Otomatik katılımda işveren neler yapmalı?
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) otomatik katılıma geçilmesiyle şirketler çalışan sayılarına göre kademeli olarak sisteme geçiş yapıyor.
Burada çalışan sayısı hesaplama önemli ve işverenin de yerine getirmesi gereken yükümlülükler var. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) otomatik katılıma geçilmesiyle birlikte işverenlerin de çalışanlar için yapması gereken yükümlülükleri bulunuyor.
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Burada çalışan sayısına göre geçiş yapıldığından bu sayının hesabı ve hangi çalışanların buna dahil olduğu merak ediliyor.
ÇALIŞAN SAYISI HESAPLAMA
Hazine Müsteşarlığı’nın bu konuda yayınladığı rapora göre, çalışanların otomatik katılıma dahil olma koşullarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği’ne ve SGK’ya yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılıyor.
Burada, 45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/ yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/ veya birden fazla işyeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaz.
Taşeron bir şirket çalışanının, bordro işlemleri ilgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron şirketin çalışan sayısı hesabında bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işverenin çalışan sayısının hesabı dikkate alınır.
Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi (net çalışan sayısı) göz önünde bulundurulur. Örneğin, 250 çalışanı olan ve 01.04.2017 tarihinde sisteme girmesi planlanan bir işyerinin tespiti için 01.04.2017 tarihi itibarıyla en güncel SGK kaydı göz önünde bulundurulur.
İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
işverenin otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Peki bunlar neler?
a) Emeklilik şirketinin (şirket) seçimi: 5510 sayılı Kanunun 12’inci maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlü.
b) Fonların seçimi: işveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren/faiz içermeyen fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir. c) Katkı payının ödenmesi: işveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.
c) Devir olanağı: işveren; operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir. işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca idari para cezası söz konusu olacak.
SORUN YANITLAYALIM.
İşveren grup emeklilik sözleşmelerinin otomatik katılım sisteminden farkı nedir?
İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde işveren çalışanı adına katkı payı ödeyebilir. Yedi yıldan fazla olmamak üzere ‘hak kazanma’ süresi belirleyebilir. Ancak işveren grup emeklilik sözleşmesi katılımcıları yüzde 25 devlet katkısını alamaz.
Otomatik katılım sisteminde ise işveren çalışanları adına katkı payı ödeyemez. Sadece çalışanların ücretlerinden kestiği katkı paylarını BES şirketine aktarmakla yükümlü. Otomatik katılım sisteminde çalışanlar yüzde 25 devlet katkısına hak kazanır.
“ALTINDA TOPARLANMA İHTİMALİ YÜKSEK”
ÇAĞATAY AZAKLI
CFA, İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖN. PORTÖY YÖNETİCİSİ
“Hem FED üyelerinden gelen açıklamaların, hem de ABD’den gelen olumlu ekonomik verilerin etkisiyle yükselen faiz artış beklentisi, altın fiyatları üzerindeki baskının devam etmesini sağlıyor.
Özellikle, geçtiğimiz hafta çarşamba günü beklentilerin çok üzerinde gelen ABD özel sektör istihdam verisi, küresel tahvil faizlerinde yükselişi tetikleyerek, altın fiyatlarında psikolojik destek seviyesi olan 1.200 doların aşağı yönlü kırılmasına neden oldu.
Cuma günü açıklanan resmi tarım dışı istihdam verisi ise beklentilerin üzerinde gelse de, enflasyon konusunda önemli bir gösterge olan saatlik kazançlardaki artışın beklentilerin altında kalması altın fiyatlarının bir miktar destek bulmasına neden oldu.
Takip edilen 50 günlük ortalama (1.211) ve 100 günlük ortalama (1.209) seviyelerinin de aşağı yönlü kırılmış olması, altın fiyatlarında teknik anlamda resmin daha kötümser olmasına neden oluyor. Küresel yatırımcıların pozisyonları tarafından bakıldığında ise birbirini dengeleyen bir görünüm olduğu; fiziksel altına dayalı ETF’lerde bu yıl çıkışların; vadeli kontratlarda ise alım yönünde açılan pozisyonların ağırlıkta olduğu görülüyor.
Yine de, 15 Mart’taki FED toplantısında faiz artışının neredeyse kesin görülmesi nedeniyle, beklentilerin altın fiyatlarına düşüş yönünde yansıdığını, dolayısıyla kısa vadede altında toparlanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.”
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