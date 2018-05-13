Liderliğimizi sürdüreceğiz
Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan AvivaSA, 2018 yılının ilk çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. AvivaSA, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 31 Mart 2018 tarihli verilerine göre, 15,7 milyar TL’lik fon büyüklüğüyle ve yüzde 19,5 pazar payıyla sektör liderliğini 2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdü.
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Toplam 18 şirketin faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik sektöründe AvivaSA, fon büyüklüğünde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 23,3; yılbaşından bu yana ise yüzde 1,7 büyüme yakaladı. Katılımcı sayısında ise 900 bin kişi seviyelerine ulaştı.
OKS’DE BÜYÜME VAR
1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemi (OKS), şirketler nezdinde de Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.
2017’de OKS ile sisteme dâhil edilen 8,7 milyon kişiden sadece 3,5 milyonu sistemde kaldı. 1 Ocak 2018’den itibaren ise 50-99 arası çalışana sahip şirketler sisteme katıldı.
Bundan sonraki aşamada, çalışan sayısı 10-49 arasında olan şirketler 1 Temmuz’da, 5-9 arasında çalışanı olan şirketler ise 1 Ocak 2019’dan itibaren işverenleri aracılığıyla BES’e otomatik dâhil edilecek.
AvivaSA, OKS’de ilk çeyrek itibarıyla fon büyüklüğünde 228 milyon TL’ye ulaşarak 407 bin katılımcıyı ve 5 bin 9 şirketi portföyüne kattı. Şirket, hayat pazarında ise 140 milyon TL prim üretimiyle 2017 yılının ilk çeyrek dönemine göre yüzde 25 büyüdü.
İKİ ÖNEMLİ ODAK NOKTASI
Sektörde fark yaratmanın anahtarının müşteri odaklılık ve dijitalleşme olduğunu söyleyen AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, sektörün geleceğini de bu iki olgunun belirleyeceğini söyledi. Her iki konuda da AvivaSA olarak önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydeden Fırat Kuruca, şöyle devam etti:
“Tıptaki ve teknolojideki gelişmeler sayesinde insan ömrü uzuyor, yaşam kalitesi artıyor. Şu an Türkiye’de ortalama ömür 78 yıl.
İnsan ömrü uzadıkça ve yaşlandıkça sigorta ve emeklilik ürünlerinin gerekliliği daha da ortaya çıkıyor. 18 yaşından 90 yaşına kadar her insana dokunabileceğimiz ürünlerimiz var. Hiçbir ürün ya da hizmet bu kadar uzun soluklu değil. Tam bu noktada, müşteri odaklılık kavramı çok daha önem kazanıyor.”
2018 HEDEFLERİ
AvivaSA’nın bu yılki hedeflerine de değinen Fırat Kuruca, BES fon büyüklüğündeki liderliği sürdürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Otomatik katılımda şu ana kadar elde edilen başarıyı sürdürmeyi amaçladıklarını söyleyen Kuruca, hayat sigortaları tarafında ise bütün branşlarda pazar payını artırma hedefleri olduğundan bahsetti.
Fırat Kuruca, “Özellikle hayat ürünlerinde, yenilikçi ve farklı yaklaşımımız ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerle, serbest hayat ürünleri pazarında ciddi anlamda pazar payı kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
64 Ekonomist 13 Mayıs 2018
BES’TE VE OKS’DE SON DURUM
EGM’ nin verilerine göre, 2018’in ilk çeyreğinde OKS’de fon büyüklüğü 2,4 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 3,8 milyona yükseldi. Böylece ilk çeyrekte OKS’yle sisteme 417 bin 673 kişi dâhil oldu ve bu dönemde toplam 3,8 milyon katılımcı yaklaşık 634,1 milyon TL biriktirdi İlk çeyrek itibarıyla BESm toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı fon tutarı dâhil 80,7 milyar TL’ye yükseldi
Geçen hafta açıklanan son verilere bakıldığında ise 27 Nisan itibarıyla OKS’de 2,7 milyon TL fon büyüklüğüne ve 3,9 milyon kişiye ulaşılmış durumda. Aynı tarih itibarıyla BES’in toplam fon büyüklüğünün de yine devlet katkısı fon tutarı dâhil 81,4 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.
ABD TAHVİL FAİZLERİ HİSSE FİYATLARINI BASKILIYOR
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçen haftayı yaklaşık yüzde 0,8’lik değer kaybıyla kapattı. Metal ana sanayi endeksi, bankacılık endeksi ve iletişim endeksi genel endeksin üstünde performans gösterirken kimya sektörü endeksi genel endeksin altında performans sergiledi. Uzun vadeli TL faizler geçen haftaya başladıkları seviyenin yaklaşık 10 baz puan altında kapanış yapawwrken TL, ABD dolarına karşı yüzde 1,5 değer kaybetti.
Nisan ayında jeopolitik gelişmeler ve korumacı ticaret politikalarının etkisiyle emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde enflasyonun hızlanacağı beklentisini artırdı ve ABD’de tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Bu da gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelik risk alma iştahını düşürdü. Bunun etkisi TL cinsi uzun vadeli faizleri yukarıda tutarken risk primini artırarak hisse senedi fiyatlarını baskılıyor. Bunun yanında 24 Haziran seçimlerine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.”
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