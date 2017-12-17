NN’in BES fon büyüklüğü 2,7 milyar TL’ye ulaştı
Sigorta ve yatırım yönetimi alanlarında 170 yılı aşkın bir deneyime sahip olan NN Group, 2017 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre güçlü performans sergilediğini açıkladı.
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Grubun 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 319 milyon Euro olan faaliyet kârı, 2017 yılının aynı döneminde 431 milyon Euro’ya yükseldi.
NN Group çatısı altında Türkiye’de faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik ise büyümesine devam etti. 2017 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, şirketin hayat prim üretimi, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 152 milyon TL olarak gerçekleşti.
BÜYÜME SÜRÜYOR
Bireysel emeklilik katılımcılarının toplam fon büyüklüğü ise yine geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 771 milyon TL’ye ulaştı. NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Marius Popescu, “Türkiye’de, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, hayat prim üretimimizi 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 152 milyon TL’ye ulaştırarak hızlı büyümemizi sürdürdük” dedi.
NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Marius Popescu, NN Group ve grubun Türkiye’deki performansı hakkında ise şöyle konuştu: “Geçtiğimiz çeyrekte NN Group tarafından birçok özel müşteri ihtiyaçlarını hedefleyen yeni ürünler ve hizmetler satışa sunuldu.
Yenilik konusunda yapılan çalışmalar sayesinde faaliyet gösterdiğibirçok farklı ülkede inovasyon departmanları kuruldu ve bu departmanlar geleceğin sigorta şirketlerini yaratmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. 2017 yılının sonuna yaklaşırken NN Group stratejisini gerçekleştirmeye ve müşterilerini işinin merkezine koymaya devam ediyor.”
YÜZDE 24 ARTTI
Bireysel emeklilik katılımcılarının toplam fon büyüklüğünün ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 2,7 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Popescu, “Bu yıl sonuna kadar hedeflerimizi gerçekleştirmek için sahip olduğumuz dinamizmle çalışmalarımızı sürdürerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz ve yeni yıla iyi bir başlangıç yapacağız” dedi.
VAKIF EMEKLİLİK’TEN BES İÇİN ZAMAN MAKİNASI
Vakıf Emeklilik, sektörde farkındalığı ve katılımı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Zaman Makinası projesiyle 45 gün boyunca 11 ili gezen Vakıf Emeklilik, “Şimdiden Rahat Bir Gelecek” için BES yaptırmanın önemine işaret etti.
Yolculuğuna İzmit’ten başlayan Zaman Makinası, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Ankara, Kayseri, Adana, Antalya, İzmir, Bolu ve İstanbul’da 2 bin 700 kişiyi 30 yıl sonrasına götürdü, emeklilik hayallerini sordu. “Geleceğe Hoş geldin” mesajıyla çıkılan yolculukta; kişilerin emeklilik günlerinde de şu andaki hayat standartlarında bir yaşam sürmelerinin BES ile mümkün olabileceği mesajı veriliyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sağladığı faydalarının kişilere bir kere daha anlatıldığı bu yolculukta zamanın çabuk geçtiği bu nedenle bir an önce birikim yapmanın önemine işaret ediliyor. Vakıf Emeklilik, Zaman Makinası etkinliklerine önümüzdeki dönemlerde de devam etmeyi planlıyor.
SORUN YANITLAYALIM…
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAKİ EMEKLİLİK HAKLARIMI BİREYSEL EMEKLİLİK HESABIMA AKTARABİLİR MİYİM?
Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi’nde geçirdikleri süreyle, sosyal güvenlik sisteminde geçirdiği sürenin ilişkisi bulunmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki emeklilik hakları, bireysel emeklilik hesabına aktarılamaz.
“YIL SONUNDA FAİZLERDEKİ OYNAKLIK DÜŞEBİLİR”
BARIŞ KESKİN
CFA-İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta dünyada gündem, merkez bankası toplantılarıydı. ABD Merkez Bankası’nın (FED) 25 baz puanlık faiz artırımı beklentiler dahilinde olduğu için piyasalar üzerinde etkili olmadı.
Önümüzdeki yıla ilişkin üç faiz artırım beklentisinin korunması ise ABD faizlerinde ve gelişmekte olan ülkelerde rahatlamaya neden oldu. ABD 10 yıllık faizleri hafta içinde yüzde 2,40 seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen enflasyon verisi ve FED kararıyla yüzde 2,37 seviyelerine geriledi.
Türkiye’de ise olumlu küresel havayla yüzde 12,10 seviyesinin altına gerileyen 10 yıllık faizler, TCMB’nin beklenenden daha düşük bir faiz artırımı yapması nedeniyle yüzde 12,30 seviyesinin üzerine yükseldi. TCMB geçen haftaki toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 12,75’e yükseltti. Verim eğrisinin uzun tarafındaki faizler kısa ve orta tarafına göre daha çok
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