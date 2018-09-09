Takasbank BES ile cepten takip
Yaşı 45’in altında olan çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılımı (otomatik BES) 1 Ocak 2017’de başladı. BES’te toplam fon büyüklüğü 81,7 milyar TL’ye, katılımcı sayısı ise 6 milyon 972 bin 446’ya ulaştı. OKS’de ise fon büyüklüğü 3,5 milyar TL, çalışan sayısı 5 milyon 70 bin 688.
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Halen 1 Temmuz’da başlayan ve ‘10-49 çalışanı’ bulunan işyerlerinin sisteme alındığı etapta bulunuyoruz. Bu kapsamdaki çalışan sayısı 4,1 milyonu, işyeri sayısı da 212 bini aşıyor. 1 Ocak 2019’da ise son etaba yani ‘5-9 çalışanı’ bulunan işyerlerine geçilecek.
Bu etapta 410 bini aşkın işyerinde çalışan 2,3 milyon kişinin sisteme alınması hedefleniyor. Ayrıca 2019 başında, daha önceki etaplarda cayma hakkını kullanan ve otomatik BES’ten çıkan 45 yaş altı çalışanlar yeniden sisteme dahil edilmeye başlanacak.
UYGULAMA YENİLENDİ
Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte hesapların takibi de önem kazanıyor. Sistem, 2013 yılından beri Takasbank’tan takip edilebiliyor. Ayrıca yenilenen mobil uygulama ile de artık Takasbank BES, katılımcılarının hesaplarına ilişkin bilgilere ulaşabileceği platform haline geldi.
Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma araçları, yurtdışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenlerle ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşu.
GÜNLÜK TAKİP
Takasbank BES uygulamasıyla, BES katılımcıları isimlerine açılmış hesaplarında mevcut fon değerleri ile birlikte hesaplarına aktarılan devlet katkısı tutarlarını da fon adedi ve piyasa değeri cinsinden kontrol edebiliyor.
Ayrıca, isteyen katılımcılar uygulamaya girdikten sonra bilgilendirme işlemleri bölümünü kullanarak hesaplarında meydana gelen günlük bakiye değişimlerinin SMS ve/veya e-posta ile aylık bakiye değişimleri ve aylık fon tutar bilgilerinin ise e-posta ile gönderilmesi için talepte bulunabilecek.
Uygulama, BES katılımcısı olarak BES hesaplarınıza dair bilgilerinize 7/24 telefonunuzdan ulaşma kolaylığı sağlıyor. E-devlet hesabınızla giriş yaparak BES hesaplarınızı görebiliyorsunuz.
Devlet tarafından otomatik olarak dahil edildiğiniz ve kendi isteğinizle katıldığınız tüm BES hesaplarınız tek bir yerde, aktif ve pasif olarak ayrılmış şekilde görüntüleniyor.
SORUN YANITLAYALIM.
Emekli olmaya hak kazandığımda ayrıca bir vergi avantajım var mı?
Evet var. BES, 10 yıl ödeme yaptıktan ve 56 yaşınızı doldurduktan sonra bireysel emeklilik hakkı kazandığınızda kazancınızın yüzde 25’ini vergiden muaf tutar. Kalan kısımdan sadece yüzde 5 stopaj kesintisi alınır.
u kesintilerden sonra, BES planınızda toplu para almak yerine yıllık gelir sözleşmesi yapabilirsiniz. Yıllık gelir
sözleşmesi kapsamında yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden muaftır. Ayrıca katılımcının, ölüm ya da sakatlık gibi zorunlu nedenlerle sistemden ayrılmak durumunda olması halinde de kendisine ya da hak sahiplerine ödenecek birikimler, aynen yukarıdaki gibi, yani tam olarak emekliliği hak kazanmışçasına vergilendirilir.
“13 EYLÜLDEKİ TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR”
BARIŞ KESKİN
CFA- İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) üzerindeki negatif hava devam etti. Özellikle Güney Afrika Randı’nda yaşanan değer kaybı, diğer ülkeleri de etkiledi. TL ise yüzde 17,90’a yükselen yıllık enflasyonun ardından TCMB’nin eylül ayı Para Politikası Kurulu’nda (PPK) gerekli tepkinin verileceği açıklamasıyla benzer ülke para birimlerine göre daha sakin kaldı.
Uzun vadeli tahvillerde kuvvetli alımlar görüldü ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20 seviyelerinin altına geriledi. Faiz artırım beklentisi nedeniyle kısa vadeli tahvil faizleri ise yatay seyretti. Bu hafta dış piyasalarda GOÜ piyasalarına yönelik risk iştahı Türkiye tahvil piyasaları için belirleyici olmayı sürdürecek. Ancak hem kur hem de tahvil faizleri için asıl önemli faktör 13 Eylül’deki TCMB faiz kararı olacak.”
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