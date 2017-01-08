Otomatik Katılım’da fon yapısı belirlendi
1 Ocak 2017 itibarıyla uzun zamandır üzerinde çalışılan ve sektörün tüm paydaşlarının merakla beklediği Bireysel Emeklilik’te Otomatik Katılım faaliyete başladı.
Otomatik Katılım kapsamında en çok merak edilen konulardan biri de yeni dönemde emeklilik yatırım fonlarıyla ilgili uygulama esaslarıydı.
FAİZLİ VE FAİZSİZ FONLAR
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan sektör duyurusu ile otomatik katılım kapsamında çalışana sunulacak emeklilik yatırım fonlarının yapısı belirlenmiş oldu.
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Fonlarla ilgili öne çıkan hususlardan ilki, Otomatik Katılım’a dahil olan çalışanların farklı yatırım tercihlerine hitap etmek amacıyla faiz içeren ve faiz içermeyen fonların kendilerine sunulması.
Bir diğeri de emeklilik şirketlerinin iki aylık cayma süresi boyunca ödenen katkı paylarını değer kaybetmeyecek şekilde yönetme zorunluluğu oldu.
BAŞLANGIÇ VE STANDART FON
Çalışanın birikimi, iki aylık cayma süresi boyunca çalışanın tercihine göre faiz içeren veya faiz içermeyen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir.
Cayma süresini dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimi, cayma süresini takip eden 10 ay ( toplam 1 yıl) boyunca başlangıç fonunda değerlendirilmeye devam eder.
Bir yılın sonunda herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri, başlangıçtaki faiz içeren veya faiz içermeyen fon tercihlerine göre standart fonda yatırıma yönlendirilir.
ALTI FON SEÇENEĞİ
Başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılmak isteyen çalışanlara Risk Profil Anketi sunulur. Anket sonucunda, faiz içeren değişken fonlardan muhafazakar, dengeli, atak/dinamik/ büyüme ve agresif olmak üzere dört farklı risk kategorisinde veya faiz içermeyen değişken fonlardan atak/dinamik/büyüme ve agresif türündeki iki fon kategorisinde olmak üzere toplam altı farklı fon seçeneği sunulur.
Talep eden çalışanlara sistemde kaldıkları süre boyunca başlangıç fonunun sunulmasının da mümkün olacağını belirten Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri şöyle konuştu: “Şirket olarak otomatik katılımla sisteme dahil olan çalışanlara sunulmak üzere, faiz içeren Başlangıç Fonu ve faiz içermeyen Başlangıç Katılım Fonu’nu kurduk.
Başlangıç Fonu ağırlıkla kamu borçlanma araçları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapacak. Başlangıç Katılım Fonu ise ağırlıkla katılım hesapları ve kira sertifikalarına yatırım yapacak.
Otomatik Katılımla sisteme dahil olan katılımcılarımızın farklı risk profillerine yönelik fon seçeneklerinin sunulması çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
SORUN YANITLAYALIM
Çalışanlar birikimlerini değerIendirirken fon değişikliği yapabilirler mi? Bunun bir sınırı var mıdır?
Çalışanlar yılda altı kere birikimlerinin ve ödedikleri katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarına veya tutarlarına ilişkin değişiklik yapabilirler.
“TÜRK TAHVİLLERİNİN FAİZLERİ RAKİPLERE GÖRE CAZİP
ALİ TOYDEMİR
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ, MÜDÜR YARDIMCISI
“ABD’nin daha geniş bütçe açığı vermesi, daha hızlı büyümesi ve daha yüksek enflasyon seviyelerine ulaşması ihtimali ile birlikte dış finansman ihtiyacı nispeten yüksek olan ülke tahvillerinde değer kaybı daha fazla oldu.
ABD Merkez Bankası FED’in aralık ayında beklendiği üzere faiz artışına gitmesi ve FED üyelerinin 2017 yılı için ortalama üç adet 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirtmeleri sonrasında küresel tahvil faizleri mevcut seviyelerinde seyretmeye devam etti.
Yılın son günlerinde, yurtdışı piyasaların tatil olmasının da etkisiyle, tahvil piyasaları hacimsiz şekilde yılı kapattı.
2017 yılı, bir önceki yılın sonuna benzer seviyelerde başlasa da özellikle Amerikan Doları lehine alınan yüksek miktarlı pozisyonların bir kısmının tersine dönmesi, aralık ayı içerisinde yüzde 2,60 seviyesine yükselen ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 2,35’e kadar gerilemeye neden oldu.
Türk borçlanma araçlarının mevcut fiyatlamaları göz önüne alındığında, karşılaştırabilir kredi notlarına sahip diğer ülke kamu ve özel sektör tahvillerine göre yüksek faiz sunmaya devam ediyor.
Küresel risk iştahının bozulmaması durumunda Türk tahvillerine olan ilginin devam etmesi beklenmeli. Önümüzdeki dönemde risk teşkil edebilecek unsurların başında Trump’ın göreve başlaması ile daha şahin mesajlar verebilecek olması ve Türk tahvillerini yatırım yapılabilir seviyede tutan Fitch’in not indirimine gitme ihtimali geliyor.
Halihazırdaki tek yatırım yapılabilir notun kaybedilmesinin, tahvillere ek satış getirmesi beklenmiyor. Ancak özellikle Türk bankalarının yurtdışı borçlanma maliyetlerini bir miktar artırabilecek.”
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