıklarında değerlenme görülebilir.”
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