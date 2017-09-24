Otomatik BES’te 1 milyar TL birikti
BES’e yılbaşı itibarıyla otomatik katılımın getirilmesinin ardından sisteme dahil olan 3,2 milyon katılımcının birikimi, sekiz ayda 1 milyar TL oldu.
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Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) BES’e ilişkin otomatik katılım temel göstergelerine göre, yılbaşından sonra sisteme otomatik olarak katılanların sayısı 31 Ağustos itibarıyla 3 milyon 283 bin 856 olurken, bu çalışanların fon tutarı da 1 milyar 29 milyon 27 bin 189 TL olarak gerçekleşti. Sisteme katılan çalışan başına düşen ortalama birikim tutarı ise 313,3 TL oldu.
BES temel göstergelerine göre ise aynı tarih itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 831 bin 589 oldu. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 63 milyar 153 milyon 427 bin 91 TL’yi bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9 milyar 463 milyon 118 bin 361 TL olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 58 bin 485’e yükseldi.
Geçen yılın sonunda BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 TL olarak kaydedilmişti. Söz dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 TL, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.
ANADOLU HAYAT’TAN YENİ EMEKLİLİK FONU
13 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğüyle Anadolu Hayat Emeklilik, emeklilik yatırım fonlarının portföylerinde İş Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’na yer vermeye başlayarak, katılımcılarının alternatif yatırım arayışına yanıt verecek bir fırsat sunuyor.
Katılımcılar, emeklilik birikimlerini değerlendirirken, artık gayrimenkul gelirinden de faydalanabilecek. 19 Temmuz itibarıyla, farklı yatırım tercihlerine uygun emeklilik yatırım fonlarının portföylerine eklenen Gayrimenkul Yatırım Fonu için, 19 Haziran – 18 Temmuz tarihleri arasında nitelikli yatırımcılardan talep toplanarak, 440 milyon TL büyüklüğünde bir fon ihracı gerçekleştirildi.
İlk yatırımlarını Antalya ve Ankara’da yer alan iki ayrı ticari gayrimenkule yapan fonun dahil olduğu emeklilik yatırım fonlarını tercih edecek yatırımcılar, hem ticari gayrimenkullerin sağladığı düzenli kira gelirine iştirak edecek hem de portföyde yer alan ofislerin değer artışından yararlanabilecek.
Özellikle Türkiye’nin büyük şehirlerinde yer alan ticari ofislere yatırım yaparak elde edilen kira geliri ve değer artışı ile uzun vadeli yatırım perspektifine uygun istikrarlı getiri sağlamayı amaçlayan Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırımcıların bireysel birikimleriyle zor ulaşabilecekleri ölçekteki ticari gayrimenkullerin gelirlerinden faydalanmalarını sağlayacak.
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan konuyla ilgili olarak, “19 Temmuz itibarıyla emeklilik yatırım fonu portföylerimize dahil edilmeye başlanan İş Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ile emeklilik fonlarımızın yatırım yelpazesini daha da genişlettik.
Sektörde en geniş fon yelpazesine sahip şirket olarak, katılımcılarımıza farklı yatırım tercih ve beklentilerine göre seçebileceği farklı özelliklerde emeklilik yatırım fonları sunuyoruz.
Bu kapsamda, katkı payı ve birikimlerini, Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyüne dahil edilen emeklilik yatırım fonlarımızda değerlendiren katılımcılarımız, artık gayrimenkullerin sağladığı düzenli kira gelirinden ve değer artışından yararlanabilecek” şeklinde konuştu.
“BİST’TEKİ NEGATİF AYRIŞMA, KÂR REALİZASYONU”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“BİST-100 Endeksi, haftayı yaklaşık yüzde 3,5 negatif getiriyle kapadı. Yılbaşından bugüne genel endeksten yüksek performans gösteren metal ana sanayi endeksi ve ulaştırma endeksi, haftalık bazda en çok değer kaybeden endeksler oldu.
Öte yandan genel endeks hareketine duyarlılığı az olan (betası düşük) sektörlerin getirileri, genel endeksten daha az kötü oldu. BİST-100 Endeksi, haftalık performansıyla diğer gelişmekte olan ülke borsalarından da negatif yönde ayrıştı.
Kâr realizasyonu olarak okuduğumuz bu fiyat hareketinde, 102.000-103.000 seviyeleri takip ettiğimiz kritik seviyeler olarak öne çıkıyor. Geçen hafta içinde ABD Merkez Bankası’nın (FED), faiz ve niceliksel gevşemeye yönelik toplantı kararı nispeten şahince görüldü ve faizlerde hafif yukarı etki yaptı. Hisse senetlerinde ise genel itibarıyla çok fazla etkili olmadı.”
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