Otomatik katılıma yeni uygulamalar gelecek
Yılbaşında başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) otomatik katılım uygulamasında değişikliklerin yapılması bekleniyor. Yılbaşında başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) otomatik katılım uygulamasında değişikliklerin yapılması bekleniyor.
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), geçen hafta Türkiye’de otomatik BES katılımcılarının yüzde 57’sinin sistemden çıktığını açıkladı. Buna göre otomatik katılımla 26 Temmuz itibarıyla sisteme giren 6 milyon çalışanın 2,6 milyonu sistemde kaldı, cayma oranı ise yüzde 57 oldu.
CAYMA SÜRECİ UZAR MI?
Çalışanın, sisteme dahil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra iki ay içinde cayma hakkı var. Bu sürede cayma hakkını kullanan çalışana, yatırdığı katkı payları herhangi bir değer kaybına uğramaksızın iade ediliyor. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar, mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde otomatik olarak sisteme dahil edilebiliyor.
Cayma oranının fazla olması yetkilileri harekete geçirdi. Otomatik BES’te bir iki husus üzerinde çalıştıklarını belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, cayma süresini uzatabileceklerini belirtti. Öte yandan 45 yaş üzerinde emekli olmayanların da sisteme dahil olması üzerinde çalışılıyor.
18 YAŞ ALTI DAHİL OLABİLİR
Bireysel emekliliğe otomatik katılımla ilgili bazı çalışmaların sürdüğünü belirten Mehmet Şimşek, şöyle açıklama yaptı: “Otomatik BES’te bir iki husus üzerinde çalışıyoruz. 18 yaş altına bu olanağı sağlarsak uzun vadeli birikim artar mı bakıyoruz.
Biraz daha çaba göstermeli. BES’te performans güçlü olmalı, mevduat faizleri yüksek. Bu nedenle devletin verdiği yüzde 25’e ek olarak fonlar performans göstermeli. Cayma süresi için çalışıyoruz. İki aylık cayma süresini biraz uzatırsak baskı oluşmayabilir ve vatandaş sistemde kalabilir.”
2013’te BES’i yeniden yapılandırdıklarına dikkat çeken Mehmet Şimşek, “6,8 milyon katılımcı var, 70 milyar TL’lik bir birikim var. Sistemin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Otomatik katılımda da 2,6 milyon katılımcı var, 775 milyon TL de birikim var. Şirketlerden bir miktar daha çaba istiyoruz” diyor.
CAYMA YÜKSEKLİĞİNİN 4 NEDENİ
Bireysel Emeklilik Sistemive otomatik katılımdaki son durumu değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, otomatik katılımda cayma oranının yüksekliğinin nedenlerinide şöyle sıraladı:
1- İşveren katkısının olmaması,
2- Teşviklerin hak ediş sürelerinin uzun olması,
3- Sistemin işçi ve işveren düzeyinde yeterli derecede tanıtılamadan devreye alınması,
4- Cayma süresi sonrasında çıkış yapılamayacağı yönünde yanlış bir algının olması.
Can Akın Çağlar, otomatik katılımın güçlendirilmesi için sistem kurgusunun yeniden gözden geçirilmesinin ve bilgilendirme ile iletişimin önemini vurguladı.
SORUN YANITLAYALIM.
Otomatik BES kapsamında katkı payı ödemesine ara verilebilir mi?
Çalışan talep ederse katkı payı ödemeye ara verebilir. Ara verme talebi, talep tarihinden itibaren üç aylık bir süre için yapılabilir. Üç aylık ara verme hakkını kullanan bir çalışan, bu süre bittikten sonra talep ederse yeniden ara verme talebinde bulunabilir. Ara verme talebi, en geç ücret ödeme gününden üç iş günü önce iletilmeli.
“ALTINDA HEDEF, 1.300 DOLAR OLACAK”UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ”
Piyasalarda oynaklığın rekor düşük seviyelere geldiği bir dönemden geçiyoruz. Amerikan hisse senedi endekslerinden S&P’de 72 gündür yüzde 1’in üzerinde bir günlük hareket görmüyoruz.
Diğer taraftan Amerikan tahvilleri tarafında 10 yıl vadeli tahvil, sekiz aydır 50 baz puanlık bir aralıkta hareket ederek son 20 yılın ikinci en düşük oynaklığını gösteriyor. Durum böyle olunca reel faizlerle korelasyonu çok yüksek olan altın fiyatları da yıl başından beril.200-1.300 dolar bandında yaptığı hareketin dışına çıkıp herhangi bir trend oluşturamıyor.
Geçen hafta özelinde baktığımızda çok güçlü gelemeyen bir ISM verisi sonrası dolardaki değer kaybı ve ABD faizlerindeki düşüş altına yarayan bir ortam yarattı vel.270 dolar direnci test edildi. Bu seviyenin üstüne çıkılması durumunda yukarıdaki hedef, yine yılbaşından bu zamana kırılamayan ve ikinci kere test edilen 1.300 dolar olacak.
Yaz nedeniyle likiditenin düşük, haber akışının zayıf olduğu günlerde bu seviyenin kırılması zor gözükürken önümüzdeki günlerde yapılacak Jackson Hole toplantısı, önemli fiyat hareketi yaratabilecek en kritik zaman olarak görülüyor.”
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