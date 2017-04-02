Otomatik katılımda ikinci etap başlıyor
Otomatik BES’te ikinci etap 1 Nisan’da başlıyor. Hesaplamalara göre, kamu ve özel sektördeki 45 yaş altı 4 milyon kişinin nisan maaşından 53-399 TL arasındaki tutar, sisteme aktarılacak.
İsteyen sistemde kalacak. İstemeyen ise iki ay içinde cayma hakkına sahip. Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ilk uygulama 1 Ocak itibariyle başlamıştı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 45 yaş altı memurlar dahil tüm çalışanlar için zorunlu hale getirilmişti.
Daha önce BES hesabı olsun olmasın 13 milyon çalışan bu kapsama alınmıştı. Sistem kademeli olarak ilerliyor. Ocak itibarıyla bin ve üzeri çalışanı olan özel sektörde toplam 1,8 milyon kişi zorunlu BES’e girdi. Bunlardan 836 bini kaldı, 974 bini sistemden çıktı.
1 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Otomatik BES’te ikinci etap ise ay başında başlıyor. 250-999 kişi çalışanı olan özel sektör ile kamu kurumları için zorunlu BES, 1 Nisan itibarıyla başlayacak. 2,5 milyon memur ile 1,5 milyon özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişi daha otomatik olarak sisteme girecek.
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Bu grupta olanların harcama ya da ödeme yapacaksa maaşında azalma olacağını göz önünde bulundurması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü aylık kazanca göre maaşlarda 53-399 TL arasında azalma olacağı belirtiliyor. Aylık kesinti ‘prime esas kazanca’ göre yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen kazanç (brüt ücret) demek. Bunun içinde ücret, prim, ikramiye gibi ödemeler, özel sağlık sigortasına ödenen tutarlar yer alıyor. Asgari ücretli çalışansanız, maaşınızdan aylık en az 53 TL, yılda 636 TL kesilecek.
CAYMA HAKKI
Kazanç arttıkça kesinti de artacak. Sisteme giriş zorunlu ama iki ay içinde cayma hakkınız bulunuyor. Cayma hakkı, BES’e dahil olduğunuz bildirildiği tarihten geçerli olmak üzere 60 gün içinde kullanılacak.
Cayma hakkı talebinizi Bireysel Emeklilik şirketine çağrı merkezi, faks, posta ve e-mail ile bildirebilirsiniz. Bildirim ulaştıktan sonra emeklilik şirketi ödeme talimatını iptal ettirecek. Eğer varsa yapılan tüm ödemeleri 10 iş gününde iade edecek. 60 günü geçirirseniz yine aynı yöntemle cayabilirsiniz.
“ENFLASYON VERİSİ, TAHVİL PİYASASINI ETKİLEYEBİLİR”
BARIŞ KESKİN
CFA, İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI
“ABD’de sağlık sistemi ile ilgili yasa tasarısının meclisten çekilmesi, Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle artan büyüme ve enflasyon beklentilerinde gerilemeye neden oldu. Bu nedenle küresel tahvil faizleri geçen haftaya düşüşle başladı. Amerikan 10 yıllık faizleri yüzde 2,35 seviyelerine kadar geriledi.
Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 10,80 seviyelerinin altına geriledi. Ancak sonrasında Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maliye bakanını görevden alacağıyla ilgili söylentiler gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısını kötüleştirdi ve dolar/TL kurunun yukarı hareketiyle tahvil faizleri de yükseldi.
10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11,10 seviyelerine kadar çıktı. Kısa vadeli tahvillerde ise önemli bir değişiklik olmadı. Geçen haftanın sonuna doğru borsa endekslerindeki yükseliş ve global risk iştahındaki toparlamayla Türk tahvil faizlerinde yeniden aşağı hareket gözlendi.
Güney Afrika’da maliye bakanının görevden alınmasıyla Güney Afrika Randı hızla değer kaybederken TL bu durumdan etkilenmedi ve 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11’lere geriledi. Bu hafta Türkiye enflasyon verisi ve ABD istihdam verilerinin tahvil piyasasını etkilemesini bekliyoruz.”
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