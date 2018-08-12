Müşteri odaklı dijitalleşmeyle büyüyoruz
Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan AvivaSA Emeklilik ve Hayat, 2018 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, Haziran 2018 sonu itibarıyla hayat ve ferdi kaza prim üretimini 2017’nin ilk altı aylık dönemine göre yüzde 25 büyümeyle 238 milyon TL’ye yükseltti. Yılın ilk yarısında şirket, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla fon büyüklüğünde yüzde 17,2 büyüme gösterdi.
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 30 Haziran 2018 tarihli verilerine göre AvivaSA, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünde 15,8 milyar TL’ye, pazar payında yüzde 19,5’e, katılımcı sayısında ise 870 bin kişiye ulaştı.
“SEKTÖR LİDERİYİZ”
AvivaSA, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında ise EGM’nin verilerine göre 286 milyon TL fon büyüklüğüne ve 469 bin katılımcı sayısına erişti. Şirketin ilk yarıyıl bireysel emeklilik net katkı payı ise 727 milyon TL olarak gerçekleşti.
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AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, böylesine zorlu bir sektörde BES fon büyüklüğündeki sektör liderliğini, yüzde 19,5 pazar payıyla 2015 yılından beri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Bunun büyüme yolculuğunda emin adımlarla ilerlemelerinin en önemli göstergesi olduğunu belirten Kuruca, OKS’de ise 2018 yılı ilk yarıyılı sonu itibarıyla, kamu hariç özel sektör kapsamında katılımcı sayısında sektör liderliğine ulaştıklarını da kaydetti.
Fırat Kuruca, OKS’nin son fazı hakkında da şu bilgileri aktardı: “Temmuz başında, 10 binlerce sayıda, 10-49 arası çalışanı olan şirketin dahil olacağı beşinci faz başladı. 2019 yılında ise son fazda, 5-9 çalışanı olan, çok daha fazla sayıda işletme sisteme dahil olacak.
Kısacası buradaki işletme sayısı büyüklükleri, bu işletmelere fiziki olarak ulaşmayı pek mümkün kılmıyor ve tam bu noktada dijitalleşmenin önemi devreye giriyor. AvivaSA olarak biz bu alandaki rekabete hazırız.”
DİJİTAL ÇÖZÜMLER
Müşteri odaklı dijitalleşmeye oldukça önem veren AvivaSA, bu konudaki çalışmalarını da sürdürüyor. “Tıpta ve teknolojideki gelişmelerle insan ömrü uzuyor, yaşam kalitesi artıyor. Türkiye’de ortalama ömür, 78 yıl.
İnsan ömrü uzadıkça sigorta ve emeklilik ürünlerinin gerekliliği daha da ortaya çıkıyor” diyen Fırat Kuruca, 18 yaşından 90 yaşına kadar her insana dokunabilecekleri ürünleri olduğundan bahsetti.
Ancak hiçbir ürünün ya da hizmetin bu kadar uzun soluklu olamayacağının altını çizen Fırat Kuruca, tam bu noktada ‘müşteri odaklılık’ kavramının daha çok önem kazandığına değindi.
Fırat Kuruca, şöyle devam etti: “Sektörümüzün geleceğini, müşteri odaklı bakış açısı ve dijitalleşme belirleyecek. Biz de bu çerçevede, AvivaSA olarak sunduğumuz dijital çözümlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri sunmak, ihtiyaç duydukları anda ve tercih ettikleri kanallardan müşterilerimizin yanında olabilmek için dijital dönüşüme ve teknolojiye yatırımlarımız devam edecek.”
“PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”
AvivaSA, BES fon büyüklüğündeki liderliğini bu yıl da sürdürmeyi hedefliyor. “OKS’de de şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz başarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz” diyen Fırat Kuruca, hayat sigortaları tarafında ise bütün koruma branşlarında pazar payını artırma hedefleri olduğu bilgisini verdi.
Kuruca, özellikle hayat ürünleri pazarında yenilikçi ve farklı yaklaşımla ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerle ciddi pazar payı kazanmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
SORUN YANITLAYALIM.
Emeklilik sözleşmesi kaç türlü düzenlenebilir?
Emeklilik sözleşmesi üç türlü düzenlenebilir:
• Emeklilik şirketinizle ‘bireysel emeklilik sözleşmesi’ imzalayabilirsiniz. Bu durumda, sözleşmenin tarafları şahsınız ve emeklilik şirketi olur.
• Bir grubun üyesi olarak emeklilik şirketiyle ‘grup emeklilik sözleşmesi’ imzalayabilirsiniz. Bu durumda, sözleşmeniz
bir grup emeklilik planına bağlanır ve sözleşmenin tarafları yine şahsınız ve emeklilik şirketi olur.
• İşvereniniz sizin de yer aldığınız bir grup çalışanı için emeklilik şirketi ile ‘işveren grup emeklilik sözleşmesi’ imzalayabilir. Bu durumda, işvereniniz sizin adınıza katkı payı öder, ödediği bu katkıları gider yazmak suretiyle kurumlar vergisi matrahından düşebilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinin tarafları, işvereniniz ve emeklilik şirketi olur.
“PİYASALARDA DALGALI BİR SEYİR HÂKİM”
SENEM UĞURLU
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçen hafta ABD, Rusya’ya İngiltere’de bulunan eski bir Rus ajanına kimyasal saldırı düzenlendiği gerekçesiyle yaptırımlar uygulayacağını açıklarken Rusya ekonomik yaptırım olması halinde ekonomik ve politik yollarla yanıt verileceğini söyledi. ABD yaptırımlarının 22 Ağustos’ta başlayabileceği ve ABD’nin Rusya’ya askeri teknoloji ürünlerine ihracatını kısıtlayacağı haberlerde de yer aldı.
ABD, 23 Ağustos’tan itibaren Çin’den daha önce açıklanan 50 milyar dolarlık ithalatın parçası olan 16 milyar dolarlık ithalata yüzde 25’lik vergi getireceğini duyururken Çin de aynı tarihte aynı şekilde tarife uygulamasını başlatacağını duyurdu. Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimi ve Rusya’ya yönelik yaptırımların etkileri global piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili oldu.
Azalan risk iştahı güvenli yatırım araçlarına alım getirdi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,89 seviyesine kadar geriledi. Yurtiçinde ise piyasalar ABD- Türkiye görüşmelerindeki gelişmeleri ve ekonomi yönetiminden gelecek somut adımları takip ederken dalgalı bir seyir izledi.”
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