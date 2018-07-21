OKS’nin işleyişine dair kritik bilgiler
2017’de başlayan Otomatik BES uygulamasında, 2017’de sisteme giriş yapan toplam çalışan sayısı 9,1 milyonu geçti. Ancak sadece 3,5 milyonu sistemde devam etme kararı aldı.
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2018 Ocak fazıyla 50 ile 100 arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ve belediyeler, il özel idareleri, Kamu İktisadi Teşebbüsü’ndeki (KİT) memurlarla birlikte 1,3 milyon kişi BES’e katıldı. Bunların 509 bin 500’ü sistemde kalma yönünde karar aldı.
Temmuz ayı itibarıyla ise 10-49 arası çalışanı olan 200 binden fazla işyerindeki 45 yaş altı çalışan 4,5 milyon kişi, işverenleri tarafından otomatik BES’e dâhil edildi.
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) son verilerine göre, 6 Temmuz itibarıyla OKS’de 3 milyar 133 milyon TL fon büyüklüğüne, 4,2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı. Aynı tarih itibarıyla BES’in toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı fon tutarı dâhil 81,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
BES’te ve OKS’de son göstergeler böyleyken katılımcılar için OKS’nin işleyişine yönelik kritik bilgileri, başlıklar halinde derledik:
- OKS, gönüllü BES’te olduğu gibi tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanıyor. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağladığı sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmuyor. OKS, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak işliyor.
- Maaşınızdan kesilerek ödenen katkı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak otomatik katılım hesabınıza kaydediliyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor.
- İşvereniniz tarafından maaşınızdan kesilerek emeklilik şirketindeki otomatik katılım hesabınıza aktarılan katkı payları, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın emeklilik yatırım fonlarında değerlendiriliyor. Fonlar, uzman portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor. Fon portföyünüzdeki varlıklar, Takasbank tarafından sizin adınıza saklanıyor. Birikimlerinizi anlık olarak emeklilik şirketinizden veya Takasbank’tan takip edebiliyorsunuz.
- Sistemde kaldığınız sürece katkı payı ödemeye üç aya kadar ara verebilir ve istediğinizde ödemeye yeniden başlayabilirsiniz.
- Sisteme ilk girişinizde bir defaya mahsus olmak üzere bin TL ilave devlet katkısı hesabınıza kaydediliyor. Otomatik katılım devlet katkısı hesabınızda kayıtlı bu tutarların; sistemde en az üç yıl kalırsanız yüzde 15’ine, en az altı yıl kalırsanız yüzde 35’ine, en az 10 yıl kalırsanız yüzde 60’ına, emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde yüzde 100’üne hak kazanıyorsunuz.
- OKS’den emekli olabilmeniz için, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Söz konusu şartları sağladıktan sonra sistemde kalıp katkı payı ödemeye devam edebilir ve birikimlerinizin daha da büyümesini sağlayabilirsiniz.
“ŞİRKETLERİN YÜKLERİNİ HAFİFLETİYORUZ”
2017 yılı başından itibaren kademeli geçişle uygulamaya giren otomatik katılımın beşinci fazı 1 Temmuz’da başladı. Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) ilişkin tüm süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıkan Anadolu Hayat Emeklilik, birkaç dakika içinde otomatik katılıma giriş işlemlerinin tamamlanabildiği online otomatik katılım sayfasını kurumların, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin hizmetine sundu.
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Sisteme dâhil olacak kurumlar için süreçleri hızlı ve verimli yönetmenin en öncelikli konular arasında olduğunun bilincindeyiz” dedi. Erkan, bu nedenle iş ortaklarının OKS için harcayacakları eforu minimuma indirmeyi ve yüklerini hafifletmeyi hedeflediklerini kaydetti. M. Uğur Erkan, şu bilgileri aktardı: “2017’de OKS’nin otomatik katılımın faaliyete geçmesiyle bugüne kadar 4 milyonu aşkın çalışan tasarruf etmeye başladı.
Kurumlar veya serbest muhasebeci ve mali müşavirler, anadoluhayat.com. tr internet sitesindeki ‘Online Otomatik Katılım’ sayfasından diledikleri anda teklif alarak OKS sözleşmelerini hemen oluşturabiliyor. Şirketimizin online entegrasyon sağladığı bordro uygulamalarını kullanan işverenler, OKS kapsamında açılan BES hesaplarına ilişkin işlemleri anlık gerçekleştirebiliyor”
TL’NİN PERFORMANSI FONLARİÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK”
ERMAN YILDIZ
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“BİST-IOO Endeksi, önceki hafta oldukça zor bir dönemden geçti. Geçen hafta ise önceki haftanın kayıplarının bir miktar geri alındığı bir hafta olarak geride kaldı. Borsadaki pozitif ayrışmaya rağmen finans sektörü hisselerinin negatif performans göstermesinin dikkat çekici olduğunu düşünüyoruz. TL’de son dönemde görülen değer kaybı ve açıklanan son enflasyon verisiyle beraber, kira sertifikalarındaki satış baskısı önceki haftaya kadar hâkimdi.
Geçen hafta ise kira sertifikalarının da bir miktar değer kazandığını gördük. TL’nin dolar karşısında göstereceği performansın fonların performansı için belirleyici bir etken olacağını öngörüyoruz.”
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