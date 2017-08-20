Otomatik katılımda online çözümler artıyor
Otomatik katılım kapsamında, çalışanların hesap açılışlarının gerçekleştirilmesi ve prim esas kazançlarının en az yüzde 3’ü olarak belirlenen katkı paylarının düzenli olarak emeklilik şirketine aktarılması işverenlerin sorumlulukları arasında yer alıyor.
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İşverenin bu konuda, çalışanlarının katkı paylarının düzenli olarak aktarması görevini yerine getirmesi için de emeklilik şirketleri birçok çözüm sunmaya başladı. Öte yandan tüm işlemlerin online yapılması konusunda da çalışmalar bulunuyor.
Örneğin, kurumsal internet şubesini müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenileyen Anadolu Hayat Emeklilik, kurumların otomatik katılım kapsamındaki işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilecekleri çözümler sunuyor.
Son olarak “Logo Yazılım”ın “Bordro Plus” ve “Netsis 3 Bordro” uygulamaları ile de entegrasyon çalışmalarını tamamlayan Anadolu Hayat Emeklilik, bu çalışma ile ilgili uygulamaları kullanan müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor.
Anadolu Hayat Emeklilik, Logo Yazılım’ın “Bordro Plus” ve “Netsis 3 Bordro” uygulamalarıyla müşterilerinin kullandığı insan kaynakları ve bordro uygulamalarına online entegrasyon sağlayarak, işverenlerin sorumlu olduğu operasyonel süreçleri kolaylaştırmayı amaçlıyor ve olası hataları minimuma indirgediğini ifade ediyor.
Yapılan geliştirmeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan şöyle konuşuyor: “28 Temmuz tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre otomatik katılım kapsamındaki katılımcı sayımız 260 bine yaklaştı.
Katılımcılarımızın bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin; hesap açma, katkı payı aktarımı, işe girme, işten ayrılma bildirimi gibi temel hususlarda işverenlerle koordineli çalışmamız gerekiyor.
İşverenler tarafından da takip edilmesi gereken bu operasyonel süreçleri otomatik hale getirerek, müşterilerimizin yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda insan kaynakları ve bordro şirketleriyle entegrasyon sağlıyoruz.
Müşterilerimiz bizim entegrasyon sağladığımız programlardan birini kullanıyorsa, herhangi bir ekstra işlem yapmalarına gerek kalmadan otomatik katılım işlemlerini otomatik olarak yürütebilecek. Müşterilerimizin işlerini kolaylaştıracak çözümler sunmak için entegrasyon sağladığımız şirket sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz.”
Programlarda yapılan geliştirmeler sayesinde, çalışanlar için hesap açılışı, çalışanın bireysel emeklilik hesabının güncel durumunu görüntüleme, çalışanın değişiklik taleplerini iletme, otomatik katkı payı aktarımı ve tahsilat mutabakatı gibi işlemler Anadolu Hayat Emeklilik’e iletilebiliyor.
SORUN YANITLAYALIM…
Otomatik katılım kapsamında ücretimden kesilecek tutar ne kadardır?
Çalışanın ücretinden kesilecek katkı payı tutarı, ilgisine göre emeklilik keseneğine esas kazancın ya da prime esas kazancın ya da bağlı bulunduğu sandığa katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas V kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutardır. Çalışan isterse daha yüksek bir oranda katkı payı kesilmesini işvereninden talep edebilir.
“JACKSON HOLE TOPLANTILARI TAKİP EDİLECEK”
BARIŞ KESKİN
CFA-İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta ABD’de perakende satış verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket yaşandı ve 10 yıllık ABD tahvili yüzde 2,30 seviyelerine yaklaştı.
Ancak sonrasında ABD iç siyasetine ilişkin endişeler ve güvenli liman arayışıyla 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 2,20 seviyelerine geriledi. 10 yıllık TL faiz de benzer şekilde hareket etti ve hafta başında yüzde 10,85 seviyesinin üzerine çıkarken sonrasında hem ABD faizlerinin gerilemesi hem de TL’nin güçlü duruşuyla yüzde 10,80’in altına geriledi.
Beş yıllık tahvil faizleri ise yüzde ll’in üzerinde kalmaya devam etti. Verim eğrisinin kısa tarafı ise yüzde 12 seviyelerine yaklaştıktan sonra bir miktar gevşedi ve yüzde 11,90 seviyelerine geldi.
Bu haftanın önemli gündem maddeleri hazine ihaleleri ile Jackson Hole toplantıları olacak. Hazinenin borçlanma miktarları ve ihalelerdeki talep seviyesiyle Jackson Hole toplantılarında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) önümüzdeki dönemde uygulayacakları politikalar ile ilgili sinyaller piyasalar üzerinde etkili olacak.”
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