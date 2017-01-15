Otomatik katılımda işverenlerin yükümlülükleri nelerdir?
Otomatik katılım, kişilerin çalıştıkları dönemde sahip oldukları hayat standardını emekliliklerinde de koruyabilmeleri için, emeklilik dönemine yönelik tasarrufu teşvik etme işleviyle 1 Ocak itibarıyla faaliyete başladı.
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Geride bıraktığımız haftalarda kurumların otomatik katılıma dahil olacağı tarihler ve sistemin temel uygulama esasları hakkında bilgiler vermiştik. Bu hafta da otomatik katılım uygulaması kapsamındaki işveren yükümlülükleri hakkında okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
İşverenler öncelikli olarak, açıklanan tedrici geçiş takvimi kapsamında kurumlarının otomatik katılıma dahil olması gereken tarihi öğrenmeliler.
İşverenlerin diğer yükümlülüklerini üç başlıkta özetlemek mümkün:
1) EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN SEÇİMİ: Otomatik katılım kapsamındaki her işveren, çalışanları adına, kamu veya özel fark etmeksizin, herhangi bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. işverenlerden çalışanları için en uygun ürün ve hizmeti sunan emeklilik şirketini seçmesi bekleniyor.
2) FONLARIN SEÇİMİ: işveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren veya faiz içermeyen fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için tercih yapar. Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir. İşverenler sisteme dahil olacak tüm çalışanlarının ödeyeceği katkı payını ve fon tercihini emeklilik şirketine bildirmekle yükümlüdür.
3) KATKI PAYLARININ AKTARILMASI: işveren katkı payını çalışanın ücretinden kesip, emeklilik sözleşmesinde belirlenen ödeme gününde emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.
İşveren; operasyonel gereklilikleri de göz önünde bulundurarak, şirket seçimi ve katkı payının ödenmesi hariç diğer yükümlülüklerini emeklilik şirketine devredebilir.
İŞVERENLER İÇİN CEZAİ SORUMLULUK MEVCUT
İşverenin belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca idari para cezası uygulanması söz konusu olabilecek.
İşverenler için en kritik husus, kolay operasyonel süreçler ve otomatik katılımın getirdiği yükümlülüklerin asgariye indirilmesi. Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri, otomatik katılımın iş ortakları olarak benimsediği kurumsal müşterilerine getirdiği bu yükümlülükleri, asgari düzeye indirmeyi hedefliyor ve bu hususta kendilerine maksimum desteği sağlamaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü söylüyor.
Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri konu hakkında şunları kaydediyor: “Kurumlara özel hizmetlerin en hızlı şekilde sunulmasına yönelik oluşturulan ‘Kurumsal Hizmet Merkezimiz’ ile işverenler tüm işlemlerini zahmetsizce yürütebiliyor.
Çalışan bilgilerinin ve katkı paylarının sisteme kolayca yüklenebildiği ve çalışanların hesaplarıyla ilgili detaylı bilgi ve kapsamlı analizleri sunan kurumsal internet şubemizi de hizmete sunduk.”
“FAİZLERDE YÜZDE 12’LİK SEVİYE ‘ALIM’ FIRSATI”
HASAN BASRİ TARMAN
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Global faizler Amerikan Hazine tahvil faizlerindeki hareketlere duyarsız kalamıyor. 2016 son çeyrekte Amerika’daki tahvil faizlerindeki yaklaşık 50 baz puanlık yükseliş, gelişmekte olan ülkelerin tahvil faizlerini artırdı. Bu fiyatlamada son dönemde ABD ekonomisine dair beklentilerden olumlu makro veriler ve ABD seçimlerinin ardından ekonomi politikasında mali genişleme politikalarının kullanılacağı beklentisi hâkim oldu.
Bu dönemde Türk tahvillerinin gelişmekte olan ülke tahvillerine göre negatif ayrıştığı gözlemlendi. TL’deki hızlı değer kaybının enflasyona geçişkenliği ve kış aylarındaki sert hava koşullarının gıda fiyatlarında yukarı yönlü etki etmesi manşet enflayonda önümüzdeki birkaç ay içinde çift hanenin görülebilme riskini ortaya çıkardı.
Hazinenin tüm 2017 içinde planlamış olduğu borçlanma tutarının yaklaşık yüzde 35’inin ilk üç ayda tamamlanacak olması faizler üzerinde baskı yaratıyor. Ocak ayı içindeki 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde yüzde 11,70 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. İki yıllık gösterge ve 10 yıllık TÜFE’ye endeksli tahvile piyasa ilgisi yoğun.
Enflasyonun yüksek seviyesi önümüzdeki kısa vadede faizlerde yüzde 11’lerin aşağı doğru kırılmasını güçleştirecek. TCMB tarafından TL’deki sert ve hızlı değer kayıplarına para politikası tepkisinin güçlenme olasılığı ve global faizlerdeki durağan ancak olumlu seyir faizlerde yüzde 12’lere doğru yükselişlerin alım fırsatı olarak kullanabileceği beklentisini ön plana çıkarıyor.”
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