Kamu çalışanları BES’e dahil oluyor
Bireysel emeklilikte otomatik katılımda ikinci etap 1 Nisan itibariyle başladı. ikinci etapta kamu çalışanları da sisteme dahil oluyor. Kademeli olarak başlayan sisteme yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanının dahil olması bekleniyor.
Otomatik bireysel emeklik sisteminde (BES) ikinci etap 1 Nisan itibariyle başladı. Otomatik bireysel emekliliğin önünü açan uygulamada, kamuda çalışan memurlar da 1 Nisan itibariyle BES kapsamına alınmaya başladı. 45 yaş altındaki personel için hazırlanan bireysel emeklilik projesi 250-1.000 arasında çalışanı bulunan şirketler için zorunlu olacak.
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BES’in kapsayıcılığının artırılması, sistemin tabana yayılması ve düşük tasarruf oranlarının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak’tan itibaren kademeli olarak başlayan sisteme yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanının dahil olması bekleniyor.
Sisteme ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör katıldı. iki aylık cayma süreci sonucu, 1 milyon itibariyle başladı. Otomatik bireysel emekliliğin önünü açan uygulamada, kamuda çalışan memurlar da 1 Nisan itibariyle BES kapsamına alınmaya başladı. 45 yaş altındaki personel için hazırlanan bireysel emeklilik projesi 250-1.000 arasında çalışanı bulunan şirketler için zorunlu olacak.
BES’in kapsayıcılığının artırılması, sistemin tabana yayılması ve düşük tasarruf oranlarının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak’tan itibaren kademeli olarak başlayan sisteme yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanının dahil olması bekleniyor.
Sisteme ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör katıldı. iki aylık cayma süreci sonucu, 1 milyon 750 bin kişiden yaklaşık 800 bini sistemde kalmayı tercih ederken, 90 milyon TL’ye yakın birikim sağlandı.
TEMMUZDA ÜÇÜNCÜ ETAP
Bu yıl 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017’de sisteme geçiş yapacak. Bu şekilde yaklaşık 1,5 milyon özel sektör çalışanı da sistemde yerini alacak. Kamu ve özel sektör Hazine’nin yetkili kıldığı 19 emeklilik şirketinden biriyle anlaşma yapabilecek. Mahalli idareler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dahil olacak.
Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren 5-10 çalışanı olanlar 1 Ocak 2018’den, 10-50 çalışanı bulunanlar da 1 Temmuz 2018’den itibaren sisteme girebilecek. Çalışan sayısı beşten az olan özel sektör ise kapsamda bulunmayacak. Söz konusu birikim sistemine dahil olan çalışanlara iki aylık cayma süresi tanınacak.
BİN TL EK KATKI
Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek, iki aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin TL tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca, emeklilik halinde, hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortası ile almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i oranında ilave devlet katkısı teşviki verilecek.
SORUN YANITLAYALIM.
Emeklilik yatırım fonunun diğer yatırım fonlarından farkı nedir? Emeklilik fonlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama var mı?
Emeklilik yatırım fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren kişiler tarafından satın alınabilir. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj uygulanmıyor. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetiliyor.
Emeklilik fonlarıyla ilgili sınırlama yok. Tercih edilen fonlara herhangi bir asgari ve azami sınır olmaksızın yatırım yapılabilir. Bununla beraber, katılımcılar dahil oldukları plan kapsamında sunulan fonlar arasında tercihte bulunabilir. Emeklilik planlarında hedef kitledeki katılımcıların risk-getiri beklentileri doğrultusunda fonun stratejisine paralel olarak yatırım sınırlamaları bulunabilir.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI OLDUKÇA CAZİP GETİRİ SUNUYOR
CANER ÖZHAN
ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Trump’ın hem vergi kesintilerine, hem de altyapı yatırımlarına ilişkin verdiği sözlerin etkisiyle uzun süredir ABD’de güvenli liman olarak görülen hazine tahvillerinden riskli varlıklara doğru bir kayış olması bekleniyordu. Buna mukabil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin de dış borçlanmalarında maliyet artışına maruz kalması endişe yaratıyordu.
Ancak Temsilciler Meclisi’nde yaşanan tökezleme ile ABD büyümesini tırmandıracak, enflasyonu yükseltecek ve ABD dolarını değerlendirecek bir reflasyon rüzgarının kolayca oluşamayacağı anlaşıldı. Buna bağlı olarak, azalan risk iştahı özellikle gelişmiş piyasalarda küresel tahvillere ilgiyi artırdı.
Küresel tahvil faizlerinin halen orta vadeli enflasyon beklentilerinin altında kalmaya devam ettiği bir ortamda, Türk kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları oldukça cazip getiri sunan enstrümanların başında geliyor.
Türkiye’nin ve önde gelen özel sektör kuruluşlarının Moody’s ve Fitch tarafından BB+ kredi notu ile değerlendirilmene karşılık, ihraç edilmiş eurobond’ların sundukları döviz bazlı getiriler, bu derecelendirme kuruluşları tarafından B+ ile BB- arasında (2 veya 3 kademe daha düşük) nota sahip ülke ve şirketlerin tahvilleri ile benzer seviyelerde seyrediyor.
Bu nedenle Türkiye özelinde jeopolitik veya iç siyaset kaynaklı belirgin bir risk artışı yaşanmaması halinde, Türk dış borçlanma araçlarının istikrarlı bir performans sunmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”
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