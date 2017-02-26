Otomatik Katılım hızla büyüyor
2017 yılı başında yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik’te Otomatik Katılım’ın ilk rakamları sistemin hızla büyüdüğünü gösteriyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yayımlanan 17 Şubat 2017 tarihli verilere göre toplam 1 milyon 740 bin 387 sertifika yürürlüğe girdi.
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Otomatik katılım kapsamında yürürlüğe giren sertifikaların yüzde 40’ı için cayma hakkının kullanılmış olduğu görülüyor. Netice olarak, 17 Şubat itibarıyla otomatik katılım kapsamında 1 milyon 49 bin 324 adet sertifikanın yürürlükte olduğunu ifade etmek isteriz. Sisteme giren ünik çalışan (tekilleştirilmiş) sayıları incelendiğinde de yürürlükte sertifikası olan ünik çalışan sayısının 1 milyon 45 bin 285 olduğu görülüyor.
56 BİN KURUM KATILACAK
Geçiş için kademeli bir takvim belirlenen Bireysel Emeklilik’te Otomatik Katılım’a, bu yıl yaklaşık 56 bin kurumun dahil olacağını söyleyebiliriz. İlk aşamada ocak ayının başı itibarıyla, bin adet ve üzerinde çalışanı olan özel sektör şirketleri sisteme katılmış oldu.
Merkezi bütçeli kamu kurumlarının ve 250 adedin üzerinde çalışanı olan özel sektör şirketlerinin otomatik katılıma dahil olacağı nisan ayında da sistemin gelişimini gözlemleyeceğiz.
KOLAY OPERASYONEL SÜREÇLER
Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri, yurt genelindeki yaygın satış kadrosu ve banka şube ağıyla, otomatik katılım kapsamına girecek tüm kurumlar ile bire bir iletişime geçmeye devam ettiklerini söyleyerek şunları ifade ediyor:
“Bu süreçte işverenlere en kolay operasyonel süreci sağlayan ve onların yükümlülüklerini asgariye indiren şirketlerin hiç kuşkusuz rekabette avantaj sağlayacağını belirtmemiz gerek.
Kurumsal hizmet merkezimiz ve kurumsal internet şubemiz ile kurumlar tüm işlemlerini kolaylıkla yürütebiliyor.
Ek olarak, kurum ve çalışanların otomatik katılımın uygulama esasları ve operasyonel süreçlerin aşamaları hakkında bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerimizi yoğun olarak sürdürüyoruz.
Şirket olarak otomatik katılım kapsamına dahil olan katılımcılara, katılımcı adaylarına ve diğer müşterilerimize yönelik bilgilendirme videoları hazırladık.
9 soru-yanıt ve iki anime videodan oluşan bu bilgilendirme videolarının, müşterilerimizin bilgi sahibi olabilmelerine oldukça pozitif etkisi olduğunu düşünüyoruz.
Bu videoları hazırlarken otomatik katılım hakkında en çok merak edilen sorulara yanıt vermeyi amaçladık. Videolara internet sitemizden ve Youtube kanalımızdan ulaşılabiliyor.”
Anadolu Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde mevcut durumda gruba bağlı sözleşme kategorisinde pazar lideri olarak otomatik katılımla oluşan yeni kurumsal pazarda da, sunduğu rekabetçi ürünler ve yüksek hizmet seviyesi ile sektördeki konumunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor.
NOT: Bir çalışan birden fazla işyerinde çalışıyorsa her bir işvereni için ayrı ayrı hesaplarla sisteme giriyor. Unik çalışan sayısı, çalışan bazında hesaplanıyor. Yani bir çalışan birden fazla işyeri için ayrı hesaplar açmış olsa bile tekilleştirilmiş oluyor.
“HİSSE SENETLERİNDE GÜÇLÜ SEYRİN DEVAMIM BEKLİYORUZ
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Hisse senetleri piyasamız geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 1’lik kayıpla kapadı. Bilanço döneminden geçmemiz nedeniyle piyasada hisse spesifik hareketler görülüyor.
Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörü, endeksin gerisinde kalan bir performans sergiledi. İletişim sektörü ve sigortacılık endeksi ise endeks üzerinde performans gösterdi. Yılbaşından bugüne Türk hisse senetlerindeki pozitif seyrin benzer ülkelere göre iskontomuzun kapanmasına, hükümet tarafından alınan ekonomiyi canlandırıcı hamlelere ve TCMB’nin kurdaki oynaklığa zamanlı müdahelesine bağlıyoruz.
Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi ile başlayan global rallinin devamı halinde hisse senetlerindeki güçlü seyrin devamını bekliyoruz.”
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