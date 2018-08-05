Kârlı büyüme stratejimizi sürdüreceğiz
Anadolu Hayat Emeklilik, 2018 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçları açıklandı. Şirket, yılın ilk altı ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 166,5 milyon TL brüt, yüzde 19 artışla 136,8 milyon TL net kâr elde etti.
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Anadolu Hayat Emeklilik’in öz kaynakları ise 815 milyon TL tutarında gerçekleşti. Şirket, aktif büyüklüğünde 18,4 milyar TL’yi aştı.
Ana faaliyet branşlarındaki etkinliğin göstergesi olan teknik kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış göstererek 125,5 milyon TL tutarında gerçekleşti.
LİDER POZİSYON
Anadolu Hayat Emeklilik, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 30 Haziran 2018 tarihli verilerine göre bireysel emeklilikte devlet katkısı dâhil fon büyüklüğü toplamda 15,1 milyar TL’yi aşarak yüzde 19 oranında pazar payına ulaştı.
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, önceki dönemlerde olduğu gibi en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliğini devam ettirdiklerini belirtti.
1,3 milyonu aşan sözleşme ve sertifika sayısı ile bu alandaki sektör liderliğini devam ettirdiklerini kaydeden M. Uğur Erkan, otomatik katılımda ise 318 milyon TL çalışan fon tutarına ulaşıldığını aktardı.
2018 yılı ilk yarısında toplam 322 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştirdiklerini de söyleyen M. Uğur Erkan, 1,7 milyar TL seviyesindeki sigortalı varlıkları ile hayat sigortaları sektöründeki lider pozisyonlarını sürdürdükleri bilgisini verdi.
100 BİN GENCE ULAŞTI
Farklı ürünlerle geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunan Anadolu Hayat Emeklilik’in 18-25 yaş arası katılımcılara özel ‘Genç Emeklilik Planı’, 100 bin katılımcıya ulaştı.
Yine bu dönemde ‘Çiftçilere Özel Emeklilik Planı’ ile çiftçilere ve ailelerine uygun ödemelerle birikim yapma ve yüzde 25 devlet katkısı avantajından yararlanma olanağı sunuldu.
M. Uğur Erkan, bireysel emeklilik portföyüne ekledikleri ‘iQ Fonlar’ ile müşterilerin birikimlerinin risk ve getiri beklentilerine uygun yatırım enstrümanlarında portföy yönetim şirketi tarafından aktif olarak yönetilmesini sağlamayı amaçladıklarını da belirtti.
UZUN VADELİ FONLAR
M. Uğur Erkan, Anadolu Hayat Emeklilik olarak köklü kurumsal mirası ve güçlü finansal yapıyı yenilikçi uygulamalar ve yatırımlarla daha da geliştirdiklerine değindi.
Uzun vadeli fonlar yaratarak ülke ekonomisine değer katmak ve bu doğrultuda geniş kitlelerde tasarruf bilinci oluşturmak misyonuyla faaliyetlerine devam ettiklerine dikkat çekti.
M. Uğur Erkan, diğer projeleri ve hedefleriyle ilgili şöyle konuştu: “Temel sigortacılık dönüşüm projesi olan Feniks ile global finansal danışmanlık şirketi Celent tarafından verilen ‘Örnek Sigortacı’ ödülüne ‘Miras Ana Sistem ve Ekosistem Dönüşümü’ kategorisinde layık görüldük.
Sektörde dönüşüme öncü olan bu projemizin başarısı uluslararası platformlarda tescillendi. Sürdürülebilir kârlı büyüme stratejimizi sürdürecek ve pazarın yüksek potansiyelini en verimli şekilde kullanarak sektörün her açıdan öncü şirketi olmaya devam edeceğiz.”
BES’TE VE OKS’DE SON DURUM NEDİR?
• EGM’ nin açıkladığı son verilere göre, 20 Temmuz tarihi itibarıyla katılımcıların fon tutarı 71 milyar 626 milyon TLye, devlet katkısı fon tutarı ise 9 milyar 805 milyon TLye ulaştı. Böylece BES’in toplam fon büyüklüğü, devlet katkısı fon tutarı dâhil 81 milyar 431 milyon TL’ye yükseldi
• 20 Temmuz itibarıyla Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise çalışanların fon tutarı 3 milyar 270 milyon TL, katkı payı tutarı 3 milyar 95 milyon TL oldu. OKS’deki çalışan sayısı da 4 milyon 200 bin 62 olarak gerçekleşti.
“FED, ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR”
UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Altın fiyatları son dönemdeki genel emtia satış trendine paralel olarak önemli bir düşüş kaydetti. Özellikle 1.270 dolar seviyesindeki kritik destek kırıldıktan sonra hızlanan satışlar sarı metalin fiyatını 1.205 dolara kadar geriletti. Bu bölge altın için oldukça önemli bir destek olmakla beraber aşağısına inilmesi durumunda 1.181doların görülmesi mümkün olabilir.
1.18i dolar, altın için trend değişikliği bölgesi olarak görülebilir. Bu seviyenin altına hızlı bir gerileme, altında daha sert satışların önünü açabilir. Ancak ana senaryo, altının 1.205-1.181 dolar bölgesinde tepki vermesi ve alıcı bulması yönünde. Bu seviyelerde gördüğümüz alışların tepki niteliğinde kalmaması için tekrar 1.270 dolar seviyesi üzerine çıkılmalı ve yeni bir yükseliş trendi başlamalı. Altın fiyatlarının 1.270 dolar üzerinde kalmayı başarması halinde 1.484 dolar uzanan yeni yükseliş hareketini takip etmek doğru olacak.
Altının bu yıl içinde ABD nominal faizleri olan korelasyonu 0 seviyesine kadar geriledi. Diğer taraftan dolar ile olan korelasyon -0,5 seviyesinin altında kalmayı sürdürdü ve doların güçlü trendini sürdürmesi düşük altın fiyatlarının önemli bir nedeni oldu. Buna ek olarak güçlü ABD ekonomik verilerine paralel şahin duruşunu sürdüren FED, yıl sonuna kadar iki faiz artışı daha yapacak bir görünüm çiziyor ve altın fiyatlarını baskılıyor. Son çeyreğe girildiğinde FED tarafından faiz artırımlarıyla ilgili daha güvercin açıklamalar gelirse bu düşüş trendi terse dönebilir. Jeopolitik risklerin son çeyrekte yükselmesi de altın fiyatlarını destekleyebilir.”
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