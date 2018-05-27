Süreçlerimizi inovatif yaklaşımla geliştiriyoruz
Anadolu Hayat Emeklilik, 2018 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 92,7 milyon TL brüt, yüzde 43 artışla 74 milyon TL net kâr elde eden Anadolu Hayat Emeklilik’in öz kaynakları 819 milyon TL tutarında gerçekleşti.
Şirketin aktif büyüklüğü 18,4 milyar TL’yi aştı. Ana faaliyet branşlarındaki etkinliğin göstergesi olan teknik kâr ise 2017 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 52 artış göstererek 65,2 milyon TL’ye yükseldi.
“LİDERLİĞİMİZİ KORUYORUZ”
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 31 Mart 2018 tarihli verilerine göre; Anadolu Hayat Emeklilik bireysel emeklilik katılımcı fonlarında 13 milyar TL, devlet katkısı fonlarında ise 2 milyar TL büyüklüğü aştı.
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Şirket, toplamda 15,1 milyar TL fon tutarına ve yüzde 19 oranında pazar payına ulaştı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, önceki dönemlerde olduğu gibi en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliğini devam ettirdiklerine değindi.
1,3 milyonu aşan sözleşme ve sertifika sayısıyla bu alandaki sektör liderliğini sürdürdükleri bilgisini veren Erkan, emekli katılımcı sayısında da lider pozisyonlarını koruyarak yüzde 26 pazar payına ulaştıklarını aktardı.
NAKİT TEMETTÜ
Anadolu Hayat Emeklilik, 2018 ilk çeyreğinde toplam 151 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştirdi. M. Uğur Erkan, 1,7 milyar TL seviyesindeki sigortalı varlıkları ile hayat sigortaları sektöründeki lider pozisyonlarını sürdürdüklerini kaydetti.
Erkan, “2017 yılında elde ettiğimiz başarı çizgisini, ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunma ve müşterilerimizin geleceğini güvence altına alma hedefleriyle daha da yukarıya taşımaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Şirket, temettü ödeme geleneğini bu yıl da sürdürdü. Buna göre, Anadolu Hayat 2017 yılı faaliyetleri sonucunda hissedarlarına, net dağıtılabilen dönem kârının yüzde 77’si oranında, toplam 170 milyon TL’lik nakit temettü ödemesinde de bulundu.
ODAK NOKTALARI
M. Uğur Erkan, başarılı sonuçların arkasında yatan stratejiler hakkında da bilgi verdi. Şirket olarak süreçlerin ve çalışma biçimlerinin yalın ve kusursuz hale getirilmesini stratejik odağa yerleştirdiklerini belirten Erkan, sözlerine şöyle devam etti:
“Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği hızlı değişimi yönetebilecek yegâne unsur olan insan kaynağımızın bilgi ve donanımının geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Şirketimiz sürekli değişen müşteri beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek ve müşteri deneyimini daha da yukarılara taşımak için tüm süreçlerini inovatif yaklaşımla geliştirmeye devam edecek.”
ONLİNE OKS VE BORDRO ENTEGRASYONU
- 2017 başından itibaren kademeli geçişle uygulamaya giren otomatik katılım sisteminin (OKS) beşinci fazı temmuzda başlayacak. Çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan 213 bin kurumun bu fazda sisteme dâhil olması bekleniyor. 2017’de OKS’nin faaliyete geçmesiyle 4 milyonu aşkın çalışanın tasarruf etmeye başladığına dikkat çeken M. Uğur Erkan, OKS’nin süreçlerini kolaylaştırarak müşterilerin hızlı hizmet alabileceği yapıya ulaşmak amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldıklarını belirtti.
- Buna göre; kurumlar veya serbest muhasebeci ve mali müşavirler, anadoluhayat.com.tr’daki ‘Online Otomatik Katılım’ sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini oluşturabiliyor. Ayrıca katılımcılar, BES hesaplarına ilişkin tüm işlemler için kurumların bordro programlarıyla entegre çalışabiliyor. M. Uğur Erkan, “Bu entegrasyon sayesinde operasyonel süreçlerde kolaylık sağlanırken olası hatalar minimuma indirgeniyor” dedi
PİYASADA AİIM FIRSATLARI TAKİP EDİLEBİLİR”
HASAN BASRİ TARMAN
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“2018’in ilk yarısında, gelişmekte olan ülke (GOÜ) ekonomilerine olan sermaye akışının yavaşladığını gözlemledik. GOÜ’lerde faizlerde artış yaşanırken yurtiçi tahvil piyasamızda barındırdığımız bize özel kendi risklerimizle göreceli olarak daha kötü performans sergiledik. Para politikasındaki sıkılaştırıcı adımların etkisi verim eğrisinin kısa ve orta vadelerinde oldukça etkili olurken TL’nin değer kazancında ve uzun vadeli faizlerde henüz beklenen pozitif etki gözlemlenemedi.
Büyüme performansıyla ön plana çıkan Türkiye ekonomisinde yan etkiler olarak nitelendirebileceğimiz yüksek enflasyon ve cari açıkla karşılaşılması Türk tahvil piyasasında bu gelişmelerin fiyatlamalara olumsuz yansıdığı ve satıcıların bono piyasasında ağırlıklı olduğu bir dönemi beraberinde getirdi. Son dönemde 10 yıllık gösterge kıymet bileşik faizin yüzde 15,25’lere geldiği göz önüne alındığında piyasada alım fırsatlarının takip edilebileceğini düşünüyoruz.
Ancak Hazine ihraçlarının yılbaşından bugüne kadarki dönemde olduğu gibi arz yönlü ilave baskı yaratmayan bir süreçte devam etmesi ve uygulanacak para politikasının enflasyonu orta vadede tek hanede hapsedeceği beklentisinin piyasalarca satın alınması önemli olacak.”
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