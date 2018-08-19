Şirketlerden OKS’ye ve BES’e özel yeni ürünler
Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) kademeli geçiş devam ediyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ivme kazandıran Otomatik BES’te beşinci faz temmuz ayı itibarıyla başladı.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
10-49 arasında çalışanı olan işletmeler de sisteme dâhil oldu. Bu noktada sektördeki şirketler de hem OKS’ye hem de BES’e yönelik geliştirdikleri yeni uygulamalarla ve ürünlerle öne çıkıyor.
Bunun son örnekleri de Vakıf Emeklilik ve NN Hayat ve Emeklilik oldu.
VAKIF EMEKLİLİK’TEN ÇAĞRI MERKEZİ
Bugüne kadar teknolojiyi işin içine katarak call center, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyen Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te işverenlere yenilikçi hizmetler sunma hedefiyle yoluna devam ediyor.
Vakıf Emeklilik, Otomatik BES sürecinde müşterilerine, mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanlarıyla istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlıyor. Şirket, Otomatik BES’e özel olarak kurduğu çağrı merkezi, WhatsApp şube ve tamamen online sistemler üzerinden yürütülen süreçlerle sektörde öne çıkmayı hedefliyor.
‘HIZLI OTOMATİK BES’
Otomatik BES’te işverenlerin iş yükünü azaltacak, süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracak yeni dijital projesi ‘Hızlı Otomatik BES’i de devreye alan Vakıf Emeklilik, teklif alma ve sözleşme oluşturma süreçlerinin tamamen dijital ortamda takip edilebilmesini sağlıyor.
İşverenler için Otomatik BES işlemlerini çok daha hızlı hale getiren uygulama, KOBİ ve SMMM’lerin de Otomatik BES sürecindeki yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. İşverenler, bu uygulamayla teklif alma işleminden başlayarak e- posta üzerinden gelen teklifi kabul etme, onaylama ve gerekli evrakları yükleyerek sözleşme oluşturma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
NN’DEN ‘HEDEFMATİK’
BES ürünlerinde katılımcıların motivasyonunu artırmayı ve onlara kişiselleştirilmiş yeni kolaylık sağlamayı hedefleyen NN Hayat ve Emeklilik de BES’e yönelik yeni ürününü hayata geçirdi.
NN Hayat ve Emeklilik’in BES başvurularında katılımcıların ihtiyacını tanımlamasına yardımcı olup hızlı ve doğru hesaplama yapan yeni uygulaması ‘Hedefmatik’, mevcut ve potansiyel müşteriler için hedeflenen birikim ve süreyi baz alarak alternatif sonuçlarla katkı payı önerisinde bulunuyor.
“BAG, KUVVETLENİYOR”
NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız, ‘Hedefmatik’in katılımcının dilediği katkı payıyla ve seçtiği süreyle ne kadar birikime ulaşabileceğini de hesaplayabildiği bilgisini veriyor.
Yıldız, katılımcıların hedefini kendi verdiği kişiselleştirilmiş ismiyle görüyor olmasının katılımcıların sistemle olan bağını kuvvetlendirdiğine de dikkat çekiyor. Beste Yıldız, ‘Hedefmatik’ ile ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Müşteri odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek güvenilir ürün ve çözümler sunmayı hedefliyoruz.
Hedefmatik, müşterilerimizi hedefleri doğrultusunda ne kadar katkı payı ödemeleri gerektiği konusunda bilinçlendiriyor. Bize de hedeflerine ulaşma yolunda hatırlatmalar yaparak müşterilerimizi tutundurma ve bağlılıklarını artırma olanağı sağlıyor. NN Hayat ve Emeklilik olarak, dijitalleşme alanında güçlü adımlarımızı devam ettirerek kişiselleştirmeye önem veren yenilikçi ürün ve çözümler sunmayı sürdüreceğiz.”
SORUN YANITLAYALIM.
Emeklilik planı nedir? Emeklilik planını seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Emeklilik şirketinizi belirlemenizi müteakip, söz konusu şirket size bir emeklilik planı önerir. Emeklilik planı, temel olarak emeklilik şirketi tarafından size sunulan fonlara, ödeyeceğiniz katkı payına, giriş aidatına, yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine, ara verme durumunda yapılacak ek yönetim gider kesintisine dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin
uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir.
• Emeklilik planınızı belirlerken plan dâhilinde uygulanacak olan kesintileri, plan kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarının geçmiş dönem performanslarını dikkate almalısınız.
• Ayrıca plan dâhilinde sunulan fonların genel yatırım stratejinizle, risk yaklaşımlarınızla uyuşup uyuşmadığını, emeklilik şirketinin standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler sunup sunmadığını öğrenebilirsiniz.
“KİRA SERTİFİKALARI YENİ YATIRIMCILARA FIRSAT SUNABİLİR”
ERMAN YILDIZ
PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçen hafta Türkiye piyasalarında zor bir dönemi geride bıraktık. Özellikle kurdaki hareket ve yükselen enflasyon beklentileriyle beraber Türk varlıklarında değer kaybı hızlandı. Borsadaki satış baskısına rağmen, daha defansif iş modellerine sahip olan katılım endeksi hisseleri son dönemde borsadan pozitif ayrışmayı başladı. Erdemir, BİM Mağazalar, Aygazgibi ekonomideki yavaşlamaya dirençli hisselerin performansıyla katılım endeksi hisse eri BİST-30 Endeksi’nden pozitif ayrıştı.
Kira sertifikaları an itibarıyla tahvil piyasalarındaki iç verimleri yansıtmıyor. Kira sertifikalarındaki iç verimlerin tahvil piyasalarına yaklaşmasıyla beraber bu piyasada satış görülebilir. Piyasa oturduktan sonra ise yüksek iç verimlere sahip olacak kira sertifikalarının yeni yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabileceğini öngörüyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?